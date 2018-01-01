За що і кому палили автівки в Луцьку





Чому так трапилося, з`ясовував Центр журналістських розслідувань



За інформацією з поліції, з 2014-го року до сьогодні розпочато розслідування у 69 кримінальних провадженнях щодо підпалів автомобілів.



У 2014 році поліція відкрила 14 таких справ, в 2015 – 8, 2016 – 16, 2017 – 23, 2018 – 8. Із 69-ти справ 28 закрито за відсутністю складу злочину.



До суду за цей час з обвинувальним актом направлено лише дві справи. Та в судовому реєстрі відсутня інформація щодо вироків, ухвал чи рішень по них.



2014 РІК: СПАЛЕНІ АВТО ДЕПУТАТА ТА КАНДИДАТКИ В НАРДЕПИ



Незважаючи на свою складність 2014 рік порівняно з наступними не був багатим на підпали автомобілів.



В березні 2014 року спалили авто тоді депутату Луцькради Роману Бондаруку.



Як повідомляло видання «Конкурент», біля Волинської обласної друкарні вибухнуло авто «Lexus» ще тоді депутата міської ради Романа Бондарука. Мешканка сусіднього будинку розповіла, що бачила, як якийсь чоловік високої статури у світлій куртці заліз у двір друкарні, де стояло авто, присідав біля нього, заглядав за колеса.



Поліція не знайшла винуватців і досі.



"Востаннє, як поліція проводила слідчі дії в 2014 році, так після того ніхто мене не викликав і справа просто не розслідується. Одна із версій, яку розглядали в поліції і про яку я говорив, це через борги в Західінкомбанку. Після підпалу авто моїй сім`ї ще певний час погрожували," – розповів Бондарук.



Він говорить, що сьогодні все майно страхує та більше дбає про свою безпеку та безпеку сім`ї.



А восени спалили авто депутатці (тоді кандидатці в нардепи) Луцькради Юлії Вусенко.



10 жовтня 2014 року, близько 2 ночі у дворі депутатки на вулиці Стрілецькій, 27 згорів автомобіль «BMW 730d» чорного кольору. Сума збитків – близько 970 тисяч гривень.



Підпал автомобіля Вусенко пов`язувала з її політичною діяльністю. Депутатка запевняла, що не має ворогів та особистих конфліктів.



"Вже минуло чотири роки, але ніяких зрушень в цій справі нема. Суд відмовляв у доступі до речей ймовірних підозрюваних. Поліція не врахувала всі докази під час огляду місця подій і так далі. Тобто навіть пляшку із сумішшю, за допомогою якої підпалювали, знайшла не поліція, а зовсім інші люди", – зазначила вона.



Спалений автомобіль Юлії Вусенко



2015 РІК: МЕНШЕ ПАЛИЛИ, АЛЕ ВИННИХ НЕ ЗНАЙШЛИ



За 2015 рік було зафіксовано всього 8 підпалів автомобілів. Натомість ЗМІ тоді, за даними поліції, повідомляли про 64 випадки загоряння авто. У 16-ти випадках розпочали кримінальні провадження, у 8-ми з них винних не встановили.



У квітні згорів автомобіль громадського активіста Богдана Климчука.



За його словами, виконавців і замовників в поліції знають, але, мовляв, самі ж поліцейські розслідування ймовірно ігнорують.



Тоді на місці вилучили дві пляшки з бензином, які підклали під колеса автомобіля. Одна із них так і не загорілася. Транспортний засіб стояв біля офісу туристичного агентства «Патріот». Тоді Богдан Климчук розповів журналістам, що має три основних версії щодо замовників підпалу. Одна з них стосувалася його публічного виступу щодо необхідності люструвати екс-начальника МВС Волині Олександра Терещука, який під час Євромайдану, був причетний до репресій проти активістів в Луцьку.

Спалене авто Богдана Климчука. Фото: Волинське агентство розслідувань



Машину, яку спалили, Климчук не страхував:



"Машина була без страховки. Згоріло 7500 доларів. Зараз машину страхую. Але скажу так: будь-коли готовий пройти будь-який детектор, що хабарів не брав і ні в чому поганому участі не брав. Тому, хто це зробив буде на їх совісті".



2016-2017 РОКИ: ГАРЯЧА ПОРА ПІДПАЛІВ



В 2016 році спалили автівку матері працівника луцького МРЕВ Андрія Вороніна, який тоді реформували в Територіальний сервісний центр.



Як повідомляло Волинське агентство розслідувань, тоді чоловік влаштувався в Територіальний сервісний центр та зарекомендував себе принциповим працівником, який відмовлявся від участі в корупційних схемах. Можливо, через одну з відмов і спалили його автомобіль.



До слова, в тому ж році суд виправдав Вороніна за незаконну реєстрацію дорогої іномарки «Infiniti ЕХ 35» 2010 року випуску за підробленими документами.



Андрій Воронін розповів, що винуватців досі не знайдено. Однак чимало було припущень щодо того, що підпал авто пов`язаний з його діяльністю.



Як то кажуть, нікого за руку не зловили. І не доведено, що це можуть бути певні люди, тому я нікого звинувачувати не маю права. Це може статися з кожним. Тому сьогодні ми страхуємо все майно, аби себе убезпечити.



Найбільш спекотний період підпалів припадає на 2017 рік.



У лютому 2017 року в центрі Луцька підпалили «Mercedes» депутата Луцькради Андрія Козюри. Пожежу вдалося загасити ще до прибуття рятувальників. А на капоті машини помітили сірника і сліди бензину.





Спалене авто Андрія Козюри. Фото: Волиньпост

В коментарі Козюра повідомив, що винуватців підпалу досі не знайшли. Чоловік додав, що знає імена замовників цього злочину, та називати їх відмовився.



В червні цього ж року спалили автомобіль сину нардепа Ігоря Лапіна – Олегу.



Тоді під час огляду місця події поліцейські вилучили пожежне сміття з-під двигуна автомобіля.

Спалене авто Ігоря Лапіна

Народний депутат відмовився розповідати про перебіг розслідування, посилаючись на рішення сина.



В реєстрі судових рішень ми знайшли один вирок суду щодо підпалу авто. Ця справа не набула розголосу, і вона має побутовий характер, на відміну від усіх інших, де фігурують місцеві політики та активісти.



От, наприклад, в жовтні 2017 року чоловік під час конфлікту з працівниками Ківерцівського райвідділу поліції намагався підпалити авто поліцейських.



Чоловік підійшов до припаркованого на узбіччі дороги службового автомобіля «Isuzu D-MAX» і облив кузов авто бензином і підпалив. Пожежу таки погасили.



Також він намагався і підпалити квартиру, в якій проживав, начебто на грунті побутового конфлікту з дружиною, але і цю пожежу вдалося локалізувати.



Винуватець визнав свою вину повністю і суд призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі.



2018 РІК: СТАНОМ НА ЛИПЕНЬ 8 ПІДПАЛІВ



Один з найбільш резонансних підпалів стосувався дочки волинського судді.



В 2018 році невідомі уже встигли спалити авто дочці заступника голови Волинського окружного суду Віктора Мачульського.



Машина загорілася на подвір`ї суддівської сім`ї в селі Зміїнець під Луцьком.



Ми намагалися отримати коментар в дочки судді, та на жаль, нам це не вдалося.



За ці роки також горіли автівки в дружини бізнесмена Володимира Пащенка, депутатів Луцькради Сергія Були та Валерія Бондарука, екс-депутата міськради Володимира Никитюка та ін.



Чому так трапилося, що винуватці підпалів не знайдені досі, журналісти розпитали в поліції.



ЗЛОЧИНИ ПРО ПІДПАЛИ ВАЖКО РОЗСЛІДУЮТЬСЯ, – ПОЛІЦІЯ



Старший слідчий організаційно-методичного відділу слідчого управління ГУНП України у Волинській області Олександр Патіюк розповів, що такі злочини розслідуються складніше і мають свою специфіку:



Терміну давності в цих видах злочинів немає. Вони будуть розслідуватися. Наразі чинний КПК не передбачає закриття справ, але з листопада 2018 року вступлять в силу зміни, і злочини будуть розслідуватися у менший термін. Злочини не є простими, явними, як крадіжка чи грабіж. Дуже багато часу та енергії витрачається на розслідування саме цих кримінальних правопорушень. Починаючи з огляду місця події, тобто не виключаються факти знищення певних речових доказів під час проведення гасіння пожеж, після цього залучаємо багато експертів. В нас в управлінні створена така слідчо-оперативна група, куди включені працівники ДСНС, експертної служби, вибухотехнічного відділу управління і зокрема працівники слідчого апарату.



Під час розслідування таких злочинів дуже важливо визначити суму збитків.



Чинний КПК передбачає внесення таких справ до ЄРДР за статтею 194 ( ч.1 – умисне, знищення або пошкодження майна, ч. 2 – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу передбачає обов’язкову дію і наслідок). В даному випадку для нас суттєвим є визначення суми збитків. Плюс інші статті КПК передбачають внесення, кваліфікацію злочинів за підпали.



