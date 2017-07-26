Зручна і сучасна форма авторинку: як діє унікальний для Волині майданчик продажу машин*





Відома луцька компанія



Про порівняно нову послугу компанії розповіла керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку WEST AUTO HUB Вікторія Доманська. За її словами, будь-яка людина – дилер, гонщик чи просто власник авто – може завдяки цій послузі без зайвих клопотів продати свій транспортний засіб. Адже це фактично робить за нього компанія.



Що таке торговий майданчик і де він розташований



Торговий автомайданчик WEST AUTO HUB – це територія, розташована за адресою компанії – у селі Струмівка на вулиці Рівненській, 74. Поряд знаходиться сервісний центр МВС, зона митного контролю, сертифікація, митні брокери, а це забезпечує постійний потік майбутніх покупців авто.











Вікторія Доманська розповіла, що автомайданчик знаходиться під охороною та працює 24 години 7 днів на тиждень, на території ведеться відеоспостереження.



«Компанія WEST AUTO HUB не дарма облаштувала торговий майданчик над дорогою. Це гарне місце, де добре проглядаються автівки. Зараз тут – 50 паркомісць. Але за короткий час роботи послуги ми вже бачимо попит на неї серед споживачів, тож у перспективі можливе розширення автомайданчика. Територія це дозволяє», – переконує керівниця відділу маркетингу та регіонального розвитку компанії.



Як продати автомобіль через торговий майданчик WEST AUTO HUB



У відповідь на це питання менеджери компанії в один голос запевняють – легко. Найперше, що варто зробити людині, яка вирішила продати авто, – зателефонувати у WEST AUTO HUB та отримати консультацію щодо умов. Умови ж – не складні.



Власник повинен пригнати на автомайданчик чистий і справний автомобіль, а разом із ним надати менеджерам ключі, технічний паспорт, а також, що не менш важливо, усю правдиву інформацію щодо стану автомобіля (чи був він пошкоджений, фарбований тощо). Це, звісно ж, перевірять на WEST AUTO HUB. «Котів у мішкаш», запевняють, на своєму автомайданчику не продають.



«Визначаємо, чи була автівка шпакльована, перевіряємо дах, інші елементи. Бо, для прикладу, на продаж можуть пригнати авто, яке було перевернуте і «склеєне». Ми це все мусимо знати, аби могти детально розповісти всі нюанси потенційному покупцеві. Ми не скручуємо пробіги, нічого не шпаклюємо, не монтуємо, не міняємо, не підроблюємо. Ми продаємо прозорий продукт, просто надаючи послугу продажу», – розповідає Вікторія Доманська.







Технічний стан автомобіля перевіряють менеджери WEST AUTO HUB Олександр Шевчук і Артем Балецький. Для цього, зокрема, використовують прилади для вимірювання товщини матеріалів.



У обов’язках менеджерів також – дійти з клієнтом згоди щодо ціни на авто.



«Часто клієнт хоче продати авто за завищеною ціною. Тоді ми обґрунтовуємо, чому цього робити не варто, показуємо ринкові ціни на аналогічні авто, аби наша позиція була конкурентоспроможною і шукаємо компроміс», - розповів Артем Балецький.







Він додав, що менеджери займаються і розміщенням інформації про авто на сайтах продажу, а також на електронних площадках WEST AUTO HUB –



Клієнт, який пригнав своє авто для продажу, підписує з WEST AUTO HUB договір і акт прийому-передачі.



Далі ж автівці влаштовують професійну фотосесію, аби максимально вдало передати на світлинах її переваги та показати реальний стан. Фото разом з повною інформацією про авто менеджери WEST AUTO HUB розміщують на сайтах продажу.



У скільки обійдеться продаж авто через торговий майданчик



Вікторія Доманська розповіла, що перебування автомобіля на майданчику WEST AUTO HUB абсолютно безкоштовне, незалежно від тривалості. Жодних передоплат теж немає. Єдине, що має оплатити власник авто після його продажу, – 2% від загальної вартості автомобіля.



Утім, зауважують: якщо власник автівки, яка продається через торговий майданчик, реалізовує її самостійно, то він має оплатити час перебування транспортного засобу на майданчику.







