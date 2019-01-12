Військові льотчики отримуватимуть збільшені виплати





Як передає



“Розвиток військової авіації і ППО – це один з наших пріоритетів. Бойова авіація – це в першу чергу люди. Це фахівці високої кваліфікації, в підготовку яких держава інвестує значні ресурси. Я вже відзначав, що минулого року нам вдалося на 2,5 млрд грн. збільшити бюджет Міноборони. І ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових. Ми вже підвищили виплати для практикуючих медиків. Пілоти у Збройних Силах з 1 січня так само будуть отримувати конкурентні виплати не тільки в середньому по економіці, але й співставні з колегами в інших відомствах сектору національного безпеки та оборони. Готуючи системну реформу грошового забезпечення, ми продовжуємо працювати над покроковим підвищенням виплат в межах тих ресурсів, які залучаємо. До кінця січня будуть ще рішення у цій сфері. Наша мета – протягом року поступово підготуватися до синхронної реалізації у 2023 році кадрової реформи та реформи грошового забезпечення у рамках тих завдань, які ставить Президент України”, - заявив міністр оборони.



Зазначається, що підвищене грошове забезпечення нараховується з 1 січня цього року. Загалом протягом року на збільшення виплат для цієї категорії військовослужбовців буде скеровано 251 млн грн. У середньому виплати для кожного фахівця зростуть на 10 - 16 тис. грн.



У грудні міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховні Раді на годині запитань до уряду заявив,що у 2022 році бюджет Міноборони буде найбільшим за всю історію незалежної України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2022 році збільшено виплати військовим льотчикам у якості чергового кроку в рамках першого етапу підвищення грошового забезпечення у Збройних силах України.Як передає Укрінформ з посиланням Міністерство оборони, відповідний наказ підписав міністр оборони Олексій Резніков.“Розвиток військової авіації і ППО – це один з наших пріоритетів. Бойова авіація – це в першу чергу люди. Це фахівці високої кваліфікації, в підготовку яких держава інвестує значні ресурси. Я вже відзначав, що минулого року нам вдалося на 2,5 млрд грн. збільшити бюджет Міноборони. І ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових. Ми вже підвищили виплати для практикуючих медиків. Пілоти у Збройних Силах з 1 січня так само будуть отримувати конкурентні виплати не тільки в середньому по економіці, але й співставні з колегами в інших відомствах сектору національного безпеки та оборони. Готуючи системну реформу грошового забезпечення, ми продовжуємо працювати над покроковим підвищенням виплат в межах тих ресурсів, які залучаємо. До кінця січня будуть ще рішення у цій сфері. Наша мета – протягом року поступово підготуватися до синхронної реалізації у 2023 році кадрової реформи та реформи грошового забезпечення у рамках тих завдань, які ставить Президент України”, - заявив міністр оборони.Зазначається, що підвищене грошове забезпечення нараховується з 1 січня цього року. Загалом протягом року на збільшення виплат для цієї категорії військовослужбовців буде скеровано 251 млн грн. У середньому виплати для кожного фахівця зростуть на 10 - 16 тис. грн.У грудні міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховні Раді на годині запитань до уряду заявив,що у 2022 році бюджет Міноборони буде найбільшим за всю історію незалежної України.

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