Спомин про Героя. Волинянину Владиславу Кравчуку – навіки 25

Рік смутку, страждання та болючого усвідомлення: його молоде життя забрала клята війна. Війна, яка нищить цвіт української нації. Тих, кому жити, творити, народжувати дітей та будувати державу. Саме за вільну та незалежну державу, за європейську Україну добровольцем пішов воювати молодий рожищанинПро це у фейсбуці повідомляє Рожищенська міськрада.Солдат 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Владислав Олександрович Кравчук на псевдо Адідаспоблизу села Новоєгорівка Сватівського району Луганської області.Щирий патріот української землі Владислав Кравчук до останнього подиху боровся проти російського ворога.Йому назавжди 25.Владислав Кравчук - вічний біль і найбільша гордість його згорьованої неньки. Завдяки таким Героям, як він, відважним і незламним, Україна до сьогодні тримає оборону. Хоча ціна цієї боротьби надто висока.«Згадайте в цей пам'ятний день у своїх молитвах загиблого воїна Владислава, котрий віддав своє життя, захищаючи Україну, та пам’ятайте: наш земляк заплатив найвищу ціну задля миру та спокою в Україні! Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у міськраді.