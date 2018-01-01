Безпека чи страх перед людьми: що депутати кажуть про пропускний режим у мерії Луцька





І хоч в інших обласних центрах Західної України наразі не послуговуються «пропускною практикою», у а у деяких містах відверто зізнаються, що тут «як в маршрутці» - цілий день курсують люди, у Луцькій мерії вже почали жити по-новому. Такі заходи викликали неоднозначну реакцію не лише серед містян, а й серед депутатів. Деякі обранці громади, що пропускний режим – це безпека, інші ж кажуть, що мерія має бути відкритою для громадян, а не ховатися за залізними поручнями.



Особливості пропускного режиму по-луцьки



Звістка про те, що відтепер у Луцькраду зась буде зайти без додаткових перевірок, стала відома широкому загалу зі ЗМІ після підписання



У додатку до розпорядження йдеться, власне, про заходи, які планували впровадити - тут і забезпечення оновлення планів евакуації, і проведення навчань із працівниками з відпрацювання дій у разі виявлення вибухонебезпечного предмету або надходження повідомлення про загрозу вчинення терористичного акту, і обладнання вхідних дверей кодованим замком із картковою системою заходів тощо. До чергування залучать працівника муніципальної варти.



Окрім того, на посту відповідального чергового при здійсненні пропускного режиму передбачили цілий комплекс заходів:



- посилений огляд габаритних речей, предметів відвідувачів, що проносяться в приміщення, із використанням для цього, в разі необхідності, ручного металодетектора;

- переміщення матеріальних цінностей підприємств, установ, організацій через центральний вхід виключно згідно з Актами переміщення;

- обмежений доступ до будівлі через службовий вхід, за винятком осіб, які мають такий доступ;

- здійснення контролю за в'їздом автотранспорту до внутрішнього двору будівлі із записом у відповідному журналі;

- ведення персонального обліку відвідувачів із записом у відповідному журналі;

- встановлення камер схову для габаритних речей відвідувачів у холі центрального входу тощо.



Однак, широкому загалу більшість деталей нового режиму повідомили під час оперативної наради 30 січня. Тоді керуючий справами виконкому Юрій Вербич зауважував, що система заходів продумана, напрацьована та перебуває в стані реалізації. Він наголосив, що таких новацій потребує «оперативна обстановка».



«Є відповідна інформація, що є певні сили, які мають завдання щодо дестабілізації роботи органів державної влади у місті Луцьку. Ми маємо ці речі попередити», - розповідав Вербич.



Таким чином, вже в лютому у Луцькради встановили турнікети, та періодично нагадували – з 1 березня діятиме новий порядок. Редакції місцевих ЗМІ отримали на пошту листи попросили надати список працівників, які відвідуватимуть міську раду, аби вони отримали своєрідну акредитацію.



Що кажуть депутати



Журналіст Інформаційного агентства ВолиньPost зібрала думки депутатів Луцькради щодо впровадження пропускного режиму. Позиції обранців громади розділилися.



Депутат Микола Федік каже, що аж ніяк не підтримує ноу-хау, яке може обмежити вільний доступ громадян.



«Я не знаю, чим керуються ініціатори, що зараз запроваджують такий режим. Ситуація, яка є в Луцьку, не викликає гострих проблем, тому я не бачу гострої необхідності в запровадженні такого режиму. Десь, можливо, має право це на існування, але це треба достеменно вивчити і проробити процедуру вільного доступу журналістів, як не матимуть так званої акредитації. Зараз, на мою думку, це є абсолютно не першочерговим завданням, яке має вирішити міська рада», - зауважив Федік. Мовляв, депутат не чув пояснень, чому виникла така інціатива. Тож вперше про грядущий пропускний режим він дізнався зі ЗМІ, а потім побачим турнікети на вході до мерії.



Його колега Алла Надточій вважає встановлення турнікетів свідченням того, що «нова влада» боїться лучан.



«Міська рада - це не є якийсь закритий об'єкт, куди треба по пропускній системі запускати, Львівська міська рада, ратуша, вона просто відкрита для всіх, навіть для туристів – ніхто не закривається. Те, що наша нова так звана влада на сьогоднішній день вже навіть закривається від людей, це просто рве всі шаблони», - каже депутат. На її думку, чиновники таким чином депутати та чиновник стають недоступними для громади.



