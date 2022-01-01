 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На звільненій території Херсонщини знайшли останки тіл цивільних

На звільненій території Херсонщини знайшли останки тіл цивільних
На звільненій території Херсонської області правоохоронці знайшли останки тіл цивільних.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Під час чергового огляду місцевості у селищі Бериславського району правоохоронці виявили останки тіл людей у погребі. За попередніми даними, вони належать трьом місцевим жителям, які загинули під час окупації населеного пункту.

При первинному огляді скелетованих трупів помітили тілесні ушкодження, як-от переломи кісток черепа. Наразі останки загиблих направили для проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи.

Правоохоронці проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За цією статтею загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Наразі прокурори у складі міжвідомчих спеціалізованих слідчо-оперативних груп продовжують фіксувати воєнні злочини військових РФ щодо цивільного населення на деокупованих територіях Херсонської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Окупанти почали евакуйовувати колаборантів з Нової Каховки, – Центр національного спротиву
Сьогодні, 06:21
Українські військові забрали як трофей кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт
Сьогодні, 05:01
ЗСУ за добу звільнили близько 3 тисяч квадратних кілометрів на півдні, – Гуменюк
Сьогодні, 03:30
Понад 10 тисяч військових РФ ще можуть бути на правому березі Дніпра, – українська розвідка
Сьогодні, 02:08
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На звільненій території Херсонщини знайшли останки тіл цивільних
Сьогодні, 07:43
Окупанти почали евакуйовувати колаборантів з Нової Каховки, – Центр національного спротиву
Сьогодні, 06:21
Українські військові забрали як трофей кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт
Сьогодні, 05:01
ЗСУ за добу звільнили близько 3 тисяч квадратних кілометрів на півдні, – Гуменюк
Сьогодні, 03:30
Понад 10 тисяч військових РФ ще можуть бути на правому березі Дніпра, – українська розвідка
Сьогодні, 02:08
Схожі новини
Окупанти почали евакуйовувати колаборантів з Нової Каховки, – Центр національного спротиву Окупанти почали евакуйовувати колаборантів з Нової Каховки, – Центр національного спротиву
Сьогодні, 06:21
Українські військові забрали як трофей кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт Українські військові забрали як трофей кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт
Сьогодні, 05:01
ЗСУ за добу звільнили близько 3 тисяч квадратних кілометрів на півдні, – Гуменюк ЗСУ за добу звільнили близько 3 тисяч квадратних кілометрів на півдні, – Гуменюк
Сьогодні, 03:30
Понад 10 тисяч військових РФ ще можуть бути на правому березі Дніпра, – українська розвідка Понад 10 тисяч військових РФ ще можуть бути на правому березі Дніпра, – українська розвідка
Сьогодні, 02:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На звільненій території Херсонщини знайшли останки тіл цивільних
Сьогодні, 07:43
 0
Окупанти почали евакуйовувати колаборантів з Нової Каховки, – Центр національного спротиву
Сьогодні, 06:21
 0
Українські військові забрали як трофей кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт
Сьогодні, 05:01
 0
ЗСУ за добу звільнили близько 3 тисяч квадратних кілометрів на півдні, – Гуменюк
Сьогодні, 03:30
 0
Понад 10 тисяч військових РФ ще можуть бути на правому березі Дніпра, – українська розвідка
Сьогодні, 02:08
 0
Медіа
відео
1/8