В ЄС – нові правила для в'їзду туристів





Про це повідомляють на сайті Ради ЄС у вівторок, 25 січня, пише



"25 січня 2022 року Рада ухвалила нову рекомендацію щодо скоординованого підходу для забезпечення безпечного вільного пересування під час пандемії COVID-19. Ця рекомендація є відповіддю на стрімке збільшення використання вакцин і швидке впровадження цифрового сертифіката ЄС про COVID", - сказано в пресрелізі.



Згідно з новою затвердженою рекомендацією, заходи щодо боротьби з коронавірусом мають застосовуватися з урахуванням статусу людини, а не ситуації на регіональному рівні, за винятком районів, де вірус циркулює на дуже високому рівні.



"Це означає, що статус вакцинації, тестування або одужання мандрівника від COVID-19, підтверджений чинним цифровим сертифікатом ЄС щодо COVID, має бути ключовим визначальним фактором", - йдеться у повідомленні.



Нові правила будуть застосовуватися до пересування людей територією ЄС та до поїздок громадян за його межі та назад.



Рекомендація країнам-членам Союзу набуде чинності 1 лютого 2022 року, того ж дня, що й підзаконний акт, який вносить поправки до положення про цифрові сертифікати COVID-19. Особи, які не мають його, можуть бути зобов'язані пройти тест до прибуття або не пізніше ніж через 24 години після прибуття.



Як наголошується, Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) має продовжувати публікувати карту регіонів держав-членів із зазначенням потенційного ризику зараження відповідно до системи "світлофора" (зелений, оранжевий, червоний, темночервоний). Карта має бути заснована на повідомленнях про кількість нових випадків, вакцинацію та тестування.



На основі цієї карти країни-члени ЄС повинні застосовувати заходи щодо подорожей "до" та "з" темночервоних районів, де вірус циркулює на дуже високих рівнях. Вони, зокрема, повинні обмежувати будь-які необов’язкові поїздки і вимагати від осіб, які прибувають з тих районів, які не мають сертифіката про щеплення або одужання, пройти тест перед від’їздом і помістити їх на карантин після прибуття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Європейському Союзі ухвалили нові правила для туристів під час пандемії COVID-19. Від 1 лютого 2022 року дозвіл на в'їзд мандрівникам буде визначатися не від країни, з якої вони прибувають, а від індивідуального санітарного статусу людини.Про це повідомляють на сайті Ради ЄС у вівторок, 25 січня, пише ТСН. "25 січня 2022 року Рада ухвалила нову рекомендацію щодо скоординованого підходу для забезпечення безпечного вільного пересування під час пандемії COVID-19. Ця рекомендація є відповіддю на стрімке збільшення використання вакцин і швидке впровадження цифрового сертифіката ЄС про COVID", - сказано в пресрелізі.Згідно з новою затвердженою рекомендацією, заходи щодо боротьби з коронавірусом мають застосовуватися з урахуванням статусу людини, а не ситуації на регіональному рівні, за винятком районів, де вірус циркулює на дуже високому рівні."Це означає, що статус вакцинації, тестування або одужання мандрівника від COVID-19, підтверджений чинним цифровим сертифікатом ЄС щодо COVID, має бути ключовим визначальним фактором", - йдеться у повідомленні.Нові правила будуть застосовуватися до пересування людей територією ЄС та до поїздок громадян за його межі та назад.Рекомендація країнам-членам Союзу набуде чинності 1 лютого 2022 року, того ж дня, що й підзаконний акт, який вносить поправки до положення про цифрові сертифікати COVID-19. Особи, які не мають його, можуть бути зобов'язані пройти тест до прибуття або не пізніше ніж через 24 години після прибуття.Як наголошується, Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) має продовжувати публікувати карту регіонів держав-членів із зазначенням потенційного ризику зараження відповідно до системи "світлофора" (зелений, оранжевий, червоний, темночервоний). Карта має бути заснована на повідомленнях про кількість нових випадків, вакцинацію та тестування.На основі цієї карти країни-члени ЄС повинні застосовувати заходи щодо подорожей "до" та "з" темночервоних районів, де вірус циркулює на дуже високих рівнях. Вони, зокрема, повинні обмежувати будь-які необов’язкові поїздки і вимагати від осіб, які прибувають з тих районів, які не мають сертифіката про щеплення або одужання, пройти тест перед від’їздом і помістити їх на карантин після прибуття.

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