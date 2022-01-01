На звільненій території Херсонщини знайшли останки тіл цивільних
Сьогодні, 07:43
На звільненій території Херсонської області правоохоронці знайшли останки тіл цивільних.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Під час чергового огляду місцевості у селищі Бериславського району правоохоронці виявили останки тіл людей у погребі. За попередніми даними, вони належать трьом місцевим жителям, які загинули під час окупації населеного пункту.
При первинному огляді скелетованих трупів помітили тілесні ушкодження, як-от переломи кісток черепа. Наразі останки загиблих направили для проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи.
Правоохоронці проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За цією статтею загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Наразі прокурори у складі міжвідомчих спеціалізованих слідчо-оперативних груп продовжують фіксувати воєнні злочини військових РФ щодо цивільного населення на деокупованих територіях Херсонської області.
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Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Під час чергового огляду місцевості у селищі Бериславського району правоохоронці виявили останки тіл людей у погребі. За попередніми даними, вони належать трьом місцевим жителям, які загинули під час окупації населеного пункту.
При первинному огляді скелетованих трупів помітили тілесні ушкодження, як-от переломи кісток черепа. Наразі останки загиблих направили для проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи.
Правоохоронці проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За цією статтею загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Наразі прокурори у складі міжвідомчих спеціалізованих слідчо-оперативних груп продовжують фіксувати воєнні злочини військових РФ щодо цивільного населення на деокупованих територіях Херсонської області.
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