Румунія готова приймати біженців у разі вторгнення Росії в Україну
Сьогодні, 04:06
Влада Румунії готується прийняти біженців із України у разі відкритого вторгнення Росії.
Про це заявив сьогодні голова Міноборони Румунії Василе Динку в ефірі телеканалу Digi24, передає Слово і Діло.
«За будь-якого військового конфлікту може відбутися масова міграція населення. І ми чекаємо на неї, звичайно, нехай на перший погляд може здаватися, що ми не готуємося до можливих побічних наслідків війни... Ми зараз готуємось надавати допомогу біженцям (із України). Це гуманітарний обов'язок», - заявив Динку.
При цьому він зазначив, що не слід очікувати на відкрите вторгнення РФ.
«Економічна війна, економічна блокада в умовах конфлікту можуть виникнути, але, так би мовити, гарячої війни ми не очікуємо», - наголосив міністр.
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Про це заявив сьогодні голова Міноборони Румунії Василе Динку в ефірі телеканалу Digi24, передає Слово і Діло.
«За будь-якого військового конфлікту може відбутися масова міграція населення. І ми чекаємо на неї, звичайно, нехай на перший погляд може здаватися, що ми не готуємося до можливих побічних наслідків війни... Ми зараз готуємось надавати допомогу біженцям (із України). Це гуманітарний обов'язок», - заявив Динку.
При цьому він зазначив, що не слід очікувати на відкрите вторгнення РФ.
«Економічна війна, економічна блокада в умовах конфлікту можуть виникнути, але, так би мовити, гарячої війни ми не очікуємо», - наголосив міністр.
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