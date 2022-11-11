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Українські військові забрали як трофей кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт

Українські військові забрали як трофей кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт
У бійців 28 ОМБр з’явився черговий трофей - кинутий росіянами на Херсонщині вертоліт.

Про це пише LB.ua з посиланням на 28-му ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

“Я не знаю, хто там віджимає танки, но ми віджали вертольот”, - розповів боєць 1-го батальйону 28 ОМБр.

Нагадаємо, українські військові затрофеїли рідкісну російську бойову машину піхоти "Басурманін". Техінка захоплена на Херсонському напрямку. Російське міністерство оборони заявляло, що при відступі з правобережжя Херсонської області нібито не залишило своєї техніки та озброєння.

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Теги: Росія, Україна, війна
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