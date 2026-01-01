Звільнена з російського полону волинянка створила власну колекцію суконь

Алла Сенченко презентувала першу власну колекцію з дев’яти суконь "Намальована надія". За фахом ветеранка війни — професійна швачка 4 розряду.



Про це пише



Нині жінка також навчається на клінічну психологиню. Алла Сенченко розповіла про психологічну реабілітацію та відновлення, яке знайшла саме у шитті.



"Маленьким кусочком шпаклівки малювали"



Лучанка у російському полоні перебувала 8 місяців і 11 днів. Пригадує, як творчість її рятувала у неволі.



"Ми інстинктивно шукаємо все, що може нас зберегти нашу психіку. Так само і було з творчістю, яка в мене була в полоні. У нас Анжеліка цікавилася, просила намалювати сукенку. Кажу: "Так, легко". Стояли спиною і маленьким таким кусочком шпаклівки малювали. І тут же стирали", — розповідає Алла Сенченко.



У Валуйках РФ було швейне виробництво, на яке військовополонених водили на роботу. З її слів, вона шила одноразові костюми із флізеліну, що використовують в ДСНС.



"В мене машинка стояла біля вікна, спиною до всіх. Ти сидиш, шиєш, — згадує захисниця. — Спочатку в нас вікно було відкрите і там вигляд був з вікна: монастир колишній, і церква. І це уявляєте, коли ти сидиш в стінах і церква, наскільки можна абстрагуватись. Бачиш — і тобі легше, і якась іде моральна підтримка".



Алла Сенченко навчалася на кравчиню в Луцькому професійному училищі №6, це були професійні курси від центру зайнятості. Там, під час навчання, власноруч пошила і перший виріб — це були штани.



"Перше моє робоче місце було в ательє на Лесі Українки. Перший мій досвід — це були весільні, вечірні сукні. Це не робочий одяг. Творча, об'ємна робота, дуже цікаво. Багато давала навиків професійно і кроїти, і шити, це було супер", — каже ветеранка війни.



"Під сукнею сховане вразливе серце й душа"



Лучанка пригадує: з дитинства любила одяг та переодягатися. Бо, за її словами, вбрання багато говорить про людину.



"Якби одна з ваших суконь могла говорити, що б вона сказала жінкам? Я б сказала: від поваги до себе, любові до себе. Червона сукня: вона має дещо символічний колір, тому що це і кров, це і радість, все в одному, це і біль", — каже Алла Сенченко.



Після звільнення з полону в час повномасштабної війни ветеранка війни повернулася до творчості. У шитті, зізнається, лікується від стресу, шукаючи розраду та втіху.



"Це спроба збалансувати і знайти, щоб в тебе було хоч трохи енергії продовжувати далі жити і сприймати ту реальність, яка в тебе є, — говорить Алла Сенченко. — Сукня для мене як броня: я прикриваю свою вразливість. Я вже забуваю, що там під нею сховане вразливе серце й душа".



Колекція суконь — це перший творчий прояв звільненої з полону Алли Сенченко як студентки психологічного факультету ВНУ імені Лесі Українки. У планах ветеранки війни — нова колекція з більш класичного вбрання.



Що відомо про Аллу Сенченко



Алла Сенченко з міста Луцька. Служила у війську з 2018 року, виконувала бойові завдання в зоні ООС. У перші дні повномасштабного вторгнення повернулася в ЗСУ. У травні 2022 року під час оборони Лимана потрапила у полон. Рідні впізнали жінку на відео у YouTube та дізналися, що вона у полоні. Двох побратимів Алли Сенченко російські військові розстріляли у неї на очах.



У російському полоні перебувала 8 місяців та 11 днів. Військовослужбовицю звільнили з полону та повернули в Україну в рамках обміну 4 лютого 2023 року. Станом на червень 2024 року Алла Сенченко служила в терцентрі комплектування та соціальної підтримки на Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Звільнена з російського полону 52-річна лучанказ дев’яти суконь "Намальована надія". За фахом ветеранка війни — професійна швачка 4 розряду.Про це пише Суспільне Нині жінка також навчається на клінічну психологиню. Алла Сенченко розповіла про психологічну реабілітацію та відновлення, яке знайшла саме у шитті.Лучанка у російському полоні перебувала 8 місяців і 11 днів. Пригадує, як творчість її рятувала у неволі."Ми інстинктивно шукаємо все, що може нас зберегти нашу психіку. Так само і було з творчістю, яка в мене була в полоні. У нас Анжеліка цікавилася, просила намалювати сукенку. Кажу: "Так, легко". Стояли спиною і маленьким таким кусочком шпаклівки малювали. І тут же стирали", — розповідає Алла Сенченко.У Валуйках РФ було швейне виробництво, на яке військовополонених водили на роботу. З її слів, вона шила одноразові костюми із флізеліну, що використовують в ДСНС."В мене машинка стояла біля вікна, спиною до всіх. Ти сидиш, шиєш, — згадує захисниця. — Спочатку в нас вікно було відкрите і там вигляд був з вікна: монастир колишній, і церква. І це уявляєте, коли ти сидиш в стінах і церква, наскільки можна абстрагуватись. Бачиш — і тобі легше, і якась іде моральна підтримка".Алла Сенченко навчалася на кравчиню в Луцькому професійному училищі №6, це були професійні курси від центру зайнятості. Там, під час навчання, власноруч пошила і перший виріб — це були штани."Перше моє робоче місце було в ательє на Лесі Українки. Перший мій досвід — це були весільні, вечірні сукні. Це не робочий одяг. Творча, об'ємна робота, дуже цікаво. Багато давала навиків професійно і кроїти, і шити, це було супер", — каже ветеранка війни.Лучанка пригадує: з дитинства любила одяг та переодягатися. Бо, за її словами, вбрання багато говорить про людину."Якби одна з ваших суконь могла говорити, що б вона сказала жінкам? Я б сказала: від поваги до себе, любові до себе. Червона сукня: вона має дещо символічний колір, тому що це і кров, це і радість, все в одному, це і біль", — каже Алла Сенченко.Після звільнення з полону в час повномасштабної війни ветеранка війни повернулася до творчості. У шитті, зізнається, лікується від стресу, шукаючи розраду та втіху."Це спроба збалансувати і знайти, щоб в тебе було хоч трохи енергії продовжувати далі жити і сприймати ту реальність, яка в тебе є, — говорить Алла Сенченко. — Сукня для мене як броня: я прикриваю свою вразливість. Я вже забуваю, що там під нею сховане вразливе серце й душа".Колекція суконь — це перший творчий прояв звільненої з полону Алли Сенченко як студентки психологічного факультету ВНУ імені Лесі Українки. У планах ветеранки війни — нова колекція з більш класичного вбрання.Алла Сенченко з міста Луцька. Служила у війську з 2018 року, виконувала бойові завдання в зоні ООС. У перші дні повномасштабного вторгнення повернулася в ЗСУ. У травні 2022 року під час оборони Лимана потрапила у полон. Рідні впізнали жінку на відео у YouTube та дізналися, що вона у полоні. Двох побратимів Алли Сенченко російські військові розстріляли у неї на очах.У російському полоні перебувала 8 місяців та 11 днів. Військовослужбовицю звільнили з полону та повернули в Україну в рамках обміну 4 лютого 2023 року. Станом на червень 2024 року Алла Сенченко служила в терцентрі комплектування та соціальної підтримки на Волині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію