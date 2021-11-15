В Україні одна з областей наближається до «червоної» зони
Сьогодні, 10:13
В Україні станом на 17 січня "помаранчевій" зоні відповідають дві області, в одній з яких погіршилася ситуація з COVID-19.
Про це пише ТСН.
"Помаранчевими" наразі залишаються Сумська та Івано-Франківська області. В останній же показник динаміки рівня COVID-госпіталізацій відповідає "червоній" зоні - 54,3% за максимального 50%.
Також фіксується зростання коефіцієнту виявлення випадків інфікування - 29,2% в Івано-Франківській області, та 26,9% - в Сумській області. До слова, допустима норма до 20%.
Решта регіонів України в "жовтій" зоні карантину.
Важливо, що офіційного рішення про посилення карантину в Івано-Франківській області немає. Воно ухвалюється, коли протягом кількох днів підряд є погіршення COVID-ситуації.
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Про це пише ТСН.
"Помаранчевими" наразі залишаються Сумська та Івано-Франківська області. В останній же показник динаміки рівня COVID-госпіталізацій відповідає "червоній" зоні - 54,3% за максимального 50%.
Також фіксується зростання коефіцієнту виявлення випадків інфікування - 29,2% в Івано-Франківській області, та 26,9% - в Сумській області. До слова, допустима норма до 20%.
Решта регіонів України в "жовтій" зоні карантину.
Важливо, що офіційного рішення про посилення карантину в Івано-Франківській області немає. Воно ухвалюється, коли протягом кількох днів підряд є погіршення COVID-ситуації.
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