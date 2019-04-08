У 2021 році внаслідок російської агресії на Донбасі загинуло четверо дітей, 8 зазнали поранень





Про це повідомила у Людмила Денісова.



Вона вчергове наголосила, що ситуація на територіях, які охоплені військовими діями, негативно впливає на права та інтереси українських дітей.



"Збройний конфлікт, окупація територій змінюють життя дитини та залишаються раною на все життя. За даними Міністерства соціальної політики України, на кінець 2021 року такий статус отримали 77 033 дитини. Із них левова частка – 99,8% отримала такий статус через психологічне насильство (76 937 дітей)", - повідомила омбудсмен.



Крім того, вона зазначає, що окупаційні адміністрації на непідконтрольних уряду України територіях Донецької і Луганської областей продовжують систематично та методично реалізовувати заходи щодо формування у населення спотвореного світогляду та проводять інформаційні кампанії, що чинять психологічний тиск на дітей та молодь.



"Через ще несформовану свідомість та недостатність знань, молоде покоління більше піддається впливу недостовірної інформації. Ці заходи нерідко спрямовані на здійснення масової мілітаризації дітей шляхом жорстких маніпуляцій під виглядом освітніх та просвітницьких заходів. Так, наприкінці 2021 року в тимчасово окупованому місті Луганськ пройшла конференція з питань патріотичного виховання, внаслідок якої уряд так званої "ЛНР" затвердив програми патріотичного та духовно-морального виховання дітей та молоді на 2022-2024 роки", - продовжує Денісова.



Також представники окупаційної влади РФ з представниками "Русского дома" підписали документ "Стратегия популяризации русского языка и культуры среди молодежи в ближайшие два года".



"Таким чином, окупаційна влада РФ за підтримки представників російських навчальних закладів розробляють систему впровадження патріотичного навчання для примусового нав’язування хибного патріотизму, а також вживають рішучих дій щодо пропаганди ідей "Русского мира" та налаштування жителів ОРДЛО проти України", - додає Денісова.



Вона також звертає увагу на необхідність дотримання міжнародних норм, які встановлюють заборону залучення дітей до збройних конфліктів.



"Засуджую будь-які дії, спрямовані на залучення дітей до участі у військових діях та збройних формуваннях", - резюмувала Денісова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Війна на Сході України продовжує забирати життя українських дітей. За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, у 2021 році від бойових дій постраждало 12 дітей. Із них: 4 дитини − загинуло, 8 – зазнали поранень. За весь період конфлікту зафіксовано 152 випадки смерті дітей.Про це повідомила у Фейсбуці уповноважений ВР із прав людиниВона вчергове наголосила, що ситуація на територіях, які охоплені військовими діями, негативно впливає на права та інтереси українських дітей."Збройний конфлікт, окупація територій змінюють життя дитини та залишаються раною на все життя. За даними Міністерства соціальної політики України, на кінець 2021 року такий статус отримали 77 033 дитини. Із них левова частка – 99,8% отримала такий статус через психологічне насильство (76 937 дітей)", - повідомила омбудсмен.Крім того, вона зазначає, що окупаційні адміністрації на непідконтрольних уряду України територіях Донецької і Луганської областей продовжують систематично та методично реалізовувати заходи щодо формування у населення спотвореного світогляду та проводять інформаційні кампанії, що чинять психологічний тиск на дітей та молодь."Через ще несформовану свідомість та недостатність знань, молоде покоління більше піддається впливу недостовірної інформації. Ці заходи нерідко спрямовані на здійснення масової мілітаризації дітей шляхом жорстких маніпуляцій під виглядом освітніх та просвітницьких заходів. Так, наприкінці 2021 року в тимчасово окупованому місті Луганськ пройшла конференція з питань патріотичного виховання, внаслідок якої уряд так званої "ЛНР" затвердив програми патріотичного та духовно-морального виховання дітей та молоді на 2022-2024 роки", - продовжує Денісова.Також представники окупаційної влади РФ з представниками "Русского дома" підписали документ "Стратегия популяризации русского языка и культуры среди молодежи в ближайшие два года"."Таким чином, окупаційна влада РФ за підтримки представників російських навчальних закладів розробляють систему впровадження патріотичного навчання для примусового нав’язування хибного патріотизму, а також вживають рішучих дій щодо пропаганди ідей "Русского мира" та налаштування жителів ОРДЛО проти України", - додає Денісова.Вона також звертає увагу на необхідність дотримання міжнародних норм, які встановлюють заборону залучення дітей до збройних конфліктів."Засуджую будь-які дії, спрямовані на залучення дітей до участі у військових діях та збройних формуваннях", - резюмувала Денісова.

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