На Волині під час пожежі отруїлася чадним газом 35-річна жінка





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



24 січня о 09:42 до оперативно–диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Тростянець Ківерцівської громади Луцького району.



На місце події направили черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці Головного управління ДСНС у Волинській області та працівників місцевих пожежних команд с. Журавичі та смт Колки.



Під час гасіння пожежі отруєння чадним газом отримала власниця 1987 р.н., яка госпіталізована в Ківерцівську центральну районну лікарню.



На місці працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.



Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 січня горів житловий будинок у селі Тростянець Ківерцівської громади Луцького району. Отруєння чадним газом отримала власниця, 35-річна жінка. Її доправили до лікарні.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.24 січня о 09:42 до оперативно–диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Тростянець Ківерцівської громади Луцького району.На місце події направили черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці Головного управління ДСНС у Волинській області та працівників місцевих пожежних команд с. Журавичі та смт Колки.Під час гасіння пожежі отруєння чадним газом отримала власниця 1987 р.н., яка госпіталізована в Ківерцівську центральну районну лікарню.На місці працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.

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