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Румунія готова приймати біженців у разі вторгнення Росії в Україну

Румунія готова приймати біженців у разі вторгнення Росії в Україну
Влада Румунії готується прийняти біженців із України у разі відкритого вторгнення Росії.

Про це заявив сьогодні голова Міноборони Румунії Василе Динку в ефірі телеканалу Digi24, передає Слово і Діло.

«За будь-якого військового конфлікту може відбутися масова міграція населення. І ми чекаємо на неї, звичайно, нехай на перший погляд може здаватися, що ми не готуємося до можливих побічних наслідків війни... Ми зараз готуємось надавати допомогу біженцям (із України). Це гуманітарний обов'язок», - заявив Динку.

При цьому він зазначив, що не слід очікувати на відкрите вторгнення РФ.

«Економічна війна, економічна блокада в умовах конфлікту можуть виникнути, але, так би мовити, гарячої війни ми не очікуємо», - наголосив міністр.

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Теги: Румунія, війна, Росія, Україна, біженці
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