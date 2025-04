Фразові дієслова: подільні та перехідні (Separable & Transitive Phrasal Verbs)

Look up – шукати інформацію

Give up – здаватися

Run into – випадково зустріти когось

1. Основні категорії фразових дієслів

Подільність:

Перехідність:

2. Подільні фразові дієслова (Separable Phrasal Verbs)

Turn off the TV. → Turn the TV off. (Вимкни телевізор.)

Take back the book. → Take the book back. (Поверни книгу.)

Give up smoking. → Give smoking up. (Кинь курити.)

Turn it off.

Turn off it.

3. Неподільні фразові дієслова (Inseparable Phrasal Verbs)

Look after your dog. (Доглядай за своїм собакою.)

Run into an old friend. (Натрапити на старого друга.)

Get over the flu. (Оговтатися після грипу.)

4. Перехідні та неперехідні фразові дієслова

Turn off the light. (Вимкни світло.)

Look after your little brother. (Доглядай за своїм молодшим братом.)

Take up a new hobby. (Зайнятися новим хобі.)

Подільними → Turn the light off.

Неподільними → Look after your little brother.

I wake up at 6 AM. (Я прокидаюся о 6 ранку.)

The plane took off. (Літак злетів.)

He came back late. (Він повернувся пізно.)

5. Фразові дієслова, що можуть бути і подільними, і неподільними

I want to take up badminton. (Я хочу зайнятися бадмінтоном.) – неподільне

Can you take this matter up with the principal? (Можеш обговорити це питання з директором?) – подільне

This box takes up too much space. (Ця коробка займає занадто багато місця.) – неподільне

I will take you up on your offer. (Я приймаю твою пропозицію.) – подільне

7. Висновки



Подільні фразові дієслова допускають вставку додатка між дієсловом і часткою (turn the TV off).

Неподільні фразові дієслова не допускають розриву між словами (look after the baby).

Перехідні фразові дієслова вимагають додатка (turn off the light).

Неперехідні фразові дієслова не потребують додатка (wake up early).

Деякі фразові дієслова можуть мати подвійну функцію, залежно від контексту (take up a hobby / take up a matter).



Фразове дієслово (phrasal verb) — це група слів, що складається з основного дієслова та частки (прийменника, прислівника або обох). Разом вони діють як єдине дієслово й утворюють нове значення, відмінне від значень окремих слів. Наприклад:Фразові дієслова можна класифікувати за двома основними ознаками:- Подільні (Separable Phrasal Verbs) – можна вставити додаток між дієсловом і часткою.- Неподільні (Inseparable Phrasal Verbs) – не можна вставляти додаток між складовими дієслова.- Перехідні (Transitive Phrasal Verbs) – потребують додатка.- Неперехідні (Intransitive Phrasal Verbs) – не потребують додатка.Ці дієслова дозволяють вставляти прямий додаток між дієсловом і часткою.Структура:(Дієслово) + (Додаток) + (Частка)Приклади:ВАЖЛИВО: Якщо додаток – це займенник (it, them, him, her, us), він завжди ставиться між дієсловом і часткою:У таких фразових дієсловах додаток завжди стоїть після частки, і їх не можна розділяти.Структура:(Дієслово) + (Частка) + (Додаток)Приклади:- Look your dog after. (Некоректно)- Run an old friend into. (Некоректно)Перехідність визначає, чи потрібен дієслову прямий додаток.4.1 Перехідні фразові дієслова (Transitive Phrasal Verbs)Перехідні фразові дієслова завжди мають об'єкт, тобто вони виконують дію над чимось або кимось.Приклади:Перехідні дієслова можуть бути:4.2 Неперехідні фразові дієслова (Intransitive Phrasal Verbs)Неперехідні фразові дієслова не потребують додатка, тобто вони самодостатні у реченні.Приклади:Деякі фразові дієслова змінюють свою структуру залежно від контексту.Фразове дієслово "take up":