На звільненій території Херсонщини знайшли останки тіл цивільних





Про це



Під час чергового огляду місцевості у селищі Бериславського району правоохоронці виявили останки тіл людей у погребі. За попередніми даними, вони належать трьом місцевим жителям, які загинули під час окупації населеного пункту.



При первинному огляді скелетованих трупів помітили тілесні ушкодження, як-от переломи кісток черепа. Наразі останки загиблих направили для проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи.



Правоохоронці проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За цією статтею загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.



Наразі прокурори у складі міжвідомчих спеціалізованих слідчо-оперативних груп продовжують фіксувати воєнні злочини військових РФ щодо цивільного населення на деокупованих територіях Херсонської області.

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