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Де у Луцьку не буде світла завтра, 28 січня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 28 січня
У Луцьку через технічні роботи у п'ятницю, 28 січня, буде вимкнена електроенергія на декількох вулицях.

Про це повідомляє департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку».

Завтра, 28 січня, у Луцьку не буде світла за такими адресами:

з 10:00 до 13:00 – вул. Дубнівська (частково); вул. Довженка; вул. Героїв Крут; с. Підгайці (частково);
з 13:00 до 16:00 – вул. Стефаника (частково); вул. Симиренка (частково).

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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