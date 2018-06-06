Чи відповідає профтехосвіта Волині вимогам ринку праці





Щоправда, Волинь – прикордонний регіон і проблемним питанням залишається плинність робочих кадрів за кордон, - йдеться у матеріалі Маї Голуб на шпальтах



Чим приваблює студентів професійно-технічна-освіта на Волині



Якісна освіта потребує достатнього фінансування. Адже навчатися в приміщенні з обдертими стінами, або ж не мати необхідних книг – неприємно. Ще одна проблема – негнучка система сертифікації спеціальностей, яка відстає від потреб ринку праці.



За кордон волинян манить більша оплата праці, кращі умови роботи. Виїжджає чимало молоді в Польщу й на навчання, де згодом знаходять роботу, дехто залишається жити там.



За даними ГО «Український центр європейської політики», дефіцит робітничих професій в Україні є вже досить тривалим, а в останні роки ця тенденція лише загострювалась, розрив між попитом на робітничі професії та їх пропозицією на ринку праці стрімко зростає. Що ж потрібно зробити, щоб молодь залишалася працювати в Україні?



Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк визнає, що є проблема з виїздом молодих людей за кордон у пошуку роботи.



«Разом із тим, проблема відтоку молоді – є. Ми об’єктивні. Про це треба говорити. Аби молоді люди залишилися в Україні, жили і працювали вдома, їх потрібно зацікавити, мотивувати, зокрема, і достатнім рівнем заробітної плати. Підприємці повинні про це пам’ятати. Ми ж, своєю чергою, як сучасна сервісна служба, забезпечуємо легальне працевлаштування, комфортні умови праці та даємо соціальні гарантії. Знайшовши роботу за сприяння служби, громадяни матимуть офіційну заробітну плату, стаж роботи і найголовніше – гідну пенсію», – зазначив Роман Романюк.



За його словами, навчання в українських ПТНЗ дає свої результати, але для роботи на підприємствах із сучасною технікою, потрібне додаткове навчання чи стажування.



Провідні підприємства Волині, маючи потребу в спеціалістах того чи іншого виду діяльності, беруть до себе студентів на виробничу практику. Часто після завершення практики та навчання у професійно-технічному закладі, молоді люди туди повертаються, але вже у якості повноцінних працівників.



На які професії найбільше вакансій?



Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк зазначив, що найбільший попит у роботодавців на робітничі спеціальності, яких близько 63% від загальних потреб.



Найбільше бракує фахівців у галузі будівництва доріг (машиністи автогрейдера, бульдозера, екскаватора). Окрім того, бракує швачок, водіїв автотранспортних засобів, токарів, електрозварників, слюсарів різного виду діяльності, столярів.



У Волинському обласному центрі зайнятості повідомили, що нині є понад 3 тисячі актуальних вакансій.



Зазначили також, що випускникам ПТНЗ роботодавці пропонують працювати: на будівництві, такі вакансії є у ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536», «Житлобуд-2»; у швейній промисловості роботу пропонують ТОВ «Анекс плюс», фабрика моди «Лілус»; у торгівлі такі вакансії є майже у всіх супермаркетах і торговельних закладах краю; у закладах громадського харчування.



Станом на 23 травня найбільший попит на такі вакансії: продавці продовольчих і непродовольчих товарів – 207; водії автотранспортних засобів – 184; слюсарі різного виду діяльності – 136; касири торговельного залу – 112; кухарі – 91; офіціанти – 86; швачки – 59; бухгалтери – 49.



Що пропонує ПТУ в районі Луцького підшипникового заводу



Щоб дізнатися більше про те, яку здобути освіту пропонує одне з місцевих ПТУ, журналіст пішла у Державний професійно-технічний навчальний заклад «Луцьке вище професійне училище» й поспілкувалась з директором Володимиром Романюком.



Він розповів, що заклад проводить навчання кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів. Станом на травень цього року тут навчається 576 осіб.



Випускники училища працюють на багатьох підприємствах, зокрема: СП ТОВ «Модерн Експо», ПАТ «СКФ Україна», ТОВ «Електросервіс», ПАТ «Укрпошта», ТзОВ «Волинь-зерно-продукт», приватні підприємства громадського харчування («Добра хата», кафе «Скіф», кафе «Бульвар») та інших.



Кваліфіковані робітники навчаються на базі базової загальної середньої освіти (після 9 класу) з терміном навчання 2,7–3,8 роки.



Молодші спеціалісти навчаються на базі кваліфікованого робітника з терміном навчання 2 роки.



Також училище проводить професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації слухачів та фізичних осіб.



Директор закладу Володимир Романюк зазначив, що на цей момент заклад забезпечений викладачами на 100%, а майстрами виробничого навчання на 80%. Хотіли б поновити матеріально-технічну базу, покращити фінансування навчального процесу з різних бюджетів, зменшити коригування робочих навчальних планів.



Що кажуть бізнесмени про випускників волинських ПТУ



Керівник відділу з управління персоналом підприємства «Кромберг енд Шуберт Україна» (м.Луцьк) Марина Кущенко розповіла, що сезонний фактор, а також впровадження безвізового режиму з країнами ЄС відображається на ринку праці західних регіонів, в тому числі і в Волинській області.



З її слів, на відтік працівників за кордон в пошуках вищого доходу впливає і повільне зростання економіки в країні, а локальні роботодавці просто не можуть конкурувати з країнами ЄС в оплаті праці. І при цьому не все можна вимірювати грошима, адже дуже часто заробітчани опиняються в жахливих умовах праці та проживання, змушені терпіти такі умови, щоб отримати обіцяне.



«Міграцію за кордон працездатного населення відчуває і наше підприємство, як і решта роботодавців в області. Як вирішити цю проблему? Складно, адже це має вирішуватися на державному рівні, як, наприклад, зробила Польща – змінила умови працевлаштування для українців, і таким чином замінила нестачу місцевих працівників. Що може зробити роботодавець в Україні – це переглянути умови праці, запропонувати хороший соціальний пакет. До речі, в нас на підприємстві він один з найкращих в області», – зазначила вона.



Марина Кущенко зазначила, що випускників ПТУ у «Кромберг енд Шуберт Україна» беруть на роботу і задоволені їхньою працею. З її слів, вони можуть поєднувати свої знання з новим досвідом.



Також вона зазначила, що у них свої навчальні центри. Кожен новий працівник проходить навчання перед тим, як приступити до виконання своїх обов’язків.



Офісні працівники мають змогу щороку отримувати додаткове навчання коштом компанії. Також для багатьох є можливість спілкуватися з іноземними колегами, ділитися своїм та переймати їхній досвід.



«Профорієнтаційна робота в нас проводиться зі студентами вищих та учням середніх навчальних закладів. Також ми завжди раді екскурсантам, які отримують інформацію про підприємство від досвідчених гідів. Іноді навіть доводиться ставити бажаючих попасти до нас на екскурсію «в чергу», не так легко задовольнити цікавість всіх одразу», – розповіла Марина Кущенко.



Студенти ПТУ про навчання та плани на майбутнє



У Луцьку відзначали на Театральному майдані День профтехосвіти. Чимало закладів професійної освіти Волинської області показали лучанам, що вміють виготовляти їхні вихованці.



Свіжа випічка, піца, пиріжки, солодощі, вишиті вироби, змайстровані власноруч крісла, столи – це ще не весь перелік того, що вдалось побачити лучанам в центрі.



Юлія Глинюк навчається у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій. Дівчина хоче стати вишивальницею. Їй дуже подобається навчання та викладачі. Вдалось познайомитись з дівчиною на ярмарку в Луцьку, де вона з іншими студентами продавала вишивані вироби.



«Ціна вишиванки залежить від тканини та вишивки. Вишиванки у нас коштують від 500 грн і вище. Плаття вишивані від 650 гривень», – розповіла вона.



Павліна Тюфтей навчається на кухаря кондитера на 3 курсі у вищому професійному училищі в смт Колки.



Їй теж дуже подобається навчання, бо майстри-вчителі можуть навчити і показати багато. Викладачі вдосконалюють свої знання на різноманітних семінарах.



«Я вже маю 4 розряд кухаря і зараз навчаюсь на 3 розряд кондитера. Вмію робити різні страви. Зараз в нас в основному йде тема випічки. Тістечка робимо», – зазначила вона.



Павліна зазначила, що в неї вже було дві практики. Одну проходила в Карпатах, іншу в кафе «Ластівка» у Колках.



«У майбутньому буду працювати по професії, адже я на цю спеціальність вчилася. Мені це дуже подобається. Спочатку треба починати працювати в Україні. Ми повинні розвивати в першу чергу свою країну, а не їхати у чужу державу. В нас теж є багато ресторанів, готельних комплексів, де потрібні хороші кухарі, кондитери. Можливо, щось своє в майбутньому вдасться відкрити, треба мислити цікаво», – додала вона.