Олександр Патіюк каже, що говорити про зростання кількості таких злочинів або ж списувати це на одну організовану злочинну групу, зарано. Рано говорити, що діє якась одна злочинна організована група.



Я хочу, щоби ви розуміли, що це складні кримінальні правопорушення. Під час них застосовується близько п`яти доволі складних експертиз – технічна, нафтопродуктів, судово-медична та ін. А це все час, – резюмував Патіюк.



Отже, за цей час було відкрито багато справ щодо підпалів автомобілів. Дехто з постраждалих знає імена замовників та виконавців підпалів, однак поліція їх вину не довела та їх не притягнули до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині після Євромайдану палили автомобілі відомих бізнесменів, політиків, впливових осіб краю. Після деяких інцидентів вже минуло чотири роки, а палії досі не знайдені і не притягнуті до відповідальності.Чому так трапилося, з`ясовував Центр журналістських розслідувань «Сила правди» За інформацією з поліції, з 2014-го року до сьогодні розпочато розслідування у 69 кримінальних провадженнях щодо підпалів автомобілів.У 2014 році поліція відкрила 14 таких справ, в 2015 – 8, 2016 – 16, 2017 – 23, 2018 – 8. Із 69-ти справ 28 закрито за відсутністю складу злочину.До суду за цей час з обвинувальним актом направлено лише дві справи. Та в судовому реєстрі відсутня інформація щодо вироків, ухвал чи рішень по них.Незважаючи на свою складність 2014 рік порівняно з наступними не був багатим на підпали автомобілів.В березні 2014 року спалили авто тоді депутату ЛуцькрадиЯк повідомляло видання «Конкурент», біля Волинської обласної друкарні вибухнуло авто «Lexus» ще тоді депутата міської ради Романа Бондарука. Мешканка сусіднього будинку розповіла, що бачила, як якийсь чоловік високої статури у світлій куртці заліз у двір друкарні, де стояло авто, присідав біля нього, заглядав за колеса.Поліція не знайшла винуватців і досі."Востаннє, як поліція проводила слідчі дії в 2014 році, так після того ніхто мене не викликав і справа просто не розслідується. Одна із версій, яку розглядали в поліції і про яку я говорив, це через борги в Західінкомбанку. Після підпалу авто моїй сім`ї ще певний час погрожували," – розповів Бондарук.Він говорить, що сьогодні все майно страхує та більше дбає про свою безпеку та безпеку сім`ї.А восени спалили авто депутатці (тоді кандидатці в нардепи) Луцькради10 жовтня 2014 року, близько 2 ночі у дворі депутатки на вулиці Стрілецькій, 27 згорів автомобіль «BMW 730d» чорного кольору. Сума збитків – близько 970 тисяч гривень.Підпал автомобіля Вусенко пов`язувала з її політичною діяльністю. Депутатка запевняла, що не має ворогів та особистих конфліктів."Вже минуло чотири роки, але ніяких зрушень в цій справі нема. Суд відмовляв у доступі до речей ймовірних підозрюваних. Поліція не врахувала всі докази під час огляду місця подій і так далі. Тобто навіть пляшку із сумішшю, за допомогою якої підпалювали, знайшла не поліція, а зовсім інші люди", – зазначила вона.За 2015 рік було зафіксовано всього 8 підпалів автомобілів. Натомість ЗМІ тоді, за даними поліції, повідомляли про 64 випадки загоряння авто. У 16-ти випадках розпочали кримінальні провадження, у 8-ми з них винних не встановили.У квітні згорів автомобіль громадського активістаЗа його словами, виконавців і замовників в поліції знають, але, мовляв, самі ж поліцейські розслідування ймовірно ігнорують.Тоді на місці вилучили дві пляшки з бензином, які підклали під колеса автомобіля. Одна із них так і не загорілася. Транспортний засіб стояв біля офісу туристичного агентства «Патріот». Тоді Богдан Климчук розповів журналістам, що має три основних версії щодо замовників підпалу. Одна з них стосувалася його публічного виступу щодо необхідності люструвати екс-начальника МВС Волині Олександра Терещука, який під час Євромайдану, був причетний до репресій проти активістів в Луцьку.Машину, яку спалили, Климчук не страхував:"Машина була без страховки. Згоріло 7500 доларів. Зараз машину страхую. Але скажу так: будь-коли готовий пройти будь-який детектор, що хабарів не брав і ні в чому поганому участі не брав. Тому, хто це зробив буде на їх совісті".В 2016 році спалили автівку матері працівника луцького МРЕВ, який тоді реформували в Територіальний сервісний центр.Як повідомляло Волинське агентство розслідувань, тоді чоловік влаштувався в Територіальний сервісний центр та зарекомендував себе принциповим працівником, який відмовлявся від участі в корупційних схемах. Можливо, через одну з відмов і спалили його автомобіль.