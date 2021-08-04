З 1 лютого в Україні дітей масово щеплюватимуть від поліомієліту





Про це йдеться на



Вона необхідна через виявлення вірусу у 20 дітей на Рівненщині й Закарпатті восени 2021 року (тоді 1 дитина отримала параліч, а 19 були контактними і мали безсимптомний перебіг). Ще один випадок захворювання на поліомієліт підтверджений в Україні 24 січня 2022 року.



«Кожній невакцинованій або не повністю вакцинованій дитині загрожує невиліковний параліч на все життя», – підкреслює Мурат Шахін, голова офісу ЮНІСЕФ в Україні.



Перший етап кампанії охопить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили щеплення вакциною ІПВ за Національним календарем, і триватиме три тижні.



У межах другого етапу щеплюватимуть вакциною ОПВ усіх дітей віком до 6 років, навіть якщо вони мають усі необхідні щеплення відповідно до Національного календаря.



Отримати щеплення можна безоплатно у сімейного лікаря чи в найближчій амбулаторії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 лютого в Україні розпочинається кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту, який повернувся в Україну через низькі показники планової імунізації на тлі пандемії COVID-19.Про це йдеться на фейсбук-сторінці ЮНІСЕФ в Україні.Вона необхідна через виявлення вірусу у 20 дітей на Рівненщині й Закарпатті восени 2021 року (тоді 1 дитина отримала параліч, а 19 були контактними і мали безсимптомний перебіг). Ще один випадок захворювання на поліомієліт підтверджений в Україні 24 січня 2022 року.«Кожній невакцинованій або не повністю вакцинованій дитині загрожує невиліковний параліч на все життя», – підкреслює, голова офісу ЮНІСЕФ в Україні.Перший етап кампанії охопить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили щеплення вакциною ІПВ за Національним календарем, і триватиме три тижні.У межах другого етапу щеплюватимуть вакциною ОПВ усіх дітей віком до 6 років, навіть якщо вони мають усі необхідні щеплення відповідно до Національного календаря.Отримати щеплення можна безоплатно у сімейного лікаря чи в найближчій амбулаторії.

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