Дівчина розповіла, що з центру зайнятості та її училища пропонують студентам вакансії після закінчення навчання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області – 19 професійно-технічних навчальних закладів. Ще три ПТУ знаходяться в структурі вищих навчальних закладів. У волинських ПТУ можна здобути фахову освіту, а куди йти далі на роботу вже вибір студента.Щоправда, Волинь – прикордонний регіон і проблемним питанням залишається плинність робочих кадрів за кордон, - йдеться у матеріаліна шпальтах IA ZIK Якісна освіта потребує достатнього фінансування. Адже навчатися в приміщенні з обдертими стінами, або ж не мати необхідних книг – неприємно. Ще одна проблема – негнучка система сертифікації спеціальностей, яка відстає від потреб ринку праці.За кордон волинян манить більша оплата праці, кращі умови роботи. Виїжджає чимало молоді в Польщу й на навчання, де згодом знаходять роботу, дехто залишається жити там.За даними ГО «Український центр європейської політики», дефіцит робітничих професій в Україні є вже досить тривалим, а в останні роки ця тенденція лише загострювалась, розрив між попитом на робітничі професії та їх пропозицією на ринку праці стрімко зростає. Що ж потрібно зробити, щоб молодь залишалася працювати в Україні?Директор Волинського обласного центру зайнятостівизнає, що є проблема з виїздом молодих людей за кордон у пошуку роботи.«Разом із тим, проблема відтоку молоді – є. Ми об’єктивні. Про це треба говорити. Аби молоді люди залишилися в Україні, жили і працювали вдома, їх потрібно зацікавити, мотивувати, зокрема, і достатнім рівнем заробітної плати. Підприємці повинні про це пам’ятати. Ми ж, своєю чергою, як сучасна сервісна служба, забезпечуємо легальне працевлаштування, комфортні умови праці та даємо соціальні гарантії. Знайшовши роботу за сприяння служби, громадяни матимуть офіційну заробітну плату, стаж роботи і найголовніше – гідну пенсію», – зазначив Роман Романюк.За його словами, навчання в українських ПТНЗ дає свої результати, але для роботи на підприємствах із сучасною технікою, потрібне додаткове навчання чи стажування.Провідні підприємства Волині, маючи потребу в спеціалістах того чи іншого виду діяльності, беруть до себе студентів на виробничу практику. Часто після завершення практики та навчання у професійно-технічному закладі, молоді люди туди повертаються, але вже у якості повноцінних працівників.Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк зазначив, що найбільший попит у роботодавців на робітничі спеціальності, яких близько 63% від загальних потреб.Найбільше бракує фахівців у галузі будівництва доріг (машиністи автогрейдера, бульдозера, екскаватора). Окрім того, бракує швачок, водіїв автотранспортних засобів, токарів, електрозварників, слюсарів різного виду діяльності, столярів.У Волинському обласному центрі зайнятості повідомили, що нині є понад 3 тисячі актуальних вакансій.Зазначили також, що випускникам ПТНЗ роботодавці пропонують працювати: на будівництві, такі вакансії є у ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536», «Житлобуд-2»; у швейній промисловості роботу пропонують ТОВ «Анекс плюс», фабрика моди «Лілус»; у торгівлі такі вакансії є майже у всіх супермаркетах і торговельних закладах краю; у закладах громадського харчування.Станом на 23 травня найбільший попит на такі вакансії: продавці продовольчих і непродовольчих товарів – 207; водії автотранспортних засобів – 184; слюсарі різного виду діяльності – 136; касири торговельного залу – 112; кухарі – 91; офіціанти – 86; швачки – 59; бухгалтери – 49.Щоб дізнатися більше про те, яку здобути освіту пропонує одне з місцевих ПТУ, журналіст пішла у Державний професійно-технічний навчальний заклад «Луцьке вище професійне училище» й поспілкувалась з директоромВін розповів, що заклад проводить навчання кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів. Станом на травень цього року тут навчається 576 осіб.Випускники училища працюють на багатьох підприємствах, зокрема: СП ТОВ «Модерн Експо», ПАТ «СКФ Україна», ТОВ «Електросервіс», ПАТ «Укрпошта», ТзОВ «Волинь-зерно-продукт», приватні підприємства громадського харчування («Добра хата», кафе «Скіф», кафе «Бульвар») та інших.Кваліфіковані робітники навчаються на базі базової загальної середньої освіти (після 9 класу) з терміном навчання 2,7–3,8 роки.Молодші спеціалісти навчаються на базі кваліфікованого робітника з терміном навчання 2 роки.Також училище проводить професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації слухачів та фізичних осіб.Директор закладу Володимир Романюк зазначив, що на цей момент заклад забезпечений викладачами на 100%, а майстрами виробничого навчання на 80%. Хотіли б поновити матеріально-технічну базу, покращити фінансування навчального процесу з різних бюджетів, зменшити коригування робочих навчальних планів.Керівник відділу з управління персоналом підприємства «Кромберг енд Шуберт Україна» (м.Луцьк)розповіла, що сезонний фактор, а також впровадження безвізового режиму з країнами ЄС відображається на ринку праці західних регіонів, в тому числі і в Волинській області.З її слів, на відтік працівників за кордон в пошуках вищого доходу впливає і повільне зростання економіки в країні, а локальні роботодавці просто не можуть конкурувати з країнами ЄС в оплаті праці. І при цьому не все можна вимірювати грошима, адже дуже часто заробітчани опиняються в жахливих умовах праці та проживання, змушені терпіти такі умови, щоб отримати обіцяне.«Міграцію за кордон працездатного населення відчуває і наше підприємство, як і решта роботодавців в області. Як вирішити цю проблему? Складно, адже це має вирішуватися на державному рівні, як, наприклад, зробила Польща – змінила умови працевлаштування для українців, і таким чином замінила нестачу місцевих працівників. Що може зробити роботодавець в Україні – це переглянути умови праці, запропонувати хороший соціальний пакет. До речі, в нас на підприємстві він один з найкращих в області», – зазначила вона.Марина Кущенко зазначила, що випускників ПТУ у «Кромберг енд Шуберт Україна» беруть на роботу і задоволені їхньою працею. З її слів, вони можуть поєднувати свої знання з новим досвідом.Також вона зазначила, що у них свої навчальні центри. Кожен новий працівник проходить навчання перед тим, як приступити до виконання своїх обов’язків.Офісні працівники мають змогу щороку отримувати додаткове навчання коштом компанії. Також для багатьох є можливість спілкуватися з іноземними колегами, ділитися своїм та переймати їхній досвід.«Профорієнтаційна робота в нас проводиться зі студентами вищих та учням середніх навчальних закладів. Також ми завжди раді екскурсантам, які отримують інформацію про підприємство від досвідчених гідів. Іноді навіть доводиться ставити бажаючих попасти до нас на екскурсію «в чергу», не так легко задовольнити цікавість всіх одразу», – розповіла Марина Кущенко.У Луцьку відзначали на Театральному майдані День профтехосвіти. Чимало закладів професійної освіти Волинської області показали лучанам, що вміють виготовляти їхні вихованці.Свіжа випічка, піца, пиріжки, солодощі, вишиті вироби, змайстровані власноруч крісла, столи – це ще не весь перелік того, що вдалось побачити лучанам в центрі.навчається у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій. Дівчина хоче стати вишивальницею. Їй дуже подобається навчання та викладачі. Вдалось познайомитись з дівчиною на ярмарку в Луцьку, де вона з іншими студентами продавала вишивані вироби.«Ціна вишиванки залежить від тканини та вишивки. Вишиванки у нас коштують від 500 грн і вище. Плаття вишивані від 650 гривень», – розповіла вона.навчається на кухаря кондитера на 3 курсі у вищому професійному училищі в смт Колки.Їй теж дуже подобається навчання, бо майстри-вчителі можуть навчити і показати багато. Викладачі вдосконалюють свої знання на різноманітних семінарах.«Я вже маю 4 розряд кухаря і зараз навчаюсь на 3 розряд кондитера. Вмію робити різні страви. Зараз в нас в основному йде тема випічки. Тістечка робимо», – зазначила вона.Павліна зазначила, що в неї вже було дві практики. Одну проходила в Карпатах, іншу в кафе «Ластівка» у Колках.«У майбутньому буду працювати по професії, адже я на цю спеціальність вчилася. Мені це дуже подобається. Спочатку треба починати працювати в Україні. Ми повинні розвивати в першу чергу свою країну, а не їхати у чужу державу. В нас теж є багато ресторанів, готельних комплексів, де потрібні хороші кухарі, кондитери. Можливо, щось своє в майбутньому вдасться відкрити, треба мислити цікаво», – додала вона.Дівчина розповіла, що з центру зайнятості та її училища пропонують студентам вакансії після закінчення навчання.

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