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В Україні одна з областей наближається до «червоної» зони

В Україні одна з областей наближається до «червоної» зони
В Україні станом на 17 січня "помаранчевій" зоні відповідають дві області, в одній з яких погіршилася ситуація з COVID-19.

Про це пише ТСН.

"Помаранчевими" наразі залишаються Сумська та Івано-Франківська області. В останній же показник динаміки рівня COVID-госпіталізацій відповідає "червоній" зоні - 54,3% за максимального 50%.

Також фіксується зростання коефіцієнту виявлення випадків інфікування - 29,2% в Івано-Франківській області, та 26,9% - в Сумській області. До слова, допустима норма до 20%.

Решта регіонів України в "жовтій" зоні карантину.
В Україні одна з областей наближається до «червоної» зони

Важливо, що офіційного рішення про посилення карантину в Івано-Франківській області немає. Воно ухвалюється, коли протягом кількох днів підряд є погіршення COVID-ситуації.

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Теги: Україна, червона зона, регіони
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