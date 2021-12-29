Бюджет Луцька не отримуватиме жодної копійки податків від казино в самому центрі





Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у департаменті економічної політики Луцької міської ради.



Відомо, що казино він юридично представлене двома товариствами з обмеженою відповідальністю – «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (гральні автомати) та «П.И.И.К» (бару).



Обидві ці фірми мають київську «прописку». Тож податок на доходи фізичних осіб, які працюють у казино, буде спрямовуватися за місцем реєстрації цих підприємств – до столиці.



Директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що для того, аби уточнити цю інформацію, міськрада звернулася із запитом до податкової. Тут, що правда, лише підтвердили, що у 2021-му від казино Луцьк не отримав жодної копійки податків, а зареєстрованих у місті підприємств, які б провадили свою діяльність у казино «WIN», немає.



Зауважимо, що відкриття казино у Луцьку пов’язують з відомим бізнесменом В'ячеславом Алфьоровим, родина якого має у власності декілька бізнесів, у тому числі – готель «Україна».



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Казино «WIN», яке нещодавно відкрили біля готелю «Україна» у Луцьку, не сплачуватиме податків до міської скарбниці.Цепідтвердили у департаменті економічної політики Луцької міської ради.Відомо, що казино він юридично представлене двома товариствами з обмеженою відповідальністю – «ІМПЕРІЯ АЗАРТУ» (гральні автомати) та «П.И.И.К» (бару).Обидві ці фірми мають київську «прописку». Тож податок на доходи фізичних осіб, які працюють у казино, буде спрямовуватися за місцем реєстрації цих підприємств – до столиці.Директор департаменту економічної політикирозповів, що для того, аби уточнити цю інформацію, міськрада звернулася із запитом до податкової. Тут, що правда, лише підтвердили, що у 2021-му від казино Луцьк не отримав жодної копійки податків, а зареєстрованих у місті підприємств, які б провадили свою діяльність у казино «WIN», немає.Зауважимо, що відкриття казино у Луцьку пов’язують з відомим бізнесменом, родина якого має у власності декілька бізнесів, у тому числі – готель «Україна».Нагадаємо, Луцькрада дозволила казино в центрі міста рік працювати цілодобово



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