«Для чого? Чому боятися людей? Хай прийде людина, якщо у неї є бажання сьогодні і зараз запитати чи вирішити якесь питання, чому треба чекати якихось незрозумілих прийомів?», - питає обраниця громади. Вона не розуміє, кого треба контролювати. Депутат також зауважила, що кошти на турнікети виділили лише у ході сесії 28 лютого, натомість встановили вже давно.



«У мене звернення до мешканці в Луцька – хай дивляться, кого вони обирають і для чого вони сюди відправляють цих депутатів, які не дають висловлювати свою думку», - підсумувала Надточій.



Натомість депутат Сергій Шкода має трохи іншу позицію – мовляв, якщо таке рішення прийняли, значить пропускний режим раді потрібний.



«Я вважаю, що якщо таке рішення прийняли, то значить були випадки, коли заходили люди, які заважали роботі органу державної влади», - каже Шкода. За його словам, кошти на встановлення турнікетів невеликі, тому він підтримає цю пропозицію під час голосування.



«Ви ж можете пройти. І будь яка людина зможе, попередньо написавши заяву. Ви пам'ятаєте, з Ринком – ви вважаєте, це було потрібно?(мається на увазі ситуація, коли підприємці зі Старого ринку прийшли на сесію Луцькради під час розгляду їхнього питання, - ред.). Це була взагалі по-перше неповага до обранців, я вважаю це неправильно», - зауважив Шкода. Мовляв, пропускний режим впровадили через людей, які думають, що вони «все». Для «нормальних» людей перешкоджань не буде.



У депутата Анни Мовяк відмінна думка, адже доцільності у впровадженні пропускного режиму вона не вважає. Ба більше –депутат не знайшла законних обгрунтувань його необхідності. Окрім того, на момент встановлення турнікетів Мовяк шукала відповідні тендери, та не знайшла підтверджень їхнього проведення.



«Міська рада – це представники громади міста, а громаду міста не пускатимуть фактично у власне приміщення… Це непотрібна річ, ми повинні бути відкриті, підзвітні. А виходить чим далі, тим наша міська рада перетворюється по сутні на обласну раду, коли журналістів не пускають на пленарні засідання і в нас виходить якась республіка у Волинській області коли громаду не допускають до рішень. По факту маємо, що міська рада перетворюється із відкритої на закриту. Рішення виносяться не як в законі написано – за 20 днів, а зібралася земельна комісія, повиносили до тридцяти скандальних рішень…» - додала депутат. Таким чином депутати не те що не інформують громаду, а й навпаки – роздають її землі «приближеним» фірмам.



«Це послідовна політика «УКРОПУ» - спочатку не публікують проекти рішень, міська рада вже закрита. Режим, просто режим», - резюмувала Мовяк.



Депутат Андрій Покровський зізнався, що був дуже здивований, коли дізнався про пропускний режим.



«Скільки років міська рада існує без пропускного режиму, вона була абсолютно прозорою, відкритою, доступною для містян, доступною для громадян. Я категорично проти пропускного режиму – для чого такі інновації? Мені це дуже не подобається, я хочу, щоб прозора влада лишалася прозорою, відкритою для населення міста та його гостей», - вважає депутат. На його думку, встановлення турнікетів – перш за все психологічний момент. Відтак той, кому й так бракувало сміливості, більше сюди не зайде.



«Я навпаки хотів би, щоб у міську раду мав доступ кожен містян, кожен громадянин, щоб він не соромився сюди приходити, спілкуватися із чиновниками та депутатами, очільниками міста і висловлювати свої думку, побажання чи претензії», - резюмував Покровський.



Микола Яручик сидить у депутатському кріслі вже другу каденцію поспіль та не пригадує, щоб раніше із входом громадян виникали проблеми.