«Плата за послугу не змінюється залежно від того, продали ми автомобіль клієнта за тиждень чи за два місяці. Але ми, як і клієнт, зацікавлені в тому, щоб реалізація здійснилася якнайшвидше, тому шукаємо для цього усі можливі механізми», - переконує Вікторія Доманська.



За її словами, є можливість віддаленого продажу автомобіля за допомогою WEST AUTO HUB.



«Це продаж онлайн. Клієнт приїздить, ми фотографуємо автомобіль, виставляємо на всіх сайтах продажу. Далі сконтактовуємо з потенційним покупцем», – пояснює Доманська. Але, зауважує керівниця відділу, така послуга усе одно буде коштувати для клієнта 2% від вартості проданого автомобіля.



Чому торговий майданчик WEST AUTO HUB – це краще, ніж авторинок



Торговий майданчик компанії WEST AUTO HUB – теж можна назвати своєрідним авторинком. Тільки таким, що працює практично цілодобово та щодня, тоді як на традиційному авторинку у Луцьку автовласники мають шанс показати покупцям свої транспортні засоби лише два дні на тиждень.



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З торгового майданчика ж авто можуть купити у будь-який момент. Адже механізмів продажу – чимало. Зауважимо, що і ті покупці, які віддають перевагу традиційному авторинку, зможуть знайти там авто, яке реалізовує компанія. Адже WEST AUTO HUB двічі на тиждень вивозить автомобілі на ринок, якщо, звісно ж, власник дає на це згоду.



Тож процес продажу транспортного засобу не вимагатиме від власника витрачати час та інші ресурси на те, аби возити автівку на ринок. Її можуть у будь-який час показати зацікавленим клієнтам фахівці WEST AUTO HUB.



Більше того, компанія пропонує і послугу перереєстрації авто без зайвих зусиль власника. Менеджери компанії можуть зробити усе самостійно за його дорученням.



Авто з торгового майданчика можна придбати у лізинг



Вікторія Доманська розповідає, що за поки нетривалий термін функціонування майданчика з нього вже продали десятки автомобілів. Одна з визначальних причин – можливість для покупця придбати авто в лізинг. У цьому випадку автомобіль купує лізингова компанія та передає його в платне користування покупцю.Таким чином лізинг можна порівняти з довгостроковою орендою. В кінці терміну дії договору лізингу право власності переходить покупцю.



«Ми співпрацюємо з багатьма фінансовими установами, які дають можливість придбати у лізинг автомобіль, який вже був у використанні. Клієнт хоче авто, вибирає, спілкується з менеджерами, дає пакет документів, наші менеджери все оформляють і вже за тиждень клієнт виїжджає на своїй автівці, взятій в лізинг. Якщо через такий механізм купують авто з нашого майданчика, то власник одразу отримує повну суму», – пояснює Вікторія Доманська.







Вона додає, що за умовами лізингу покупець має зробити перший внесок у розмірі від 25% від вартості авто і надати необхідні документи (паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи, а також зазначити усі неофіційні доходи). Максимальний термін лізингу – 5 років.



Більше того, нещодавно WEST AUTO HUB почав співпрацю з OTP Bank у напрямку кредитування на купівлю авто.



Ціновий діапазон автомобілів торгового майданчика – від 5 до 35 тисяч доларів. Утім, розповідає Вікторія Доманська, є в асортименті і машини преміум-класу. Це зазвичай транспортні засоби, які були придбані компанією WEST AUTO HUB для подальшого продажу. Такі найчастіше продають столичним покупцям.



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У планах WEST AUTO HUB – продаж комерційних транспортних засобів: бусів, мінівенів, фургонів.



«Ми відчуваємо, що є попит на комерційні автомобілі. Чимало структур шукають собі техніку для професійних і комерційних потреб. У нас вже є комерційна техніка – фури-тягачі, причепи, спецтехніка. Але ми будемо орієнтуватися й на менші автомобілі комерційного призначення. Це, скажу дещо забігаючи наперед, теж можна буде зробити у лізинг», – резюмувала Вікторія Доманська.



Контактна інформація:



[email protected]

https://westautohub.ua/ua/

067-428-19-19 095-283-19-19

село Струмівка, вул. Рівненська, 74





Текст – Іванна РУДИШИН

Фото – WEST AUTO HUB



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для того, аби продати чи купити автівку, можна більше не катувати себе нічними поїздками на авторинок, переймаючись тим, чи зацікавиться хоча б хтось вашим товаром, якщо ви продавець, і чи не купите ви «кота у мішку» замість омріяного автомобіля.Відома луцька компанія WEST AUTO HUB запустила послугу «Торговий автомайданчик», яка дозволяє без зайвих зусиль і трати часу продати своє авто або купити бажаний транспортний засіб, маючи впевненість у його якості.Про порівняно нову послугу компанії розповіла керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку WEST AUTO HUB. За її словами, будь-яка людина – дилер, гонщик чи просто власник авто – може завдяки цій послузі без зайвих клопотів продати свій транспортний засіб. Адже це фактично робить за нього компанія.Торговий автомайданчик WEST AUTO HUB – це територія, розташована за адресою компанії – у селі Струмівка на вулиці Рівненській, 74. Поряд знаходиться сервісний центр МВС, зона митного контролю, сертифікація, митні брокери, а це забезпечує постійний потік майбутніх покупців авто.Вікторія Доманська розповіла, що автомайданчик знаходиться під охороною та працює 24 години 7 днів на тиждень, на території ведеться відеоспостереження.«Компанія WEST AUTO HUB не дарма облаштувала торговий майданчик над дорогою. Це гарне місце, де добре проглядаються автівки. Зараз тут – 50 паркомісць. Але за короткий час роботи послуги ми вже бачимо попит на неї серед споживачів, тож у перспективі можливе розширення автомайданчика. Територія це дозволяє», – переконує керівниця відділу маркетингу та регіонального розвитку компанії.У відповідь на це питання менеджери компанії в один голос запевняють – легко. Найперше, що варто зробити людині, яка вирішила продати авто, – зателефонувати у WEST AUTO HUB та отримати консультацію щодо умов. Умови ж – не складні.Власник повинен пригнати на автомайданчик чистий і справний автомобіль, а разом із ним надати менеджерам ключі, технічний паспорт, а також, що не менш важливо, усю правдиву інформацію щодо стану автомобіля (чи був він пошкоджений, фарбований тощо). Це, звісно ж, перевірять на WEST AUTO HUB. «Котів у мішкаш», запевняють, на своєму автомайданчику не продають.«Визначаємо, чи була автівка шпакльована, перевіряємо дах, інші елементи. Бо, для прикладу, на продаж можуть пригнати авто, яке було перевернуте і «склеєне». Ми це все мусимо знати, аби могти детально розповісти всі нюанси потенційному покупцеві. Ми не скручуємо пробіги, нічого не шпаклюємо, не монтуємо, не міняємо, не підроблюємо. Ми продаємо прозорий продукт, просто надаючи послугу продажу», – розповідає Вікторія Доманська.Технічний стан автомобіля перевіряють менеджери WEST AUTO HUB. Для цього, зокрема, використовують прилади для вимірювання товщини матеріалів.У обов’язках менеджерів також – дійти з клієнтом згоди щодо ціни на авто.«Часто клієнт хоче продати авто за завищеною ціною. Тоді ми обґрунтовуємо, чому цього робити не варто, показуємо ринкові ціни на аналогічні авто, аби наша позиція була конкурентоспроможною і шукаємо компроміс», - розповів Артем Балецький.Він додав, що менеджери займаються і розміщенням інформації про авто на сайтах продажу, а також на електронних площадках WEST AUTO HUB – сайті , сторінках у соцмережах , Viber і Telegram-каналі компанії.Клієнт, який пригнав своє авто для продажу, підписує з WEST AUTO HUB договір і акт прийому-передачі.Далі ж автівці влаштовують професійну фотосесію, аби максимально вдало передати на світлинах її переваги та показати реальний стан. Фото разом з повною інформацією про авто менеджери WEST AUTO HUB розміщують на сайтах продажу.Вікторія Доманська розповіла, що перебування автомобіля на майданчику WEST AUTO HUB абсолютно безкоштовне, незалежно від тривалості. Жодних передоплат теж немає. Єдине, що має оплатити власник авто після його продажу, – 2% від загальної вартості автомобіля.