Європейські стандарти, кваліфіковані тренери та якісна фізіотерапія: у Луцьку працює унікальний комплекс «ФізіоФіт»*

«У Європі є різниця між фітнес-центрами для «качання м’язів» та фітнес-центрами для здоров’я. В Україну ця градація прийшла зовсім нещодавно і на сьогодні фітнес-центри все ще є місцями для «качання». «ФізіоФіт» – якраз другий варіант. Фізіотерапію треба розуміти не просто як фізичні процедури, а як терапію загалом. Ми робимо з кожним клієнтом повний анамнез та діагностику на професійному рівні, якого не має навіть ФК «Волинь», - ділиться керівник фітнес-центру, відомий та визнаний в Європі фізіотерапевт, дієтолог і чемпіон Німеччини з бодібілдингуУ «ФізіоФіті» роблять повну діагностику організму для того, аби вибудувати подальші тренування. Зокрема, біоімпеданс аналіз тіла – за допомогою спеціальних платформ вимірюють кількість жиру, води та м’язів у тілі; вимірюють об’єми, роблять кардіо-тест Всесвітньої організації охорони здоров'я і навіть беруть кров для визначення рівня лактату.«На основі цього анамнезу ми вибудовуємо тренування. У науці є різниця між заняттями та тренуваннями. Те, що 90 % людей роблять у фітнес-клубах і наші бабусі на городі – заняття. Функціональність збільшується, але у самому тілі нічого не змінюється. У тренуваннях ми змінюємо морфологію тіла», - каже Ремігіус Вош. Тож для кожного відвідувача «ФізіоФіту» пропонують спеціальні карти тренувань, де вказані всі параметри, кількість навантажень, тренери постійно контролюють результати та відповідно до змін коригують програму. Завдяки такому комплексному підходу результати лишаються стабільними, а скинуті зайві кілограми більше не повертаються.За словами керівника оздоровчо-реабілітаційного комплексу «ФізіоФіт» Ремігіуса Воша, фізіотерапія – не спортивна реабілітація, а медична терапія.«Я, як фізіотерапевт та дієтолог, роблю терапію. Я можу, наприклад, вправити хребці, щоб не нашкодити. Часто люди ідуть за допомогою до бабусь. Можливо, вони щось і відчувають, але навіть не розуміють, що вони роблять. Якщо неправильною технікою та методикою вправити ці хребці, то можна пошкодити диск і протрузія може перерости в грижу», - зауважив він.Ремігіус Вош каже, що протрузії та грижі – найпоширеніші травми у світі, які має кожен другий, проте не кожен їх відчуває.«Є диск, у ньому – маса, що вирівнює навантаження. Навколо маси – колагенна сітка. Якщо ця маса прориває сітку – це називається протрузія. Залежно від того, де вона знаходиться, виникають больові відчуття: у колінах, пальцях, турбує аритмія тощо. Якщо ж маса повністю прориває мембрану – це вже грижа, яка ще більше давить на спинний мозок. Навколо знаходяться м’язи, котрі починають спазмувати. На м’язах є фасції – оболонки, які тримають м’язи у тонусі і працюють більше. Якраз їх треба тренувати. Наприклад, у жінок через слабкі фасції можуть обвисати груди», - розповідає керівник «ФізіоФіту».У «ФізіоФіті» шукають «корені» протрузії чи грижі. Зокрема, якщо у вас плоскостопість, то змінюється статика організму, виникає дисбаланс, що може послугувати причиною проблем. Відтак, у цій справі є багато нюансів, про які можна навіть не здогадуватися, і виявити та вилікувати які допоможуть фахівці «ФізіоФіту».Керівник фітнес-центру Ремігіус Вош відзначив, що в Україні почасти не лікують грижі, а борються лише з симптомами травми.«Якщо є біль – дають таблетку, прокапають чи зроблять операцію. Наприклад, якщо я зроблю операцію, я лише виріжу частину грижі, яка давить на нерви, але всередині нічого не зміниться, колагенна сітка лишається пошкодженою. М’язи навколо все одно спазмують. У нас є клієнт, який на одному диску пережив 4 операції. Вони, звісно ж, не допомогли. У Німеччині також був один клієнт, якому взагалі вирізали це ядро. Його за 12 років настільки «накачували» морфієм, що він був «дубовий». Ми з ним 4 роки проводили реабілітацію, вивели морфій, тіло почало регенеруватися», - поділився він.У «ФізіоФіті» вам допоможуть назавжди позбутися проблеми, однак зазначають, що це – довготривалий процес.«Грижу неможливо вилікувати за місяць. На це потрібен мінімум рік. Тому якщо вам пропонують результат за короткий термін – це омана», - наголосив Ремігіус Вош.Фізіотерапевт Ремігіус Вош розповідає, що до всього потрібно підходити комплексно, адже можна лікувати різноманітними методиками, а через, наприклад, стрес чи неправильне харчування всі намагання зводяться нанівець:«Стресовий гормон – кортизол – атрофує м’язи, тканини. Якщо клієнт вживає соняшникову олію, у ній є омега-6, ці кислоти розвивають гормони, які роблять запалення. Тобто він фактично заправляє паливом проблему».Тому у «ФізіоФіті» надають професійні поради з дієтології. В оздоровчо-реабілітаційного комплексу є сайт-партнер, де після індивідуального аналізу розписують раціон.«Це не такий план харчування, на кшталт «це тобі можна, а це – ні». 50 % дієтології – це психологія. Якщо людині щось заборонити, їй цього хотітиметься. Дієтолог повинен знати психологію. До цього ж, я ще гіпнотерапевт, адже ми більше діємо на підсвідомому рівні. Це потрібно розуміти, щоб допомогти людині, бо одне з іншим пов’язане. Не можна дізнатися про дієтологію на одному тренінгу, цьому вчаться роками», - відзначив Ремігіус Вош.Тренери та реабілітологи «ФізіоФіту» мають вищу освіту і постійно навчаються у європейських країнах, тому пропонують своїм клієнтам лише найкращі, випробувані методики.«У першу чергу потрібно розуміти, що наш фітнес-центр – для покращення здоров’я, а не «качалка», - наголосив керівник «ФізіоФіту».Зі слів Ремігіуса Воша, усі хвороби «виходять» після 35-ти років, адже тоді в організмі відбуваються незворотні зміни – старіння. І чим старша людина, тим довше потрібно працювати над своїм хорошим самопочуттям. До слова, найстаршій відвідувачці «ФізіоФіту» – 79 років.«Чим старша людина, тим довше потрібно займатися, адже організм повільно регенерується. Тому ми проводимо тренування для регенерації. Спочатку треба розвивати капіляри, змінювати метаболізм у клітинах та інше», - зазначив фізіотерапевт.