Поліція розшукує волинянина, який переховується від несення покарання. ФОТО

Кушніра Івана Леонідовича, жителя села Веснянка.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Чоловік переховується від несення покарання згідно вироку Києво-Святошинського районного суду за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.



Якщо комусь відомо, де знаходиться злочинець, просять повідомити до поліції за телефоном 0953338455 або 102.





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