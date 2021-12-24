На Волині під час пожежі отруїлася чадним газом 35-річна жінка
Сьогодні, 10:37
24 січня горів житловий будинок у селі Тростянець Ківерцівської громади Луцького району. Отруєння чадним газом отримала власниця, 35-річна жінка. Її доправили до лікарні.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
24 січня о 09:42 до оперативно–диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Тростянець Ківерцівської громади Луцького району.
На місце події направили черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці Головного управління ДСНС у Волинській області та працівників місцевих пожежних команд с. Журавичі та смт Колки.
Під час гасіння пожежі отруєння чадним газом отримала власниця 1987 р.н., яка госпіталізована в Ківерцівську центральну районну лікарню.
На місці працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
24 січня о 09:42 до оперативно–диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Тростянець Ківерцівської громади Луцького району.
На місце події направили черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці Головного управління ДСНС у Волинській області та працівників місцевих пожежних команд с. Журавичі та смт Колки.
Під час гасіння пожежі отруєння чадним газом отримала власниця 1987 р.н., яка госпіталізована в Ківерцівську центральну районну лікарню.
На місці працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
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