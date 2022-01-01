вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

15 січня на Волині: гортаючи календар

15 січня на Волині: гортаючи календар
15 січня день народження в організатора масових заходів Євгена Тихонова (на фото).

Сьогодні, 15 січня, іменини відзначають Уляни.

Вітаємо усіх, у кого сьогодні свято. Бажаємо здоров’я, достатку й злагоди.

Цього дня 1870 року у селі Уховецьк Ковельського району народився художник Андроник Лазарчук.

Навчався у ковельського маляра-іконописця, у живописній майстерні Почаївської лаври, у Петербурзькій Академії мистецтв. Викладав малювання і креслення в навчальних закладах у Почаєві, Ковелі, на Тернопільщині.

Підтримував стосунки з родиною Лесі Українки, ілюстрував журнали «Рідний край» і «Молода Україна», які видавала Олена Пчілка. Працював над створенням ікон, брав участь у монументальних розписах українських храмів – Свято-Троїцької і Печерної церков Почаївської лаври.

15 січня 2001 року було прийняте рішення Луцької міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Луцька» Володимиру Меркулову – багаторічному директору Луцького підшипникового заводу. Володимир Меркулов був депутатом Луцької міської ради 17-20 скликань, членом виконавчого комітету.

15 січня 2010 року у луцькому розважальному комплексі «Адреналін-сіті» відкрився новий сучасний кінотеатр, одна з зал якого демонструє фільми у 3D-форматі. До цього у Луцьку дивитися фільми у 3D-форматі не було можливості.

15 січня 2012 року муніципальній дружині Луцька призначили нового начальника - Валентина Шпака.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
15 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Організатор «блогерської туси» в день пам'яті жертв Голодомору отримав вирок
14 січень, 23:34
Жителька Волині відсвяткувала 100-річчя. ФОТО, ВІДЕО
14 січень, 22:59
«Підкрались непомітно»: у Луцьку копи «заспокоїли» дрифтера на Alfa Romeo. ВІДЕО
14 січень, 22:13
Домівки лучан постійно підтоплює талою і дощовою водою. ВІДЕО
14 січень, 21:35
Схожі новини
13 січня на Волині: гортаючи календар 13 січня на Волині: гортаючи календар
13 січень, 00:00
11 січня на Волині: гортаючи календар 11 січня на Волині: гортаючи календар
11 січень, 00:00
7 січня на Волині: гортаючи календар 7 січня на Волині: гортаючи календар
07 січень, 00:00
5 січня на Волині: гортаючи календар 5 січня на Волині: гортаючи календар
05 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
15 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Організатор «блогерської туси» в день пам'яті жертв Голодомору отримав вирок
14 січень, 23:34
 0
Жителька Волині відсвяткувала 100-річчя. ФОТО, ВІДЕО
14 січень, 22:59
 0
«Підкрались непомітно»: у Луцьку копи «заспокоїли» дрифтера на Alfa Romeo. ВІДЕО
14 січень, 22:13
 0
Домівки лучан постійно підтоплює талою і дощовою водою. ВІДЕО
14 січень, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8