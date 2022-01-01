Де у Луцьку не буде світла завтра, 28 січня





Про це повідомляє департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку».



Завтра, 28 січня, у Луцьку не буде світла за такими адресами:



з 10:00 до 13:00 – вул. Дубнівська (частково); вул. Довженка; вул. Героїв Крут; с. Підгайці (частково);

з 13:00 до 16:00 – вул. Стефаника (частково); вул. Симиренка (частково).

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