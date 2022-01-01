200-метровий прапор і жовто-блакитні стрічки: у Луцьку святкують День єднання. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 16 лютого, вперше в Україні відзначають День єднання. Луцька громада теж приєдналася до святкувань.побувало на заходах із нагоди свята і зафіксувало важливі миті, як це було - дивіться на світлинах.Президент Українив своєму Указі №53/2022 від 14 лютого 2022 року оголосиваби посилити консолідацію українців, зміцнити їхню стійкість на тлі зростання гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.Луцьк теж долучився до святкувань і вже о 9:30 ранку на Київському майдані розгорнули 200-метровий Державний прапор. Усі держслужбовці та інші учасники, які взяли участь в урочистостях, пов'язали на одяг також жовто-блакитні стрічки.Із вітальним словом виступив голова Волинської ОДА«Сьогодні Волинь, як і завжди, разом зі всією Україною. У цей день ми як і мільйони українців прийшли із синьо-жовтими стрічками і розгорнули цей Державний прапор України. Під звучання Державного гімну прапори піднімаються у кожному селі, у кожному місті нашої країни. І це ще один приклад того, що Україна - вільна, незалежна, єдина нація, яка прагне миру та свободи і готова їх відстоювати», - зазначив очільник Волинської ОДА.Привітав з Днем єднання і голова Волинської обласної ради«Напевно, ніщо так не може об'єднати всю Україну, як це зробила РФ, коли стягнула велику кількість озброєння та солдатів до наших кордонів. Сьогодні буде відбуватися позачергова сесія обласної ради, де, я переконаний, одноголосно буде підтримано виділення коштів для нашої територіальної оборони», - Гриродій Недопад.Почадовець також закликав усіх охочих записуватися до лав нашої територальної оборони.Трохи пізніше, о 10 годині, перед приміщенням Луцької міської ради зібралося чимало людей, аби долучитися до церемонія виконання Державного Гімну України. Під час дійства навіть призупинили рух транспорту вулицею Богдана Хмельницького.