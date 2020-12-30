Тіло тиждень лежить у ванні: на Вінниччині батьки відмовляються хоронити немовля. ВІДЕО





Про те, чому ж досі не хочуть поховати доньку і як село повстало проти родинного свавілля – 20 січня йшлося в сюжеті



Майже тиждень тіло двомісячної Вероніки лежало у хаті в дитячій пластмасовій ванній, накрите дошками.



До помешкання чи не щодня приходять односельці вмовляти 70-річного батька поховати немовля.



Його 36-річна дружина каже, їхня донька померла ще 6 днів тому, коли у них саме буди гості. Дівчинка закашлялась, а потім замовкла, матір подумала – та спить. Згодом помітила, що дитина не дихає. За пів години чоловік зателефонував до поліції.



Медики та поліцейські лише констатували смерть. Тіло доправили на експертизу. Смерть була природня - дитина захлинулась блювотними масами.



Того дня - кажуть в поліції - від матері був сильний запах алкоголю. Її кров узяли на експертизу, яка й показала рівень проміле, рівноцінний випітій пляшці горілки.



З бюро судмедекспертизи тіло немовляти забрав батько. Спецтранспорту не було. Сам він каже, перевозив мертву доньку у рейсовому автобусі і замість організувати похорони, поклав тіло до комори. Причини називає різні - від того, що не розуміє висновку судмедекспертизи, до бажання підхоронити до могили своєї матері.



Тиждень усе село вимагає негайно поховати дитину. Люди самі готові організувати похорон.



Найбільше їх обурює, що весь цей час у сусідній кімнаті живе 6-річна дівчинка. Односельці домагаються, аби її вилучили із родини. Олі 6 років, дитина не розмовляє.



Староста запевняє, що родина перебуває на обліку як не благонадійна. 4-річний син подружжя уже рік живе в інтернаті. Утім, запевняє, вилучати двох дівчаток - причин не було. Мовляв, у хаті було тепло, діти нагодовані. Цього було достатньо. Тепер же 6-річну доньку - єдину, яка залишилася з батьками, найімовірніше з родини заберуть.



Лише, коли в село приїхали журналісти та поліція – староста привіз труну. Батько погодився, аби доньку поховали і виніс тіло з комори.



Наруги над тілом не було, кажуть у поліції, тому кримінальне провадження не відкривали. Дівчинку поховали по обіді, на тому ж місці, над могилою прабабусі, як і хотів батько.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Вінниччині в селі Українка батьки тиждень відмовлялися ховати немовля. За висновками експертизи, двомісячна дівчинка захлинулася грудним молоком. Матір під час годування була п’яною, а батько - в гостях у кума.Про те, чому ж досі не хочуть поховати доньку і як село повстало проти родинного свавілля – 20 січня йшлося в сюжеті ТСН Майже тиждень тіло двомісячної Вероніки лежало у хаті в дитячій пластмасовій ванній, накрите дошками.До помешкання чи не щодня приходять односельці вмовляти 70-річного батька поховати немовля.Його 36-річна дружина каже, їхня донька померла ще 6 днів тому, коли у них саме буди гості. Дівчинка закашлялась, а потім замовкла, матір подумала – та спить. Згодом помітила, що дитина не дихає. За пів години чоловік зателефонував до поліції.Медики та поліцейські лише констатували смерть. Тіло доправили на експертизу. Смерть була природня - дитина захлинулась блювотними масами.Того дня - кажуть в поліції - від матері був сильний запах алкоголю. Її кров узяли на експертизу, яка й показала рівень проміле, рівноцінний випітій пляшці горілки.З бюро судмедекспертизи тіло немовляти забрав батько. Спецтранспорту не було. Сам він каже, перевозив мертву доньку у рейсовому автобусі і замість організувати похорони, поклав тіло до комори. Причини називає різні - від того, що не розуміє висновку судмедекспертизи, до бажання підхоронити до могили своєї матері.Тиждень усе село вимагає негайно поховати дитину. Люди самі готові організувати похорон.Найбільше їх обурює, що весь цей час у сусідній кімнаті живе 6-річна дівчинка. Односельці домагаються, аби її вилучили із родини. Олі 6 років, дитина не розмовляє.Староста запевняє, що родина перебуває на обліку як не благонадійна. 4-річний син подружжя уже рік живе в інтернаті. Утім, запевняє, вилучати двох дівчаток - причин не було. Мовляв, у хаті було тепло, діти нагодовані. Цього було достатньо. Тепер же 6-річну доньку - єдину, яка залишилася з батьками, найімовірніше з родини заберуть.Лише, коли в село приїхали журналісти та поліція – староста привіз труну. Батько погодився, аби доньку поховали і виніс тіло з комори.Наруги над тілом не було, кажуть у поліції, тому кримінальне провадження не відкривали. Дівчинку поховали по обіді, на тому ж місці, над могилою прабабусі, як і хотів батько.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію