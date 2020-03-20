Як полегшити токсикоз при вагітності*





Які ж вони



Що можна використовувати при токсикозі під час вагітності

Трав'яні настої з ромашки, м'яти та імбиру, достатнє зволоження організму, уникнення різких запахів та багато часу на свіжому повітрі можуть допомогти. На ринку є готові препарати, розроблені спеціально для вагітних жінок. Таблетки та засоби від нудоти при вагітності, що відпускаються без рецепта, зазвичай містять рослинні екстракти та вітаміни. Інгредієнти, що входять до їх складу, підтримують роботу травної системи і полегшують дискомфорт від нудоти. Магній і вітаміни групи В підтримують нервову систему і допомагають зменшити відчуття втоми, вірогідність неприємних виділень. Препарати від нудоти, такі як вітамінний комплекс Елевіт, під час вагітності та до зачаття випускаються у зручній формі.



Що робити при токсикозі під час вагітності

Правильна гідратація та здорове харчування! Під час вагітності слід регулярно пити воду з двох причин:

вона необхідна для правильного функціонування та біохімічних змін в організмі;

легше страждати від небезпечного зневоднення, спричиненого блювотою.

Щоб полегшити нудоту під час вагітності, можна додати в склянку води кілька скибочок лимона або імбиру.



Виникнення і вираженість нудоти також багато в чому залежить від того, як ви починаєте день. Не варто вставати з ліжка, не перекусивши. Це може бути кілька сухарів, печива, крекерів або порція каші. Для того, щоб вони були під рукою вранці, добре приготувати їх ще з вечора.



Хоча перекус втамує перший голод, не варто пропускати сніданок. Пропуск першого прийому їжі сприяє накопиченню шлункового соку в більшій кількості, що, в свою чергу, може призвести до відчуття нудоти. Якщо ви не звикли снідати, хоча б візьміть йогурт, жменю горіхів або порцію фруктів. В ідеалі, ваш сніданок повинен складатися з продуктів, після яких ви почуваєтеся добре. Однак не забувайте уникати продуктів з високим ступенем обробки та обирайте ті, що не містять консервантів та барвників.



Також переконайтеся, що ви регулярно харчуєтеся протягом дня. Найкраще підійдуть невеликі порції, з'їдені кожні кілька годин у вигляді 5-6 прийомів їжі.



Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. На сьогодні однією з не розв'язаних проблем медицини та фармації залишається лікування раннього токсикозу вагітних. За статистикою близько 60% вагітних жінок відзначають ознаки токсикозу в першому триместрі вагітності. Відомо, що для полегшення стану в цьому випадку поряд з дробовим харчуванням, рефлексотерапією, гіпнозом показана медикаментозна терапія. Згідно з міжнародними стандартами до цієї групи належать препарати піридоксину – однієї з форм вітаміну В6 [1].Які ж вони перші признаки вагітності ? Нудота – один з перших симптомів, який з'являється у вагітних жінок. Найчастіше вона виникає вранці, протягом та тижнів вагітності, і зазвичай призводить до блювоти. Причинами є гормональні зміни в організмі жінки, авітаміноз або сильні, дратівливі запахи.Трав'яні настої з ромашки, м'яти та імбиру, достатнє зволоження організму, уникнення різких запахів та багато часу на свіжому повітрі можуть допомогти. На ринку є готові препарати, розроблені спеціально для вагітних жінок. Таблетки та засоби від нудоти при вагітності, що відпускаються без рецепта, зазвичай містять рослинні екстракти та вітаміни. Інгредієнти, що входять до їх складу, підтримують роботу травної системи і полегшують дискомфорт від нудоти. Магній і вітаміни групи В підтримують нервову систему і допомагають зменшити відчуття втоми, вірогідність неприємних виділень. Препарати від нудоти, такі як вітамінний комплекс Елевіт, під час вагітності та до зачаття випускаються у зручній формі.Правильна гідратація та здорове харчування! Під час вагітності слід регулярно пити воду з двох причин:Щоб полегшити нудоту під час вагітності, можна додати в склянку води кілька скибочок лимона або імбиру.Виникнення і вираженість нудоти також багато в чому залежить від того, як ви починаєте день. Не варто вставати з ліжка, не перекусивши. Це може бути кілька сухарів, печива, крекерів або порція каші. Для того, щоб вони були під рукою вранці, добре приготувати їх ще з вечора.Хоча перекус втамує перший голод, не варто пропускати сніданок. Пропуск першого прийому їжі сприяє накопиченню шлункового соку в більшій кількості, що, в свою чергу, може призвести до відчуття нудоти. Якщо ви не звикли снідати, хоча б візьміть йогурт, жменю горіхів або порцію фруктів. В ідеалі, ваш сніданок повинен складатися з продуктів, після яких ви почуваєтеся добре. Однак не забувайте уникати продуктів з високим ступенем обробки та обирайте ті, що не містять консервантів та барвників.Також переконайтеся, що ви регулярно харчуєтеся протягом дня. Найкраще підійдуть невеликі порції, з'їдені кожні кілька годин у вигляді 5-6 прийомів їжі.

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