«Були часи набагато складніші тому, що була Революція, якось тоді і активність була більш радикальна… Я не вивчав законодавства і не знаю, чи це правильно з боку закону. Але чисто зі сторони людської я думаю, що цей пропускний режим не потрібен, тому що ми, влада, має бути відкрита, депутат має бути відкрити. Депутат – це людина, яка відкрита для людей. А тут же засідають усі депутати Луцької міської рали, виконавчий комітет, чиновники і різні посадовці», - розповів депутат. Мовляв, пропускний режим можна встановлювати, лише якщо обов’язково має бути встановлений турнікет у кожній мерії. Якщо ж такої умови немає – ці речі не потрібні.



«Нас люди обрали, не треба їх боятися. Це погано вплине на активність людей – якщо вони хотіли поспілкуватися, то як мають це робити? Вона-то доб’ється до чиновника, але ж у неї будуть певні складнощі та труднощі», - вважає обранець громади.



Його колега Тарас Шляхтич зауважив, що депутати не почули мотивації чи пояснень перед встановленням турнікетів.



«Як на мене, не потрібно вводити пропускного режиму, бо не бачу якихось кардинальних підстав. Бачив вашу агналітику - у Західній Україні немає таких обмежень. Я би міг зрозуміти це з посиланням на антитерористичні заходи. Але, перепрошую, в нас четвертий рік війна в країні, і 4 роки нікому нічого не загрожувало, а на 4 рік ми вирішуємо відгороджуватися? Я це розглядаю як якийсь спосіб відгороджування від громади», - прокоментував депутат. Адже у раді є охорона, яка працює не перший рік і справляється із своїми обов’язками. Ніяких ексцесів не було, тому виникає питання до підстав введення пропускного режиму.



Депутат Віктор Ящук теж підтримує цю думку – обранець громади не пригадує «ексцесів» через візити сторонніх людей.



«Ніяких інцидентів не було. На мою думку, будь-яка людина може прийти без всяких перешкод чи на сесію, чи в якийсь кабінет. А так – це якась додаткова перепона. Перепона демократії», - розповів посадовець. На думку депутат, це вплине на активність людей, адже турнікети – додатковий бар’єр.



«Видно, хто має більшість в міській раді, той і встановлює правила. Може вони чогось бояться», - підсумував Ящук.



А от депутат Сергій Балицький розпочав із того, що у багатьох закладах у різних міст є пропускні режими.



«Я думаю, для якогось порядку, щоб стабільність була, для якоїсь культури спілкування. От ви бачите в залі, щоб не приходили різні люди, яких сюди не запрошували, я думаю, що це потрібно. Тобто якщо це йде в правовій формі правильно – люди, які мають прийти на сесію, мають зареєструватися, їм дадуть якесь тимчасове посвідчення, тоді вони пройдуть», - каже Балицький. Він теж пригадав розгляд питання по ринках, коли «депутати навіть не могли вийти в туалет», тому покидали зал засідань через чорний вхід. Тож пропускний режим аж ніяк не стане перепоною для представників територіальної громади. Адже депутати мають прийомні дні, не приховують своїх телефонів тощо.



На думку депутата Юлії Дацюк, мотивація введення пропускного режиму незаперечна.



«Всі прекрасно знають і розуміють події, які відбуваються на Сході, все ж таки будемо говорити так - воно недалеко, тому ми в якійсь мірі повинні забезпечувати безпеку громадян. У нас так само в міській раді працюють люди, які повинні бути в безпеці», - каже обраниця громади. Водночас Дацюк зауважила, що пропускний режим має свої за і проти.



«Як на мене, то скоріш за все, що він потрібний знову ж таки задля безпеки. Ніхто не говорить проте, що ми стаємо закриті - ми як були відкриті, так і є відкриті й надалі. Тобто нема проблему людині прийти, звернутися - це ж не говориться про те, що це якийсь закритий режимний об’єкт. Все ж таки пропускна система зобов’язує до того, що людина має бути ідентифікована при вході», - вважає посадовець.



Натомість депутат Павло Данильчук категорично не підтримує введення пропускного режиму, адже в крані четвертий рік триває війна, але раніше міськраді нічого не заважало працювати прозоро.



«Міська рада є не тим об’єктом, який треба охороняти - є стратегічніші військові об’єкти і тому подібне. Все ж таки є камери стеження нормальні, є охорона. Абсолютно достатньо на посту записувати, хто заходить, перевіряти сумки, якщо є підозрілі речі. Вони просто використовують цю схему із пропускним режимом громадян на сесію міської ради, блокувати вільний доступ до чиновників», - вважає депутат. Він наголосив, що засуджує таке рішення, прийняте на рівні керівництва міста.



Депутат Петро Нестерук додає, що у міськраді завжди були відчинені двері – кожен міг прийти і висловити свою думку.



«Значить, чогось бояться. Це має бути якийсь пропускний режим – чому, з якого питання, ще щось. Такого ніколи не було, це просто бояться народу. Людей це, звісно, не зупинить», - вважає депутат. Обранець громади зауважив, що не пригадує інцидентів, якихось погроз чи подібних випадків, тому не вбачає мотивації для «посилених» заходів.



«Ніякої мотивації, ніякого пояснення, що і чому. Просто в один момент я прийшов і побачив, що стоять турнікети, все», - пригадав обранець громади. Однак він вважає, що громада на це відреагує, бо люди не хочуть терпіти тиску.



«Реакція буде, і не на користь міської влади», - підсумував депутат.



***



До слова, кошти на турнікети депутати виділили пізно вночі під час сесії 28 лютого. У рамках перерозподілу бюджетних коштів таки проголосували за виділення 107 тисяч гривень на турнікети. Обранці громади цікавилися, яким чином турнікети вже встановлені, якщо гроші на них виділяють лише зараз. Однак у відповідь директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що йдеться, напевне, не по встановлення, а про інші роботи – наприклад, гарантію програмного забезпечення.



Загадкою залишилися й таємничі рекомендації від Служби безпеки, на які та вперто посилається секретар міської ради Григорій Пустовіт. Адже навіть під час сесії депутати просили надати їм ці рекомендації для ознайомлення чи принаймні озвучити їх. Натомість секретар раз-у-раз повторював своє: звертайтеся в Службу безпеки, якщо вони поважають за потрібне – нададуть. Очевидно, сам Пустовіт не вважає за необхідне надавати будь-які пояснення. Як би там не було, тепер пересічним лучанам їх отримати буде не так просто як раніше – пропускний режим вже в дії.



