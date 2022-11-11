ЗСУ за добу звільнили близько 3 тисяч квадратних кілометрів на півдні, – Гуменюк





Про це повідомила речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону новин 11 листопада, пише



"Якщо попередню добу ми говорили про 260 квадратних кілометрів то, сьогодні – понад три тисячі квадратних кілометрів звільнених територій. Однак все ще є території, де може залишатися ворог", - йдеться в повідомленні.



9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон. Водночас в Офісі президента України заявили, що не бачать ознак здачі Херсона без бою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили за добу звільнили близько трьох тисяч квадратних кілометрів на півдні України, збільшивши площу деокупованих територій приблизно у 10 разів.Про це повідомила речниця пресцентру ОК "Південь"в ефірі телемарафону новин 11 листопада, пише Українська правда "Якщо попередню добу ми говорили про 260 квадратних кілометрів то, сьогодні – понад три тисячі квадратних кілометрів звільнених територій. Однак все ще є території, де може залишатися ворог", - йдеться в повідомленні.9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон. Водночас в Офісі президента України заявили, що не бачать ознак здачі Херсона без бою.

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