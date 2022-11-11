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Окупанти почали евакуйовувати колаборантів з Нової Каховки, – Центр національного спротиву

Окупанти почали евакуйовувати колаборантів з Нової Каховки, – Центр національного спротиву
Росіяни вивозять зрадників та їх родини з тимчасово окупованої Нової Каховки, розташованої на лівому березі Дніпра навпроти Берислава.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Сил спеціальних операцій, 11 листопада працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що наступного дня вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки.

Зокрема, вивезти планують родини й самих працівників Управління праці та соціальної політики Новокаховської окупаційної адміністрації. Для цього окупанти виділили два автобуси.

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Теги: Росія, Україна, війна
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