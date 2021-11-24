На Волині горіла квартира в багатоповерхівці. ВІДЕО





Про це



Відомо, що загоряння сталося у квартирі другого під’їзду на першому поверсі.



Приборкувати вогонь прибули два пожежних автомобілі 4-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. Рятувальники ліквідували пожежу та викинули через вікно згорілий диван.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 січня близько 17-ої години трапилася пожежа у Ковелі на вулиці Незалежності, 70.Про це «Ковель media» повідомили мешканці даного житлового будинку.Відомо, що загоряння сталося у квартирі другого під’їзду на першому поверсі.Приборкувати вогонь прибули два пожежних автомобілі 4-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. Рятувальники ліквідували пожежу та викинули через вікно згорілий диван.

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