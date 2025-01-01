На Волині у неповнолітніх порушників стали вилучати мотоцикли і передавати ЗСУ

аварій за участю неповнолітніх мотоциклістів. Понад 70 підлітків, які потрапили у ДТП, не мали посвідчення водія, повідомили в Нацполіції області у відповідь на інформаційний запит.



Про це пише



У деяких громадах на Волині через скарги місцевих жителів на шум від мопедів посилили правила користування мототранспортом для неповнолітніх. Заборона на їзду мотоциклами без глушників понад рік діє у Шацькій громаді. У вересні 2025 року подібне рішення ухвалили також у Вишнівській громаді.



Кореспонденти побували у громадах, поспілкувалися з місцевими жителями і правоохоронцями, щоб дізнатися чи працюють обмеження для неповнолітніх мотоциклістів.



Досвід Шацької громади



Проблему їзди на мотоциклах у Шацькій громаді почали вирішувати торік. Причина — скарги мешканців, що вечорами селищем ганяють неповнолітні на перероблених мотоциклах, розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук.



"Були скарги від мешканців про те, що потрібно щось робити з неповнолітніми які їздять на мотоциклах, адже вони їздять без глушників, що створює великий шум. І сьогодні цей шум асоціюється зі звуком шахедів", — говорить псадовець.



Зі слів жительки села Світязь Ірини Мокренко, ситуація дещо виправилася — на вулицях стало тихіше.



"Ну, молодь зійшла з глузду! Люди лякалися тих звуків, — каже жінка. — Ми трішечки з ними боролися, спілкувалися в школі, проводили різні розмови. Я так розумію, що прийняли якийсь закон проти поїздки тими мотоциклами і стало трішки краще".



Рішення про заборону їзди мотоциклами без глушників, яке діє на час воєнного стану, ухвалив виконком. Як розповів керівник Шацького відділення поліції Ігор Демчук, за рік поліція вилучила понад 20 транспортних засобів і склала понад 60 протоколів за керування без прав, порушення правил дорожнього руху та у стані сп’яніння. Також оштрафували трьох батьків, які дозволили неповнолітнім без прав кермувати скутером чи мотоциклом.



Шацька селищна рада, каже секретар Богдан Тимошук, планує наступний крок — передавати вилучені мотоцикли військовослужбовцям. Паралельно у громаді розглядають можливість облаштувати полігон для мотокросу, щоб молодь могла їздити легально.



"Мотоцикл вилучили в неповнолітнього, він не зареєстрований, він без документів і ми цей мотоцикл хочемо передавати ЗСУ.Тих 20 мотоциклів, які ми вже вилучили, поки що їх не передавали, бо це також ще одне рішення нам треба буде прийняти. Ми до цього рішення дійдемо, але потрібно узгодити деякі правові норми", — додав посадовець.



Зі слів секретаря селищної ради, рішення про заборону їзди мототранспортом без глушників позитивно вплинуло на громаду — стало менше скарг і менше ДТП, але точних цифр він не озвучив.



Три місяці змін у Вишнівській громаді



У вересні цього року рішення про обмеження руху неповнолітніх на мототранспорті ухвалила й Вишнівська громада. Обмеження стосуються електросамокатів, скутерів та квадроциклів і діють з 21:00 до 7:00.



"Учасникам освітнього процесу тепер заборонено керувати такими транспортними засобами і перебувати на території освітнього закладу, використовуючи такі транспортні засоби", — зазначила начальниця відділу з питань юридичного забезпечення Ірина Богуш. — Ініціатива пішла від директорів шкіл".



В ухваленому рішенні також йдеться про те, що керівники шкіл мають видати накази й ознайомити із ним батьків учнів. Посадовиця додала, що роз'яснювальна робота триває.



"Ми не маємо мети когось покарати, — каже Ірина Богуш. — Ми хочемо запобігти трагедіям. Адже в Ковельському районі вже були випадки, коли діти гинули через необережну їзду".



Як розповів меддиректор з хірургічної роботи медоб'єднання захисту материнства та дитинства Ігор Дородних, упродовж літа і вересня-жовтня 2025 року в обласну дитячу лікарню ушпиталили 67 дітей, які травмувалися на двоколісних транспортних засобах.



"Були пацієнти 12-14 років, бувають підлітки в алкогольному сп’янінні. Це безвідповідальність зі сторони батьків — придбання такого транспорту. Дітина неповнолітніх кермувальників мототранспорту від початку року склали 278 адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом без прав, мінімальний розмір штрафу за це — 3 400 гривень.



За майже 11 місяців 2025 року на Волині сталося 88