До слова, в тому ж році суд виправдав Вороніна за незаконну реєстрацію дорогої іномарки «Infiniti ЕХ 35» 2010 року випуску за підробленими документами.Андрій Воронін розповів, що винуватців досі не знайдено. Однак чимало було припущень щодо того, що підпал авто пов`язаний з його діяльністю.Як то кажуть, нікого за руку не зловили. І не доведено, що це можуть бути певні люди, тому я нікого звинувачувати не маю права. Це може статися з кожним. Тому сьогодні ми страхуємо все майно, аби себе убезпечити.Найбільш спекотний період підпалів припадає на 2017 рік.У лютому 2017 року в центрі Луцька підпалили «Mercedes» депутата Луцькради. Пожежу вдалося загасити ще до прибуття рятувальників. А на капоті машини помітили сірника і сліди бензину.В коментарі Козюра повідомив, що винуватців підпалу досі не знайшли. Чоловік додав, що знає імена замовників цього злочину, та називати їх відмовився.В червні цього ж року спалили автомобіль сину нардепаТоді під час огляду місця події поліцейські вилучили пожежне сміття з-під двигуна автомобіля.Народний депутат відмовився розповідати про перебіг розслідування, посилаючись на рішення сина.В реєстрі судових рішень ми знайшли один вирок суду щодо підпалу авто. Ця справа не набула розголосу, і вона має побутовий характер, на відміну від усіх інших, де фігурують місцеві політики та активісти.От, наприклад, в жовтні 2017 року чоловік під час конфлікту з працівниками Ківерцівського райвідділу поліції намагався підпалити авто поліцейських.Чоловік підійшов до припаркованого на узбіччі дороги службового автомобіля «Isuzu D-MAX» і облив кузов авто бензином і підпалив. Пожежу таки погасили.Також він намагався і підпалити квартиру, в якій проживав, начебто на грунті побутового конфлікту з дружиною, але і цю пожежу вдалося локалізувати.Винуватець визнав свою вину повністю і суд призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі.Один з найбільш резонансних підпалів стосувався дочки волинського судді.В 2018 році невідомі уже встигли спалити авто дочці заступника голови Волинського окружного судуМашина загорілася на подвір`ї суддівської сім`ї в селі Зміїнець під Луцьком.Ми намагалися отримати коментар в дочки судді, та на жаль, нам це не вдалося.За ці роки також горіли автівки в дружини бізнесмена, депутатів Луцькрадита, екс-депутата міськрадита ін.Чому так трапилося, що винуватці підпалів не знайдені досі, журналісти розпитали в поліції.Старший слідчий організаційно-методичного відділу слідчого управління ГУНП України у Волинській областірозповів, що такі злочини розслідуються складніше і мають свою специфіку:Терміну давності в цих видах злочинів немає. Вони будуть розслідуватися. Наразі чинний КПК не передбачає закриття справ, але з листопада 2018 року вступлять в силу зміни, і злочини будуть розслідуватися у менший термін. Злочини не є простими, явними, як крадіжка чи грабіж. Дуже багато часу та енергії витрачається на розслідування саме цих кримінальних правопорушень. Починаючи з огляду місця події, тобто не виключаються факти знищення певних речових доказів під час проведення гасіння пожеж, після цього залучаємо багато експертів. В нас в управлінні створена така слідчо-оперативна група, куди включені працівники ДСНС, експертної служби, вибухотехнічного відділу управління і зокрема працівники слідчого апарату.Під час розслідування таких злочинів дуже важливо визначити суму збитків.Чинний КПК передбачає внесення таких справ до ЄРДР за статтею 194 ( ч.1 – умисне, знищення або пошкодження майна, ч. 2 – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу передбачає обов’язкову дію і наслідок). В даному випадку для нас суттєвим є визначення суми збитків. Плюс інші статті КПК передбачають внесення, кваліфікацію злочинів за підпали.Олександр Патіюк каже, що говорити про зростання кількості таких злочинів або ж списувати це на одну організовану злочинну групу, зарано. Рано говорити, що діє якась одна злочинна організована група.Я хочу, щоби ви розуміли, що це складні кримінальні правопорушення. Під час них застосовується близько п`яти доволі складних експертиз – технічна, нафтопродуктів, судово-медична та ін. А це все час, – резюмував Патіюк.Отже, за цей час було відкрито багато справ щодо підпалів автомобілів. Дехто з постраждалих знає імена замовників та виконавців підпалів, однак поліція їх вину не довела та їх не притягнули до відповідальності.

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