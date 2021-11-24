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Чи готова Волинь до надзвичайної ситуації: в ОДА – нарада влади і силовиків

Чи готова Волинь до надзвичайної ситуації: в ОДА – нарада влади і силовиків
Про готовність області до дій в умовах надзвичайних ситуацій йшлося під час наради, що відбулася сьогодні, 26 січня, за ініціативи та безпосередньої участі голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

До обговорення важливих питань долучилися також перший заступник голови ОДА Сергій Мовенко, заступник очільника області Людмила Тимощук та Андрій Ярмольський, а також заступник голови обласної ради Григорій Пустовіт, керівники окремих підприємств критичної інфраструктури, правоохоронних органів та силових структур області, профільних структурних підрозділів ОДА, командири військових частин.

Як зауважив на початку засідання голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, в медіапросторі все частіше з’являється інформація про можливе загострення ситуації в державі.
Чи готова Волинь до надзвичайної ситуації: в ОДА – нарада влади і силовиків

«Хочу наголосити та повторити слова Президента України Володимира Зеленського – все під контролем, а причин для паніки немає, – зазначив очільник області. – Сьогодні ж хочемо донести волинянам реальний стан справ – усі структури працюють у звичному режимі та готові до будь-якого сценарію. Тут присутні керівники силових структур, ДСНС України у Волинській області, теплопостачальних організацій, управління охорони здоров’я та цивільного захисту. Кожен поінформує про готовність своєї галузі до надзвичайної ситуації. Наразі ситуація стабільна, але передбачено план дій, який включає спільну роботу всіх структур».

У свою чергу перший заступник голови ОДА Сергій Мовенко зауважив, що в ході розширеної наради будуть обговорені проблемні питання, які все частіше виникають у населення та ЗМІ щодо можливого виникнення надзвичайної ситуації.
Чи готова Волинь до надзвичайної ситуації: в ОДА – нарада влади і силовиків

«Сьогодні на порядок денний винесено ряд питань, зокрема, готовність силових структур та окремих підприємств критичної інфраструктури області до функціонування в умовах надзвичайних ситуацій, – повідомив Сергій Мовенко. – Також поінформуємо про епідемічну ситуацію на території області, пов’язану з поширенням COVID-19, та функціонування територіальної автоматизованої системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій».

Відтак, за інформацією керівників Нацполіції, СБУ, ДСНС, командирів військових частин, на даний час правоохоронні органи, силові та спеціальні структури області працюють у штатному режимі та готові до дій у разі можливого виникнення надзвичайної ситуації.
Чи готова Волинь до надзвичайної ситуації: в ОДА – нарада влади і силовиків

«В області затверджено перелік об’єктів життєзабезпечення, які важливі для економіки, національної безпеки та оборони, – наголосив начальник Управління Служби безпеки України в області Микола Лисененко. – Вжиті заходи щодо посилення охорони об’єктів критичної інфраструктури, напрацьований спільний план реагування відповідних структур на можливі загрози терористичного та диверсійного характеру. Однак, наразі ніяких загроз ми не вбачаємо».

Як повідомив перший заступник начальника 6-го прикордонного Волинського загону Руслан Явтушинський, прикордонники продовжують охороняти державний кордон в посиленому варіанті.

«Щоденно відомчою авіацією та безпілотними літальними апаратами здійснюється повітряний моніторинг ситуації на державному кордоні, – наголосив Руслан Явтушинський. – З суміжної сторони держкордону скупчень особового складу чи військової техніки не зафіксовано».

Також усі військові частини, дислоковані на території області, готові до виконання завдань за призначенням. В області продовжується робота щодо формування та укомплектування батальйонів та бригад територіальної оборони.

Слід зазначити, що наразі на Волині у штатному режимі працюють й об’єкти критичної інфраструктури. За інформацією керівництва правління АТ «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз», ТзОВ «ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ» та ПрАТ «Волиньобленерго», в області постійно проводиться робота щодо якісного та безперебійного газо- та електропостачання населення. Важливі об’єкти інфраструктури життєзабезпечення обладнані засобами відеоспостереження та охоронною сигналізацією для уникненнями можливості проникнення на їх територію сторонніх осіб.

Про функціонування територіальної автоматизованої системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій інформував учасників наради заступник начальника управління цивільного захисту облдержадміністрації Віктор Сливка.

«Існуюча система централізованого оповіщення області забезпечує доведення сигналів, іншої інформації до органів управління цивільного захисту та населення у визначені терміни, хоча потребує модернізації, – зазначив Віктор Сливка. – Також в області реалізується проєкт «Технічне переоснащення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Волинської області».

Обговорили також учасники засідання й епідемічну ситуацію на території області, пов’язану з поширенням COVID-19. Як зазначила заступник очільника області Людмила Тимощук, відучора Волинь перебуває у «помаранчевій» зоні епіднебезпеки, а тому вкотре наголосила на необхідності вакцинації населення як єдиного надійного способу захисту від тяжкого перебігу хвороби.

«Поширення панічних настроїв та фейкової інформації – це спроба спричинити кризу та дестабілізувати ситуацію в державі, – наголосив на завершення робочої зустрічі голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко. – Сьогодні важливим завданням залишається протидія COVID-19, адже, як бачимо, коронавірусна інфекція досить швидко поширюється. Тому закликаю волинян дотримуватись карантинних обмежень та вакцинуватися, аби вберегти себе та оточуючих від захворювання».

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Теги: Волинь, нарада, ОДА
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