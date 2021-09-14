Румунія готова приймати біженців у разі вторгнення Росії в Україну





Про це заявив сьогодні голова Міноборони Румунії Василе Динку в ефірі телеканалу Digi24, передає



«За будь-якого військового конфлікту може відбутися масова міграція населення. І ми чекаємо на неї, звичайно, нехай на перший погляд може здаватися, що ми не готуємося до можливих побічних наслідків війни... Ми зараз готуємось надавати допомогу біженцям (із України). Це гуманітарний обов'язок», - заявив Динку.



При цьому він зазначив, що не слід очікувати на відкрите вторгнення РФ.



«Економічна війна, економічна блокада в умовах конфлікту можуть виникнути, але, так би мовити, гарячої війни ми не очікуємо», - наголосив міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влада Румунії готується прийняти біженців із України у разі відкритого вторгнення Росії.Про це заявив сьогодні голова Міноборони Румуніїв ефірі телеканалу Digi24, передає Слово і Діло. «За будь-якого військового конфлікту може відбутися масова міграція населення. І ми чекаємо на неї, звичайно, нехай на перший погляд може здаватися, що ми не готуємося до можливих побічних наслідків війни... Ми зараз готуємось надавати допомогу біженцям (із України). Це гуманітарний обов'язок», - заявив Динку.При цьому він зазначив, що не слід очікувати на відкрите вторгнення РФ.«Економічна війна, економічна блокада в умовах конфлікту можуть виникнути, але, так би мовити, гарячої війни ми не очікуємо», - наголосив міністр.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію