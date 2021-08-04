вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З 1 лютого в Україні дітей масово щеплюватимуть від поліомієліту

З 1 лютого в Україні дітей масово щеплюватимуть від поліомієліту
1 лютого в Україні розпочинається кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту, який повернувся в Україну через низькі показники планової імунізації на тлі пандемії COVID-19.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці ЮНІСЕФ в Україні.

Вона необхідна через виявлення вірусу у 20 дітей на Рівненщині й Закарпатті восени 2021 року (тоді 1 дитина отримала параліч, а 19 були контактними і мали безсимптомний перебіг). Ще один випадок захворювання на поліомієліт підтверджений в Україні 24 січня 2022 року.

«Кожній невакцинованій або не повністю вакцинованій дитині загрожує невиліковний параліч на все життя», – підкреслює Мурат Шахін, голова офісу ЮНІСЕФ в Україні.

Перший етап кампанії охопить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили щеплення вакциною ІПВ за Національним календарем, і триватиме три тижні.

У межах другого етапу щеплюватимуть вакциною ОПВ усіх дітей віком до 6 років, навіть якщо вони мають усі необхідні щеплення відповідно до Національного календаря.

Отримати щеплення можна безоплатно у сімейного лікаря чи в найближчій амбулаторії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Поліомієліт, діти, вакцина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині автомобіль збив 85-річну бабусю
Сьогодні, 10:00
З 1 лютого в Україні дітей масово щеплюватимуть від поліомієліту
Сьогодні, 09:55
Коронавірус на Волині: за минулу добу – 492 нових випадки, одна людина померла
Сьогодні, 09:36
«Кров у мене – молода». Історія волинянина, який став заслуженим донором України. ФОТО
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 25 січня
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
На Волині понад 80% дошкільнят вакциновані від поліомієліту. ВІДЕО На Волині понад 80% дошкільнят вакциновані від поліомієліту. ВІДЕО
17 січень, 17:22
Дітей від 6 місяців до 6 років обов'язково щеплюватимуть від поліомієліту Дітей від 6 місяців до 6 років обов'язково щеплюватимуть від поліомієліту
05 січень, 13:23
В Україні почали вакцинувати проти коронавірусу дітей В Україні почали вакцинувати проти коронавірусу дітей
04 серпень, 2021, 09:42
В яких районах Волині – найнижчі показники щеплення від поліомієліту та кору В яких районах Волині – найнижчі показники щеплення від поліомієліту та кору
27 серпень, 2020, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині автомобіль збив 85-річну бабусю
Сьогодні, 10:00
 0
З 1 лютого в Україні дітей масово щеплюватимуть від поліомієліту
Сьогодні, 09:55
 0
Коронавірус на Волині: за минулу добу – 492 нових випадки, одна людина померла
Сьогодні, 09:36
 0
«Кров у мене – молода». Історія волинянина, який став заслуженим донором України. ФОТО
Сьогодні, 09:25
 0
Курс валют у Луцьку на 25 січня
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8