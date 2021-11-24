На Волині горіла квартира в багатоповерхівці. ВІДЕО
Сьогодні, 10:13
18 січня близько 17-ої години трапилася пожежа у Ковелі на вулиці Незалежності, 70.
Про це «Ковель media» повідомили мешканці даного житлового будинку.
Відомо, що загоряння сталося у квартирі другого під’їзду на першому поверсі.
Приборкувати вогонь прибули два пожежних автомобілі 4-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. Рятувальники ліквідували пожежу та викинули через вікно згорілий диван.
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Про це «Ковель media» повідомили мешканці даного житлового будинку.
Відомо, що загоряння сталося у квартирі другого під’їзду на першому поверсі.
Приборкувати вогонь прибули два пожежних автомобілі 4-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля. Рятувальники ліквідували пожежу та викинули через вікно згорілий диван.
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