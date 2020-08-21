вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали наркоторговця з товаром. ФОТО

У Луцьку затримали наркоторговця з товаром. ФОТО
Вчора, 18 січня, 27-річного лучанина з партією наркотичної речовини затримали поблизу одного із поштових відділень Луцька, одразу ж після отримання посилки.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

Близько 100 г канабісу виявили у порушника під час поверхневого огляду та вилучили.

Під час подальших слідчих дій поліцейські з’ясували, що наркозловмисник займався збутом заборонених речовин на території Луцька. Торговець передавав наркотики клієнтам «з рук в руки».

Аби не втратити речові докази, правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем проживання фігуранта. Вилучили наркотичні засоби, пристрої для їх вживання, електронні ваги та банківські картки.

Усе це направили на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 15 000 гривень.

Наркозловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження слідчі розпочали за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

У Луцьку затримали наркоторговця з товаром. ФОТО
У Луцьку затримали наркоторговця з товаром. ФОТО
У Луцьку затримали наркоторговця з товаром. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркоторговець, Луцьк, затримання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали майже столітні світлини з Водохреща у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:14
Намагався душити: у луцькому супермаркеті затримали злодія, який накинувся на продавчинь. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
У Луцьку затримали наркоторговця з товаром. ФОТО
Сьогодні, 12:45
У місті на Волині горіла автомийка
Сьогодні, 12:35
Що робити, якщо поруч знепритомніла людина: пояснення волинського лікаря. ВІДЕО
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
Торгував через «закладки»: у Луцьку затримали наркоторговця Торгував через «закладки»: у Луцьку затримали наркоторговця
21 серпень, 2020, 11:33
На Чернігівщині викрили учасника банди, причетного до стрілянини на автомийці у Луцьку: деталі затримання На Чернігівщині викрили учасника банди, причетного до стрілянини на автомийці у Луцьку: деталі затримання
21 липень, 2021, 11:00
У Луцьку поліція проводить тренувальні навчання У Луцьку поліція проводить тренувальні навчання
09 червень, 2021, 10:07
У Луцьку затримали молодика, який обмалював будівлю суду У Луцьку затримали молодика, який обмалював будівлю суду
28 квітень, 2021, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькрада дозволила казино в центрі міста рік працювати цілодобово
18 січень, 16:54
 1
У мешканця Волині конфіскують собак, які задушили вісьмох овець на фермі
Сьогодні, 13:30
 0
Показали майже столітні світлини з Водохреща у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:14
 0
Намагався душити: у луцькому супермаркеті затримали злодія, який накинувся на продавчинь. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
 0
У Луцьку затримали наркоторговця з товаром. ФОТО
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8