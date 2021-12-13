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18-річний волинянин викрав автомобіль, що стояв неподалік будинку. ФОТО

18-річний волинянин викрав автомобіль, що стояв неподалік будинку. ФОТО
Інцидент трапився у понеділок, 24 січня, у селищі Мар’янівка на Горохівщині.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Автомобіль ВАЗ 2106 був неподалік будинку заявника. Документи та ключі знаходилися у салоні легковика. Про зникнення транспортного засобу поліцію повідомив його власник, 82-річний місцевий житель. Сума завданих матеріальних збитків – 18 тис. грн.

За фактом незаконного заволодіння автомобілем слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
18-річний волинянин викрав автомобіль, що стояв неподалік будинку. ФОТО

Оперативники встановили, злочин скоїв раніше судимий 18-річний житель Луцького району. Транспортний засіб вилучили. Досудове розслідування триває.


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Теги: Волинь, Горохівщина, автомобіль, крадіжка, юнак
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