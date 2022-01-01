У Луцьку церква відкрила соціальну їдальню
Сьогодні, 17:29
Днями у Луцькому територіальному центрі соціального обслуговування відбулося відкриття соціальної їдальні. Відтепер щочетверга близько 150 людей зможуть отримати повноцінне харчування. І головне – що все це для них абсолютно безкоштовно.
Їдальню відкрила Волинська єпархія УПЦ (МП), повідомляють на її офіційному сайті.
Директор установи Галина Шатецька зауважила, що для закладу 150 обідів щотижня, а саме стільки видаватиме їдальня єпархії, – досить велика підтримка.
"Соціальна їдальня, організована Волинською єпархією УПЦ, це, певною мірою, відновлення благодійних обідів, котрі були започатковані у 2014 році митрополитом Ніфонтом. Таким чином, лучани, які через певні життєві обставини опинилися у скрутному матеріальному становищі, відтепер щочетверга зможуть скуштувати смачні обіди", - йдеться у повідомленні.
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Їдальню відкрила Волинська єпархія УПЦ (МП), повідомляють на її офіційному сайті.
Директор установи Галина Шатецька зауважила, що для закладу 150 обідів щотижня, а саме стільки видаватиме їдальня єпархії, – досить велика підтримка.
"Соціальна їдальня, організована Волинською єпархією УПЦ, це, певною мірою, відновлення благодійних обідів, котрі були започатковані у 2014 році митрополитом Ніфонтом. Таким чином, лучани, які через певні життєві обставини опинилися у скрутному матеріальному становищі, відтепер щочетверга зможуть скуштувати смачні обіди", - йдеться у повідомленні.
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