В Україні спростили ковід-вакцинацію підлітків: що змінилося
Сьогодні, 21:10
Міністерство охорони здоров’я України скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.
"Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років проти коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення"- зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров’я.
Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.
Для вакцинованих проти COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-сертифікату.
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.
"Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років проти коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення"- зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров’я.
Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.
Для вакцинованих проти COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-сертифікату.
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