Як дорослим швидко вивчити англійську мову: порада від фахівця*





Особливості навчального режиму

Інтерактивна



Навчальний режим на курсах передбачає кілька особливостей:



уроки для дорослих тривають до 50 хвилин;

програма навчання підбирається відповідно до початкового рівня;

курси побудовані на основі комунікативної методики;

50-70% часу на уроках учні спілкуються англійською;

прогрес навчання відображається в особистому кабінеті;

доступ до навчальної платформи можливий з будь-якого пристрою.

Такий підхід до навчання дозволяє легко адаптувати графік вивчення англійської до завантажених буднів.



Інтерактивні заняття з носіями мови

Один із принципів JustSchool — комунікативний підхід. Це дає змогу почати спілкуватися англійською з перших занять, незалежно від початкового рівня. Вагома перевага в тому, що є можливість спілкування з носіями мови. Завдяки цьому навчання для дорослих збагачується досвідом взаємодії з англомовною культурою.



Інтерактивний підхід до навчання для дорослих проявляється в таких аспектах:



взаємодія в режимі реального часу. Усі заняття відбуваються онлайн на спеціальній платформі. Контент для навчання підбирається відповідно до інтересів учня, а відеочат з викладачем дає змогу швидко отримати зворотний зв’язок;

активна участь. План навчання розроблений професійними методистами. Завдяки цьому охоплюються усі аспекти вивчення англійської, де дорослий має змогу проявити себе належним чином;

практика та відстежування прогресу. Курси для дорослих побудовані таким чином, щоб учень міг досягти поставленої мети в короткі терміни. Тому особлива увага приділяється практиці на всіх етапах навчання.

Інтерактивний підхід до вивчення англійської підвищує концентрацію. JustSchool створює план таким чином, щоб у дорослих зберігалась мотивація досягти поставленої мети у навчанні.



Основні принципи JustSchool

Онлайн-школа JustSchool пропонує оригінальний підхід до навчання. Під час занять головний акцент - на практиці мовлення та аудіюванні. Дорослим це дає змогу одразу почати спілкуватися англійською та щоразу покращувати комунікативні навички.



Програма навчання адаптується до цілей учнів. Якщо потрібна англійська для роботи, активно вивчається професійна лексика. Якщо метою вивчення іноземної є переїзд в іншу країну, більша частина занять присвячується спілкуванню — поєднується вивчення лексики та граматики. Курси англійської для дорослих будуть актуальними й в тому випадку, якщо заплановано складання іспитів TOEFL або IELTS.



Відкрити світ можливостей, які надає англійська мова, можна вже сьогодні. Для цього JustSchool пропонує безкоштовний пробний урок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Сьогодні гарне володіння англійською мовою відкриває чимало перспектив, особливо в дорослому віці. Це чудовий шанс знайти кращу роботу, швидко адаптуватися в новій країні або просто вільно почувати себе під час подорожей. Кращим рішенням в цьому випадку будуть курси англійської в JustSchool — спеціальна програма та індивідуальний підхід полегшать вивчення іноземної.Інтерактивна англійська для дорослих — це змога забути про нудні уроки з граматики та вивчення несучасної лексики. JustSchool пропонує абсолютно інший підхід до навчання. Замість стандартних уроків за застарілими підручниками передбачена інтерактивна платформа. Це надає змогу спілкування в реальному часі з викладачем та дозволяє одразу виконувати поставлені завдання.Навчальний режим на курсах передбачає кілька особливостей:Такий підхід до навчання дозволяє легко адаптувати графік вивчення англійської до завантажених буднів.Один із принципів JustSchool — комунікативний підхід. Це дає змогу почати спілкуватися англійською з перших занять, незалежно від початкового рівня. Вагома перевага в тому, що є можливість спілкування з носіями мови. Завдяки цьому навчання для дорослих збагачується досвідом взаємодії з англомовною культурою.Інтерактивний підхід до навчання для дорослих проявляється в таких аспектах:Інтерактивний підхід до вивчення англійської підвищує концентрацію. JustSchool створює план таким чином, щоб у дорослих зберігалась мотивація досягти поставленої мети у навчанні.Онлайн-школа JustSchool пропонує оригінальний підхід до навчання. Під час занять головний акцент - на практиці мовлення та аудіюванні. Дорослим це дає змогу одразу почати спілкуватися англійською та щоразу покращувати комунікативні навички.Програма навчання адаптується до цілей учнів. Якщо потрібна англійська для роботи, активно вивчається професійна лексика. Якщо метою вивчення іноземної є переїзд в іншу країну, більша частина занять присвячується спілкуванню — поєднується вивчення лексики та граматики. Курси англійської для дорослих будуть актуальними й в тому випадку, якщо заплановано складання іспитів TOEFL або IELTS.Відкрити світ можливостей, які надає англійська мова, можна вже сьогодні. Для цього JustSchool пропонує безкоштовний пробний урок.

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