Василина БОРУЦЬКА







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1 березня у Луцькраді почало діяти нововведення, як наробило чимало «шурхоту» серед журналістів та громадських активістів. У мерії впровадили пропускний режим - відтепер охочим відвідати муніципалітет треба отримувати спеціальну перепустку та проходити через турнікети з пильною охороною. Активісти забили на сполох: чи не стане це перепоною для безперешкодного доступу до будівлі головного органу місцевого самоврядування?І хоч в іншихнаразі не послуговуються «пропускною практикою», у а у деяких містах відверто зізнаються, що тут «як в маршрутці» - цілий день курсують люди, у Луцькій мерії вже почали жити по-новому. Такі заходи викликали неоднозначну реакцію не лише серед містян, а й серед депутатів. Деякі обранці громади, що пропускний режим – це безпека, інші ж кажуть, що мерія має бути відкритою для громадян, а не ховатися за залізними поручнями.Звістка про те, що відтепер у Луцькраду зась буде зайти без додаткових перевірок, стала відома широкому загалу зі ЗМІ після підписання розпорядження Луцького міського голови від 4 січня 2018 року. У розпорядженні вказують на рекомендацій Управління Служби безпеки України у Волинській області. Однак які саме рекомендації – не уточнюють.У додатку до розпорядження йдеться, власне, про заходи, які планували впровадити - тут і забезпечення оновлення планів евакуації, і проведення навчань із працівниками з відпрацювання дій у разі виявлення вибухонебезпечного предмету або надходження повідомлення про загрозу вчинення терористичного акту, і обладнання вхідних дверей кодованим замком із картковою системою заходів тощо. До чергування залучать працівника муніципальної варти.Окрім того, на посту відповідального чергового при здійсненні пропускного режиму передбачили цілий комплекс заходів:- посилений огляд габаритних речей, предметів відвідувачів, що проносяться в приміщення, із використанням для цього, в разі необхідності, ручного металодетектора;- переміщення матеріальних цінностей підприємств, установ, організацій через центральний вхід виключно згідно з Актами переміщення;- обмежений доступ до будівлі через службовий вхід, за винятком осіб, які мають такий доступ;- здійснення контролю за в'їздом автотранспорту до внутрішнього двору будівлі із записом у відповідному журналі;- ведення персонального обліку відвідувачів із записом у відповідному журналі;- встановлення камер схову для габаритних речей відвідувачів у холі центрального входу тощо.Однак, широкому загалу більшість деталей нового режиму повідомили під час оперативної наради 30 січня. Тоді керуючий справами виконкомузауважував, що система заходів продумана, напрацьована та перебуває в стані реалізації. Він наголосив, що таких новацій потребує «оперативна обстановка».«Є відповідна інформація, що є певні сили, які маютьроботи органів державної влади у місті Луцьку. Ми маємо ці речі попередити», - розповідав Вербич.Таким чином, вже в лютому у Луцькради встановили турнікети, та періодично нагадували – з 1 березня діятиме новий порядок. Редакції місцевих ЗМІ отримали на пошту листи попросили надати список працівників, які відвідуватимуть міську раду, аби вони отримали своєрідну акредитацію.Журналістзібрала думки депутатів Луцькради щодо впровадження пропускного режиму. Позиції обранців громади розділилися.Депутаткаже, що аж ніяк не підтримує ноу-хау, яке може обмежити вільний доступ громадян.«Я не знаю, чим керуються ініціатори, що зараз запроваджують такий режим. Ситуація, яка є в Луцьку, не викликає гострих проблем, тому я не бачу гострої необхідності в запровадженні такого режиму. Десь, можливо, має право це на існування, але це треба достеменно вивчити і проробити процедуру вільного доступу журналістів, як не матимуть так званої акредитації. Зараз, на мою думку, це є абсолютно не першочерговим завданням, яке має вирішити міська рада», - зауважив Федік. Мовляв, депутат не чув пояснень, чому виникла така інціатива. Тож вперше про грядущий пропускний режим він дізнався зі ЗМІ, а потім побачим турнікети на вході до мерії.Його колегавважає встановлення турнікетів свідченням того, що «нова влада» боїться лучан.«Міська рада - це не є якийсь закритий об'єкт, куди треба по пропускній системі запускати, Львівська міська рада, ратуша, вона просто відкрита для всіх, навіть для туристів – ніхто не закривається. Те, що наша нова так звана влада на сьогоднішній день вже навіть закривається від людей, це просто рве всі шаблони», - каже депутат. На її думку, чиновники таким чином депутати та чиновник стають недоступними для громади.