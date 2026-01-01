Денис Князєв: «Треба просто триматися своєї цілі. Незалежно від думки оточуючих»

Забудовник і блогер Олександр Князєв з синами Владом, Денисом, Олександром та Давидом

Забудовник і блогер Олександр Князєв з синами Владом, Денисом, Олександром та Давидом

Денис Князєв з дружиною Юліаною

Блогерство — це не лише про красиву картинку чи велику кількість підписників. Це про вплив, відповідальність і готовність щодня залишатися собою., син відомого луцького забудовника та блогера, почав вести блог із простих відео про свої будні, а сьогодні говорить зі своєю аудиторією про будівництво, нерухомість, сім’ю, віру та власні цінності.Ми поговорили з Денисом про його перші кроки в блогерстві, страх публікувати перші відео, критику, несподіваний успіх християнського контенту, весілля, яке заполонило соцмережі, та про те, яким він бачить свій блог через рік.Я в дитинстві дивився дуже багато різних блогерів: розважальних, смішних, пізнавальних. Мені завжди було цікаво спостерігати за людьми, слухати їхні історії, дізнаватися щось нове. Думаю, саме тоді в мені й зародилося бажання колись спробувати себе в цьому.Але, безумовно, велику роль зіграв і мій тато. Він почав займатися блогерством для популяризації свого будівельного бізнесу й одного дня порадив мені, а також моїм братам і сестрам, вести власні сторінки в соціальних мережах.Усіх нас об’єднує, але водночас кожен із нас має власну історію, характер і щось цікаве, чим може поділитися. Так я й почав: спочатку просто записував свої будні, а згодом почав системно розвивати свої сторінки на різних платформах. І зараз це вже стало невід’ємною частиною мого життя.Я доволі швидко погодився знімати відео. Але коли настав момент реально щось записати й опублікувати, то почав довго вагатися. Як, мабуть, і в багатьох на початку, мені здавалося, що відео недостатньо хороше. Що можна ще щось покращити, перезняти, змінити. Завжди знаходиш причину відкласти публікацію. Але в якийсь момент я просто наважився й опублікував. Потім ще одне відео, потім ще. І так триває досі.Спочатку я розвозив будівельні матеріали на будівництві й просто знімав свої будні. А моїм першим відео була розпаковка будівельних товарів. Зараз це звучить дуже просто, але саме з цього все й почалося.Основна мета — розповідати про будівельну компанію «Сімейна Фортеця», показувати її розвиток, наші проєкти та актуальні пропозиції з нерухомості. Але блог для мене — це не лише про бізнес.Я християнин, тому хочу ділитися зі своєю аудиторією власними цінностями. Говорити про Бога, віру, сім’ю, стосунки між людьми.Мені хочеться, щоб блог був не просто сторінкою, де людина подивилася відео й перегорнула далі. Хочеться, щоб через нього я міг передавати те, у що сам щиро вірю.Я хочу, щоб мої відео дивилися люди, які планують купити житло — тобто це значною мірою цільова аудиторія бізнесу «Сімейна Фортеця». Але насправді мене дивиться дуже багато молоді, особливо людей віком 18–25 років.Також я часто бачу відгуки від дітей. Зокрема, у Струмівці до мене нерідко підходять діти та підлітки, вітаються, розповідають, що дивляться мої відео. І це для мене велика відповідальність.Бо коли ти розумієш, що за тобою стежать не лише дорослі, а й діти, ти вже по-іншому думаєш про те, що саме транслюєш у соціальних мережах.Блогер може впливати на людей навіть тоді, коли сам цього не помічає. Тому я стараюся зважувати те, що показую та говорю.Найскладніше — стабільно знімати по 10, 15, а іноді й 20 відео на день. Це справді важко. Є дні, коли я можу записати 30 відео й навіть не відчути втоми. А буває навпаки — коли одне відео важко себе змусити записати. І, мабуть, найбільший виклик у блогерстві — саме стабільність. Не тоді, коли є натхнення, а тоді, коли його немає.Так, був момент, коли я серйозно хотів завершити. Просто не було великих переглядів. Статистика практично не росла, і в якийсь момент з’явилося відчуття відчаю: ти щось робиш, витрачаєш час, стараєшся, а результату начебто немає. Але я не зупинився.По-перше, у мене вже почала формуватися аудиторія, хоч і невелика. По-друге, для мене важливі мої цінності. Я хочу про них говорити й ділитися ними з людьми. Тому зрозумів, що не варто оцінювати весь шлях лише за кількістю переглядів.До критики я ставлюся нормально. А от хейт — це вже інша історія.Хоча навіть він певною мірою просуває акаунт і контент, адже будь-яка активність привертає увагу. Найнеприємніше, коли негатив починає йти від людей із твого оточення. Коли хтось поруч починає говорити, що твій блог — це марна справа, що тобі не варто цим займатися.Але з часом розумієш одну просту річ: люди змінюють свою думку.Сьогодні тобі можуть говорити: «Навіщо ти це робиш?», а завтра — хвалити й казати: «Який ти молодець». Тому треба просто триматися своєї цілі. Незалежно від думки оточуючих.Коли я почав знімати про християнство, то взагалі не думав, що саме ця тема принесе мені великі перегляди. Навпаки, я думав, що мене не будуть дивитися. Здавалося, що це досить вузька тема. Але приблизно через пів року після початку ведення блогу я записав своє перше відео про Біблію — і воно несподівано отримало величезні перегляди.Після цього люди почали активно підтримувати мене, ставити запитання, писати добрі коментарі. Для мене це було дуже неочікувано. І, напевно, саме тоді я ще раз переконався, що іноді не варто намагатися вгадати, що саме сподобається аудиторії. Треба говорити про те, що для тебе самого важливе.Я взагалі не очікував, що моє весілля настільки заповнить соціальні мережі. Після весілля мої відео ще довгий час набирали великі перегляди. Для мене це було дуже несподівано. І зараз я навіть трохи шкодую, що не знімав більше відео безпосередньо під час весілля. Тоді я взагалі не думав, що це може бути настільки цікаво людям.Напевно, це ще один урок для мене як блогера: ніколи не знаєш наперед, який момент твого життя відгукнеться аудиторії найбільше.Через рік я хотів би бачити 100 тисяч підписників хоча б на одній із платформ. Але для мене важлива не лише цифра. Я хотів би, щоб за цією цифрою стояла справжня аудиторія, якій цікаво те, що я роблю. Люди, які стежать за моїм життям, цікавляться будівництвом і нерухомістю, але водночас можуть почути від мене щось про віру, сім’ю та цінності. Хочеться не просто набрати 100 тисяч. Хочеться побудувати спільноту, яка розуміє, навіщо вона тут.Я б сказав: починай. Не чекай ідеального моменту, ідеальної камери чи впевненості в собі. На початку майже кожному здається, що його ніхто не буде дивитися. Але найважливіше — коли починаєш вести блог, одразу визнач для себе свої цінності й не переступай через них заради переглядів.Не потрібно заходити в хайп тільки тому, що це може принести тобі підписників. Підписники — це цифра. А твої цінності — це те, що залишається з тобою незалежно від цифр. Тому я б сказав просто: починай, будь собою, працюй стабільно і не зраджуй тому, у що віриш.