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Поводив себе неадекватно: 53-річний волинянин зайшов до медзакладу з наркотиками. ФОТО

Поводив себе неадекватно: 53-річний волинянин зайшов до медзакладу з наркотиками. ФОТО
Вчора, 24 січня, близько 15-ї години до медзакладу у Ковелі на вулиці Дмитра Вітовського прийшов молодик з наркотиками.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

За інформацією, до медичного закладу зайшов чоловік, який поводив себе неадекватно, чіплявся до громадян та персоналу.

Патрульні, які прибули на місце події, виявили чоловіка, який не міг пояснити свої дії.

Під час встановлення особи, порушник не називав місця свого проживання, а лише сказав, що живе неподалік. Під час спілкування з ним, в останнього виявили пакет, всередині якого знаходилася речовина рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожа на наркотичну.

Встановивши дані 53-річного чоловіка за місцем проживання, патрульні також виявили у нього пристрій, схожий на апарат для самогоноваріння, бутлі, наповнені рідиною із запахом спирту, пакет із подрібненою речовиною рослинного походження та саморобний пристрій для куріння.
Поводив себе неадекватно: 53-річний волинянин зайшов до медзакладу з наркотиками. ФОТО

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції для з’ясування всіх обставин. Також на порушника склали адміністративний матеріал за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Також нині слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.
Поводив себе неадекватно: 53-річний волинянин зайшов до медзакладу з наркотиками. ФОТО
Поводив себе неадекватно: 53-річний волинянин зайшов до медзакладу з наркотиками. ФОТО

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Теги: медзаклад, Ковель, наркотики, чоловік
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Коментарі 1
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молодик?
53 роки і досі молодик???
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