Утім, зауважують: якщо власник автівки, яка продається через торговий майданчик, реалізовує її самостійно, то він має оплатити час перебування транспортного засобу на майданчику.«Плата за послугу не змінюється залежно від того, продали ми автомобіль клієнта за тиждень чи за два місяці. Але ми, як і клієнт, зацікавлені в тому, щоб реалізація здійснилася якнайшвидше, тому шукаємо для цього усі можливі механізми», - переконує Вікторія Доманська.За її словами, є можливість віддаленого продажу автомобіля за допомогою WEST AUTO HUB.«Це продаж онлайн. Клієнт приїздить, ми фотографуємо автомобіль, виставляємо на всіх сайтах продажу. Далі сконтактовуємо з потенційним покупцем», – пояснює Доманська. Але, зауважує керівниця відділу, така послуга усе одно буде коштувати для клієнта 2% від вартості проданого автомобіля.Торговий майданчик компанії WEST AUTO HUB – теж можна назвати своєрідним авторинком. Тільки таким, що працює практично цілодобово та щодня, тоді як на традиційному авторинку у Луцьку автовласники мають шанс показати покупцям свої транспортні засоби лише два дні на тиждень.З торгового майданчика ж авто можуть купити у будь-який момент. Адже механізмів продажу – чимало. Зауважимо, що і ті покупці, які віддають перевагу традиційному авторинку, зможуть знайти там авто, яке реалізовує компанія. Адже WEST AUTO HUB двічі на тиждень вивозить автомобілі на ринок, якщо, звісно ж, власник дає на це згоду.Тож процес продажу транспортного засобу не вимагатиме від власника витрачати час та інші ресурси на те, аби возити автівку на ринок. Її можуть у будь-який час показати зацікавленим клієнтам фахівці WEST AUTO HUB.Більше того, компанія пропонує і послугу перереєстрації авто без зайвих зусиль власника. Менеджери компанії можуть зробити усе самостійно за його дорученням.Вікторія Доманська розповідає, що за поки нетривалий термін функціонування майданчика з нього вже продали десятки автомобілів. Одна з визначальних причин – можливість для покупця придбати авто в лізинг. У цьому випадку автомобіль купує лізингова компанія та передає його в платне користування покупцю.Таким чином лізинг можна порівняти з довгостроковою орендою. В кінці терміну дії договору лізингу право власності переходить покупцю.«Ми співпрацюємо з багатьма фінансовими установами, які дають можливість придбати у лізинг автомобіль, який вже був у використанні. Клієнт хоче авто, вибирає, спілкується з менеджерами, дає пакет документів, наші менеджери все оформляють і вже за тиждень клієнт виїжджає на своїй автівці, взятій в лізинг. Якщо через такий механізм купують авто з нашого майданчика, то власник одразу отримує повну суму», – пояснює Вікторія Доманська.Вона додає, що за умовами лізингу покупець має зробити перший внесок у розмірі від 25% від вартості авто і надати необхідні документи (паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи, а також зазначити усі неофіційні доходи). Максимальний термін лізингу – 5 років.Більше того, нещодавно WEST AUTO HUB почав співпрацю з OTP Bank у напрямку кредитування на купівлю авто.Ціновий діапазон автомобілів торгового майданчика – від 5 до 35 тисяч доларів. Утім, розповідає Вікторія Доманська, є в асортименті і машини преміум-класу. Це зазвичай транспортні засоби, які були придбані компанією WEST AUTO HUB для подальшого продажу. Такі найчастіше продають столичним покупцям.У планах WEST AUTO HUB – продаж комерційних транспортних засобів: бусів, мінівенів, фургонів.«Ми відчуваємо, що є попит на комерційні автомобілі. Чимало структур шукають собі техніку для професійних і комерційних потреб. У нас вже є комерційна техніка – фури-тягачі, причепи, спецтехніка. Але ми будемо орієнтуватися й на менші автомобілі комерційного призначення. Це, скажу дещо забігаючи наперед, теж можна буде зробити у лізинг», – резюмувала Вікторія Доманська.Текст –Фото –

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