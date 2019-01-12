вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Військові льотчики отримуватимуть збільшені виплати

Військові льотчики отримуватимуть збільшені виплати
У 2022 році збільшено виплати військовим льотчикам у якості чергового кроку в рамках першого етапу підвищення грошового забезпечення у Збройних силах України.

Як передає Укрінформ з посиланням Міністерство оборони, відповідний наказ підписав міністр оборони Олексій Резніков.

“Розвиток військової авіації і ППО – це один з наших пріоритетів. Бойова авіація – це в першу чергу люди. Це фахівці високої кваліфікації, в підготовку яких держава інвестує значні ресурси. Я вже відзначав, що минулого року нам вдалося на 2,5 млрд грн. збільшити бюджет Міноборони. І ці кошти будуть спрямовані на перший етап підвищення грошового забезпечення для низки категорій військових. Ми вже підвищили виплати для практикуючих медиків. Пілоти у Збройних Силах з 1 січня так само будуть отримувати конкурентні виплати не тільки в середньому по економіці, але й співставні з колегами в інших відомствах сектору національного безпеки та оборони. Готуючи системну реформу грошового забезпечення, ми продовжуємо працювати над покроковим підвищенням виплат в межах тих ресурсів, які залучаємо. До кінця січня будуть ще рішення у цій сфері. Наша мета – протягом року поступово підготуватися до синхронної реалізації у 2023 році кадрової реформи та реформи грошового забезпечення у рамках тих завдань, які ставить Президент України”, - заявив міністр оборони.

Зазначається, що підвищене грошове забезпечення нараховується з 1 січня цього року. Загалом протягом року на збільшення виплат для цієї категорії військовослужбовців буде скеровано 251 млн грн. У середньому виплати для кожного фахівця зростуть на 10 - 16 тис. грн.

У грудні міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховні Раді на годині запитань до уряду заявив,що у 2022 році бюджет Міноборони буде найбільшим за всю історію незалежної України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, льотчики, авіація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військові льотчики отримуватимуть збільшені виплати
Сьогодні, 03:49
Волинський синоптик розповів, якою буде погода в січна ті лютому
Сьогодні, 02:16
У волинському селі через пустощі на Маланку пошкодили автомобіль та картоплекопачку
Сьогодні, 01:13
15 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Організатор «блогерської туси» в день пам'яті жертв Голодомору отримав вирок
14 січень, 23:34
Схожі новини
Опублікували ретросвітлину радянських льотчиків на луцькому аеродромі. ФОТО Опублікували ретросвітлину радянських льотчиків на луцькому аеродромі. ФОТО
12 січень, 2019, 06:10
77 років в небі: історія авіаційної частини, яка віднедавна дислокується у Луцьку. ФОТО 77 років в небі: історія авіаційної частини, яка віднедавна дислокується у Луцьку. ФОТО
29 вересень, 2018, 12:17
У селі на Волині з будинку винесли 20 тисяч доларів. ФОТО У селі на Волині з будинку винесли 20 тисяч доларів. ФОТО
12 січень, 16:23
Куди вкладати гроші у 2022-му: поради луцької економістки Куди вкладати гроші у 2022-му: поради луцької економістки
12 січень, 15:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Військові льотчики отримуватимуть збільшені виплати
Сьогодні, 03:49
 0
Волинський синоптик розповів, якою буде погода в січна ті лютому
Сьогодні, 02:16
 0
У волинському селі через пустощі на Маланку пошкодили автомобіль та картоплекопачку
Сьогодні, 01:13
 0
15 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Організатор «блогерської туси» в день пам'яті жертв Голодомору отримав вирок
14 січень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8