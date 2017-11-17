«ПриватБанк» скасував комісію на зняття готівки
Сьогодні, 16:15
"ПриватБанк" скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток фізосіб.
Про це повідомила пресслужба банку.
"У цей складний період "ПриватБанк" прийняв рішення скасувати комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб. Ми будемо інформувати вас про подальші рішення "ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.
Також у банку зазначили, що відділення банку працюють у безперебійному режимі в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.
"Онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7 - ми робимо все, щоб всі наші послуги працювали онлайн. Безготівкові розрахунки працюють без обмежень. Зняття готівки через банкомати "ПриватБанку" доступне. Наша служба інкасації забезпечує готівку на безперебійній основі", - повідомила прес-служба.
Крім цього, строк дії карток "ПриватБанку" автоматично подовжено на 180 днів. Тимчасово зупинені покупки через "Оплату частинами".
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Про це повідомила пресслужба банку.
"У цей складний період "ПриватБанк" прийняв рішення скасувати комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб. Ми будемо інформувати вас про подальші рішення "ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.
Також у банку зазначили, що відділення банку працюють у безперебійному режимі в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.
"Онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7 - ми робимо все, щоб всі наші послуги працювали онлайн. Безготівкові розрахунки працюють без обмежень. Зняття готівки через банкомати "ПриватБанку" доступне. Наша служба інкасації забезпечує готівку на безперебійній основі", - повідомила прес-служба.
Крім цього, строк дії карток "ПриватБанку" автоматично подовжено на 180 днів. Тимчасово зупинені покупки через "Оплату частинами".
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