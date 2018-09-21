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У війні з Росією загинув льотчик бригади, яка базується в Луцьку

У війні з Росією загинув льотчик бригади, яка базується в Луцьку
Льотчик майор Євген Лисенко загинув у повітряному бою під Житомиром. Він керував винищувачем МіГ-29 і в протистоянні з двома російськими літаками устиг збити один з них, але загинув від ворожих систем ППО.

Про це інформують на сторінці Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Майор Євген Лисенко був командиром однієї з ескадрильї Севастопольської бригади тактичної авіації ім. Покришкіна. Це одна з двох бригад, що відмовилися переходити на сторону Росії ще в 2014 році, нині базується в Луцьку.

"У свої 28 років Женя вже був льотчиком-інструктором. Йому зовсім мало лишалось польотів до присвоєння кваліфікації льотчика 1-го класу", - згадує свого друга військовий побратим і однокурсник Олексій.

У Євгена залишилася дружина та двоє маленьких дітей.

Поховали Героя у рідному селі Ротмистрівка на Черкащині.
У війні з Росією загинув льотчик бригади, яка базується в Луцьку
У війні з Росією загинув льотчик бригади, яка базується в Луцьку

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Теги: Євген Лисенко, льотчик, Луцьк, бригада
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