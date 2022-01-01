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Відсьогодні українські дороги патрулюватимуть поліцейські «фантоми»

Відсьогодні українські дороги патрулюватимуть поліцейські «фантоми»
Сьогодні, 25 січня, на перше повноцінне патрулювання заступають поліцейські автомобілі “фантоми” — машини без розпізнавальних знаків, що стежитимуть за порушеннями на дорогах в автоматичному режимі. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Волині.

Це автомобілі патрульної поліції, які візуально не відрізнятимуться від інших автомобілів-учасників дорожнього руху. Насамперед - це пересувні комплекси фіксації швидкості транспортних засобів під час руху, які можуть фіксувати до 50 рухомих цілей одночасно.

«Фантоми» працюють на базі автомобіля Skoda Kodiaq та інтегрованої системи контролю швидкості рухомих транспортних засобів, зчитування та розпізнавання номерних знаків із подальшою перевіркою в базах даних. Це складний програмно-апаратний комплекс, який дає змогу фіксувати адміністративні правопорушення в автоматичному режимі.

У разі автоматичної фіксації автомобілем-«фантом» порушень на дорозі, дані відправляються до системи автоматичної фіксації. Після чого автоматично формується постанова про адміністративне правопорушення. Уповноважений поліцейський, проаналізувавши отримані матеріали, виносить адміністративну постанову з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Тобто унеможливлюється людський фактор і таку постанову неможливо підробити.
Відсьогодні українські дороги патрулюватимуть поліцейські «фантоми»

На автомобілях несуть службу поліцейські у форменому одязі та зі службовими посвідченнями. Тож важливо, що «фантоми» можуть зупиняти автомобілі порушників. Але це буде стосуватись найзухваліших і найнебезпечніших порушень ПДР, які будуть помічати інспектори під час патрулювання. Наприклад, проїзд на заборонний сигнал світлофора чи перетин подвійної суцільної смуги руху, коли це могло призвести до суттєвих наслідків.
Відсьогодні українські дороги патрулюватимуть поліцейські «фантоми»

Мета впровадження цієї поліцейської новації не збільшення штрафів, а превенція. Як відомо, 40 % всіх смертей і травм на дорозі пов’язано саме з перевищенням швидкості. Вчасний контроль — запорука безпеки на дорогах та врятовані життя.

Станом на сьогодні чотири спецавтомобілі-«фантоми» готові до використання в практичній діяльності патрульної поліції для здійснення фіксації порушень ПДР. Цього року заплановано закупівлю 30 таких спецавтомобілів, а 2023 року — 110.


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Теги: фантоми, патрульні
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