«Для чого? Чому боятися людей? Хай прийде людина, якщо у неї є бажання сьогодні і зараз запитати чи вирішити якесь питання, чому треба чекати якихось незрозумілих прийомів?», - питає обраниця громади. Вона не розуміє, кого треба контролювати. Депутат також зауважила, що кошти на турнікети виділили лише у ході сесії 28 лютого, натомість встановили вже давно.«У мене звернення до мешканці в Луцька – хай дивляться, кого вони обирають і для чого вони сюди відправляють цих депутатів, які не дають висловлювати свою думку», - підсумувала Надточій.Натомість депутатмає трохи іншу позицію – мовляв, якщо таке рішення прийняли, значить пропускний режим раді потрібний.«Я вважаю, що якщо таке рішення прийняли, то значить були випадки, коли заходили люди, які заважали роботі органу державної влади», - каже Шкода. За його словам, кошти на встановлення турнікетів невеликі, тому він підтримає цю пропозицію під час голосування.«Ви ж можете пройти. І будь яка людина зможе, попередньо написавши заяву. Ви пам'ятаєте, з Ринком – ви вважаєте, це було потрібно?(). Це була взагалі по-перше неповага до обранців, я вважаю це неправильно», - зауважив Шкода. Мовляв, пропускний режим впровадили через людей, які думають, що вони «все». Для «нормальних» людей перешкоджань не буде.У депутатавідмінна думка, адже доцільності у впровадженні пропускного режиму вона не вважає. Ба більше –депутат не знайшла законних обгрунтувань його необхідності. Окрім того, на момент встановлення турнікетів Мовяк шукала відповідні тендери, та не знайшла підтверджень їхнього проведення.«Міська рада – це представники громади міста, а громаду міста не пускатимуть фактично у власне приміщення… Це непотрібна річ, ми повинні бути відкриті, підзвітні. А виходить чим далі, тим наша міська рада перетворюється по сутні на обласну раду, коли журналістів не пускають на пленарні засідання і в нас виходить якась республіка у Волинській області коли громаду не допускають до рішень. По факту маємо, що міська рада перетворюється із відкритої на закриту. Рішення виносяться не як в законі написано – за 20 днів, а зібралася земельна комісія, повиносили до тридцяти скандальних рішень…» - додала депутат. Таким чином депутати не те що не інформують громаду, а й навпаки – роздають її землі «приближеним» фірмам.«Це послідовна політика «УКРОПУ» - спочатку не публікують проекти рішень, міська рада вже закрита. Режим, просто режим», - резюмувала Мовяк.Депутатзізнався, що був дуже здивований, коли дізнався про пропускний режим.«Скільки років міська рада існує без пропускного режиму, вона була абсолютно прозорою, відкритою, доступною для містян, доступною для громадян. Я категорично проти пропускного режиму – для чого такі інновації? Мені це дуже не подобається, я хочу, щоб прозора влада лишалася прозорою, відкритою для населення міста та його гостей», - вважає депутат. На його думку, встановлення турнікетів – перш за все психологічний момент. Відтак той, кому й так бракувало сміливості, більше сюди не зайде.«Я навпаки хотів би, щоб у міську раду мав доступ кожен містян, кожен громадянин, щоб він не соромився сюди приходити, спілкуватися із чиновниками та депутатами, очільниками міста і висловлювати свої думку, побажання чи претензії», - резюмував Покровський.сидить у депутатському кріслі вже другу каденцію поспіль та не пригадує, щоб раніше із входом громадян виникали проблеми.«Були часи набагато складніші тому, що була Революція, якось тоді і активність була більш радикальна… Я не вивчав законодавства і не знаю, чи це правильно з боку закону. Але чисто зі сторони людської я думаю, що цей пропускний режим не потрібен, тому що ми, влада, має бути відкрита, депутат має бути відкрити. Депутат – це людина, яка відкрита для людей. А тут же засідають усі депутати Луцької міської рали, виконавчий комітет, чиновники і різні посадовці», - розповів депутат. Мовляв, пропускний режим можна встановлювати, лише якщо обов’язково має бути встановлений турнікет у кожній мерії. Якщо ж такої умови немає – ці речі не потрібні.«Нас люди обрали, не треба їх боятися. Це погано вплине на активність людей – якщо вони хотіли поспілкуватися, то як мають це робити? Вона-то доб’ється до чиновника, але ж у неї будуть певні складнощі та труднощі», - вважає обранець громади.Його колегазауважив, що депутати не почули мотивації чи пояснень перед встановленням турнікетів.«Як на мене, не потрібно вводити пропускного режиму, бо не бачу якихось кардинальних підстав. Бачив вашу агналітику - у Західній Україні немає таких обмежень. Я би міг зрозуміти це з посиланням на антитерористичні заходи. Але, перепрошую, в нас четвертий рік війна в країні, і 4 роки нікому нічого не загрожувало, а на 4 рік ми вирішуємо відгороджуватися? Я це розглядаю як якийсь спосіб відгороджування від громади», - прокоментував депутат. Адже у раді є охорона, яка працює не перший рік і справляється із своїми обов’язками. Ніяких ексцесів не було, тому виникає питання до підстав введення пропускного режиму.