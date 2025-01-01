Спомин про Героя. Волинянину Владиславу Кравчуку – навіки 25

Спомин про Героя. Волинянину Владиславу Кравчуку – навіки 25
Рік смутку, страждання та болючого усвідомлення: його молоде життя забрала клята війна. Війна, яка нищить цвіт української нації. Тих, кому жити, творити, народжувати дітей та будувати державу. Саме за вільну та незалежну державу, за європейську Україну добровольцем пішов воювати молодий рожищанин Владислав Кравчук.

Про це у фейсбуці повідомляє Рожищенська міськрада.

Солдат 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Владислав Олександрович Кравчук на псевдо Адідас загинув 25 травня 2024 року поблизу села Новоєгорівка Сватівського району Луганської області.

Щирий патріот української землі Владислав Кравчук до останнього подиху боровся проти російського ворога.

Йому назавжди 25.

Владислав Кравчук - вічний біль і найбільша гордість його згорьованої неньки. Завдяки таким Героям, як він, відважним і незламним, Україна до сьогодні тримає оборону. Хоча ціна цієї боротьби надто висока.
Спомин про Героя. Волинянину Владиславу Кравчуку – навіки 25

«Згадайте в цей пам'ятний день у своїх молитвах загиблого воїна Владислава, котрий віддав своє життя, захищаючи Україну, та пам’ятайте: наш земляк заплатив найвищу ціну задля миру та спокою в Україні! Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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