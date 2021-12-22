В Україні спростили ковід-вакцинацію підлітків: що змінилося





Про це



"Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років проти коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення"- зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



Із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров’я.



Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.



Для вакцинованих проти COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-сертифікату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я України скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19.Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ."Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років проти коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення"- зазначив міністр охорони здоров'яІз собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров’я.Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.Для вакцинованих проти COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-сертифікату.

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