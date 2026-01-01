КП «Волиньприродоресурс» опублікувало звіт про фінансові результати за 2025 рік

«Волиньприродресурс» Волинської обласної ради





Видобуток і реалізація бурштину

Комунальне підприємство «Волиньприродоресурс» у розрізі виконання договору спільної діяльності з ТОВ «Надровидобування» за 2025 рік видобуло – 6 466,5398 кг бурштину різних фракцій та груп якості, реалізовано – 7 508,1034 кг на загальну суму 60,975 млн грн. Залишок бурштину на складі станом на 31.12.2025 року – 118,0644 кг.



За аналогічний період – 2024 рік – видобуто 6 754,524 кг бурштину різних фракцій та груп якості, реалізовано – 6 246,120 кг на загальну суму 58,859 млн грн. Залишок бурштину на складі станом на 31.12.2024 року становив 1 159,628 кг бурштину.



Проводиться реалізація бурштину різних фракцій та груп якості, згідно цін затверджених класифікатором Державного гемологічного центру Міністерства фінансів України.





У представленій інформації наведено дані про обсяги реалізованого бурштину в Україні та експортованого до інших країн, а саме – Китаю та Литви.





Торф і торфобрикети: другий ключовий напрям

Вагомою складовою фінансово-господарської діяльності підприємства залишається торфовий напрям. У 2025 році КП «Волиньприродресурс» реалізувало 50 751,30 тонни фрезерного торфу на суму 33,94 млн грн, а також 9 815,61 тонни торфобрикетів на суму 32,13 млн грн.





Податки, рента та дивіденди

У звіті також наведено інформацію про обов’язкові платежі. КП «Волиньприродресурс» здійснює сплату рентної плати за користування надрами до бюджетів територіальних громад, що забезпечує фінансування інфраструктурних і соціальних потреб на місцях.





Крім того, за підсумками 2025 року підприємство перерахувало до загального фонду Волинського обласного бюджету 1,92 млн грн дивідендів.



Блокування доступу до ділянок та його наслідки для діяльності підприємства

У червні 2025 року КП «Волиньприродресурс» звернулося до ДП «Ліси України» з метою погодження проведення рубок для цілей надрокористування на семи нових ділянках у межах спеціальних дозволів № 6172 та № 6173. Зазначені території охоплені Угодою між КП «Волиньприродресурс» та Волинською обласною військовою адміністрацією від 21.03.2022 р. (з Додатковою угодою від 19.08.2022 р.). Роботи ініційовано відповідно до частини п’ятої статті 58 Лісового кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2023 р. №105 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №721 від 18.06.2025 р.).



КП «Волиньприродресурс» зазначає, що станом на січень 2026 року «Поліським лісовим офісом» безпідставно не здійснюється обрахунок збитків та вивільнення територій від лісових насаджень, не зважаючи на доручення ДП «Ліси України» здійснити дані дії до 31.07.2025 року.



«Такі дії службових осіб Філії «Поліського лісового офісу» ДП «Ліси України» є, безумовно, перешкоджанням законній господарській діяльності КП «Волиньприродресурс» та затягуванням вивільнення територій від дерев та чагарників, що заблокувало діяльність нашого підприємства.



Зазначені умисні дії службових осіб Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» спричинили ненадходження коштів до бюджетів усіх рівнів від діяльності комунального підприємства та невиконання ним поставлених статутних цілей, спричинили значні збитки фінансового результату за другий квартал та перше півріччя 2025 року у розмірі 8,589 млн грн, а бюджету Волинської області, державному і місцевих територіальних громад завдано збиток від ненадходження запланованих податків у розмірі 8,500 млн грн у порівнянні І півріччя 2025 року з

І півріччям 2024 року, внаслідок неможливості здійснювати надровидобування, які вдалося надолужити лише у другому півріччі за рахунок продуктивної співпраці з ТГ та здійснення робіт переважно на їхніх територіях».



Окрему увагу підприємство звертає на те, що саме на ділянках, щодо яких не було здійснено вивільнення від лісових насаджень, упродовж 2025 року фіксувалися спроби незаконного видобутку бурштину:

«Окрім того, за дивним збігом обставин на земельних ділянках, щодо обрахунку збитків та вивільнення від лісових насаджень яких зверталося КП «Волиньприродресурс», почали з’являтися факти спроб незаконного видобутку, які неодноразово присікалися як працівниками підприємства, так і поліцією, вважаємо, що саме дії службових осіб філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» спричинили повторну появу незаконного видобутку на території Волинської області, адже законному видобутку нашого підприємства філія «Поліського лісового офісу» ДП «Ліси України» перешкоджає, тому що востаннє КП отримували земельні ділянки для роботи у серпні 2024 року, а незаконний видобуток воліє не помічати або можливо «керує ним».





У КП «Волиньприродресурс» наголошують, що затягування процедур вивільнення земель не лише блокує діяльність комунального підприємства, а й створює передумови для повернення нелегального видобутку, що суперечить задекларованим цілям державної політики у сфері раціонального користування надрами та охорони лісових ресурсів.



«Окрему увагу у 2026 році підприємство приділятиме бурштиновому напряму. Плани КП «Волиньприродресурс» спрямовані на стійкий розвиток підприємства за рахунок збільшення обсягів видобутку бурштину через освоєння нових територій, що входять до ліцензійних площ. Водночас підприємство послідовно відстоюватиме свої законні права на здійснення легального видобутку бурштину, у тому числі шляхом звернення до правоохоронних органів та направлення відповідних позовів до ДП «Ліси України» у судовому порядку в межах чинного законодавства України».



Українська Торфова Асоціація (УТА)

У звітному році

КП «Волиньприродресурс» інформує:



«Після погодження проєкту на комісії це рішення було винесено на голосування, і більшість депутатів підтримали дану ініціативу. Участь Волині у створенні всеукраїнської галузевої асоціації має стратегічне значення. Статус співзасновника посилює позиції регіону в галузевій політиці держави, відкриває додаткові можливості для залучення інвестицій і зміцнює роль області серед промислових регіонів України».





Плани КП на 2026 рік

У 2026 році КП «Волиньприродресурс» планує зосередити діяльність на забезпеченні стабільної виробничої та фінансово-господарської роботи. Пріоритетом залишатиметься підтримання прогнозованих обсягів видобутку та реалізації продукції, а також ефективне управління господарськими процесами з метою збереження стабільних фінансових показників і надходжень до бюджетів усіх рівнів.



Окремим напрямом планування у 2026 році є бурштиновий сектор. Підприємство розглядає можливість збільшення обсягів видобутку бурштину шляхом освоєння нових територій у межах наданих ліцензійних площ. У разі подальших обмежень доступу до таких ділянок КП «Волиньприродресурс» планує відстоювати свої законні права на здійснення надрокористування у правовому полі, зокрема шляхом звернень до правоохоронних органів та судового захисту відповідно до чинного законодавства України.



Паралельно підприємство продовжить роботу, пов’язану з розвитком торфового напряму. У 2026 році передбачено здійснення організаційних і консультаційних заходів у межах діяльності Української Торфової Асоціації, а також участь у галузевому діалозі щодо подальшого розвитку торфової галузі України.



КП «Волиньприродресурс» також планує подальшу участь у профільних науково-практичних заходах і конференціях в Україні та за кордоном з метою обміну досвідом у сфері надрокористування, видобутку корисних копалин і управління ресурсами. Напрацьовані матеріали та отримана інформація використовуватимуться для коригування управлінських і виробничих рішень.





















