У Луцьку затримали наркоторговця з товаром. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Вчора, 18 січня, 27-річного лучанина з партією наркотичної речовини затримали поблизу одного із поштових відділень Луцька, одразу ж після отримання посилки.
Про це інформує пресслужба поліції Волині.
Близько 100 г канабісу виявили у порушника під час поверхневого огляду та вилучили.
Під час подальших слідчих дій поліцейські з’ясували, що наркозловмисник займався збутом заборонених речовин на території Луцька. Торговець передавав наркотики клієнтам «з рук в руки».
Аби не втратити речові докази, правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем проживання фігуранта. Вилучили наркотичні засоби, пристрої для їх вживання, електронні ваги та банківські картки.
Усе це направили на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 15 000 гривень.
Наркозловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження слідчі розпочали за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
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Про це інформує пресслужба поліції Волині.
Близько 100 г канабісу виявили у порушника під час поверхневого огляду та вилучили.
Під час подальших слідчих дій поліцейські з’ясували, що наркозловмисник займався збутом заборонених речовин на території Луцька. Торговець передавав наркотики клієнтам «з рук в руки».
Аби не втратити речові докази, правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем проживання фігуранта. Вилучили наркотичні засоби, пристрої для їх вживання, електронні ваги та банківські картки.
Усе це направили на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 15 000 гривень.
Наркозловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження слідчі розпочали за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
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