Депутаттеж підтримує цю думку – обранець громади не пригадує «ексцесів» через візити сторонніх людей.«Ніяких інцидентів не було. На мою думку, будь-яка людина може прийти без всяких перешкод чи на сесію, чи в якийсь кабінет. А так – це якась додаткова перепона. Перепона демократії», - розповів посадовець. На думку депутат, це вплине на активність людей, адже турнікети – додатковий бар’єр.«Видно, хто має більшість в міській раді, той і встановлює правила. Може вони чогось бояться», - підсумував Ящук.А от депутатрозпочав із того, що у багатьох закладах у різних міст є пропускні режими.«Я думаю, для якогось порядку, щоб стабільність була, для якоїсь культури спілкування. От ви бачите в залі, щоб не приходили різні люди, яких сюди не запрошували, я думаю, що це потрібно. Тобто якщо це йде в правовій формі правильно – люди, які мають прийти на сесію, мають зареєструватися, їм дадуть якесь тимчасове посвідчення, тоді вони пройдуть», - каже Балицький. Він теж пригадав, коли «депутати навіть не могли вийти в туалет», томучерез чорний вхід. Тож пропускний режим аж ніяк не стане перепоною для представників територіальної громади. Адже депутати мають прийомні дні, не приховують своїх телефонів тощо.На думку депутата, мотивація введення пропускного режиму незаперечна.«Всі прекрасно знають і розуміють події, які відбуваються на Сході, все ж таки будемо говорити так - воно недалеко, тому ми в якійсь мірі повинні забезпечувати безпеку громадян. У нас так само в міській раді працюють люди, які повинні бути в безпеці», - каже обраниця громади. Водночас Дацюк зауважила, що пропускний режим має свої за і проти.«Як на мене, то скоріш за все, що він потрібний знову ж таки задля безпеки. Ніхто не говорить проте, що ми стаємо закриті - ми як були відкриті, так і є відкриті й надалі. Тобто нема проблему людині прийти, звернутися - це ж не говориться про те, що це якийсь закритий режимний об’єкт. Все ж таки пропускна система зобов’язує до того, що людина має бути ідентифікована при вході», - вважає посадовець.Натомість депутаткатегорично не підтримує введення пропускного режиму, адже в крані четвертий рік триває війна, але раніше міськраді нічого не заважало працювати прозоро.«Міська рада є не тим об’єктом, який треба охороняти - є стратегічніші військові об’єкти і тому подібне. Все ж таки є камери стеження нормальні, є охорона. Абсолютно достатньо на посту записувати, хто заходить, перевіряти сумки, якщо є підозрілі речі. Вони просто використовують цю схему із пропускним режимом громадян на сесію міської ради, блокувати вільний доступ до чиновників», - вважає депутат. Він наголосив, що засуджує таке рішення, прийняте на рівні керівництва міста.Депутатдодає, що у міськраді завжди були відчинені двері – кожен міг прийти і висловити свою думку.«Значить, чогось бояться. Це має бути якийсь пропускний режим – чому, з якого питання, ще щось. Такого ніколи не було, це просто бояться народу. Людей це, звісно, не зупинить», - вважає депутат. Обранець громади зауважив, що не пригадує інцидентів, якихось погроз чи подібних випадків, тому не вбачає мотивації для «посилених» заходів.«Ніякої мотивації, ніякого пояснення, що і чому. Просто в один момент я прийшов і побачив, що стоять турнікети, все», - пригадав обранець громади. Однак він вважає, що громада на це відреагує, бо люди не хочуть терпіти тиску.«Реакція буде, і не на користь міської влади», - підсумував депутат.***До слова, кошти на турнікети депутати виділили пізно вночі під час сесії 28 лютого. У рамках перерозподілу бюджетних коштів таки проголосували зана турнікети. Обранці громади цікавилися, яким чином турнікети вже встановлені, якщо гроші на них виділяють лише зараз. Однак у відповідь директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що йдеться, напевне, не по встановлення, а про інші роботи – наприклад, гарантію програмного забезпечення.Загадкою залишилися й таємничі рекомендації від Служби безпеки, на які та вперто посилається секретар міської ради. Адже навіть під час сесії депутати просили надати їм ці рекомендації для ознайомлення чи принаймні озвучити їх. Натомість секретар раз-у-раз повторював своє: звертайтеся в Службу безпеки, якщо вони поважають за потрібне – нададуть. Очевидно, сам Пустовіт не вважає за необхідне надавати будь-які пояснення. Як би там не було, тепер пересічним лучанам їх отримати буде не так просто як раніше – пропускний режим вже в дії.

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