Місце, де живе Китай: як у Луцьку майже два десятки років успішно працює ресторан «Золотий дракон». ФОТО*

Фу Чін Дін наприкінці 90-х приїхав в Україну з Китаю працювати кухарем. Декілька років готував у тодішньому «Золотому драконі» біля «Західінкомбанку», що згодом перейменували на «Шанхай», але потім зрозумів, що давно «виріс» та хоче відкрити свій заклад. Тим паче, що про тонкощі китайської кухні Фу Чін Дін знав не з чуток.«Спочатку ми орендували лише одну залу, де тепер розташована «банкетка» на 80 місць. Вивчали смаки лучан і гостей міста, адаптовували гострі та насичені спеціями страви під їхні смаки, щось додавали, щось забирали. Бувало, що ми з дому приносили всі свої стільці, бо люди дуже просили додаткові місця. Китайська кухня сподобалася нашим гостям і ресторан перестав вміщати всіх охочих, тож згодом ми розширилися», - ділиться власник «Золотого дракона» Фу Чін Дін.На сьогодні ресторан має три просторі зали на 120, 80, 30 місць, де можна не просто пообідати чи повечеряти, а й влаштувати банкет, незабутнє весілля, день народження, або ж відгуляти корпоратив. Якщо удень тут лунає медитативна китайська музика, що створює атмосферу спокою та затишку, то ввечері у вихідні заклад, як полюбляють китайці, наповнюється гамором та сміхом під «живе» звучання. Приємний комплімент від ресторану китайської кухні - подарунок живої музики за умови замовлення банкету.Щодо назви закладу, мовить Фу Чін Дін, тут усе просто – дракон для китайців – тотемна міфологічна тварина вже не одну тисячу років, що уособлює добро, мудрість та світло. Інтер’єр у ресторані також виконаний в традиційних для Китаю кольорах: жовтому, червоному, золотому та зеленому. Неповторну атмосферу в «Золотому драконі» доповнюють ліхтарики, монетки з ієрогліфами, фарфоровий посуд з автентичними малюнками, розпис на стінах. Словом, справній китайський квартал посеред Луцька.У «Золотому драконі» кожен знайде «свою» страву, адже в меню – понад 80 позицій. Із традиційних гострих смаколиків у закладі радять посмакувати, наприклад, куркою Гунбао. Це куряче філе з арахісом, різними видами соусів і спеціями. Чи спробувати гуляш зі свинини по-китайськи, кисло-гострий овочевий суп, який добре зігріє в холодну пору року.«Головне – з’їсти одну ложку, а далі вже неможливо зупинитися», - каже Фу Чін Дін.Серед топових страв у «Золотому драконі» – салат із двома видами капусти, болгарським перцем, крохмальною лапшою і традиційною заправкою, качка а-ля по-пекінськи, яку подають із млинцями, зеленню та соусом Хао-ю, китайські пельмені, риба у кисло-солодкому соусі тощо.«У нас немає маленьких порційних страв, щонайменше це – 300 грамів. В основному вага страв – 400 грамів, пів кілограма. Тобто, якщо береш якусь позицію з меню, то можеш розділити її з ближнім, як то кажуть, і бути ситим», - зауважує співвласниця закладу Тетяна Дін. До того ж, якщо берете замовлення з собою, діє 10% знижки.Замовити улюблені страви можна й через сервіс доставки їжі «Mister Am» - лише кілька кліків і кур'єр привезе ваше замовлення куди вам потрібно. Відтак, якщо вам неохота йти в заклад, повноцінний банкет можна зробити просто вдома – від перших страв до десертів. Цікаво, що новинки, які хочуть ввести в меню, власники «Золотого дракона» та персонал перевіряють на собі.«Ми збираємося всі разом, дегустуємо, ділимося своєю думкою. Усі страви повинні пройти через нас, адже передусім ми маємо знати, що подаємо гостю, хочемо врахувати всі нюанси. Також час від часу якісь позиції ми забираємо, якісь – додаємо відповідно до смаків наших відвідувачів», - розповідає Тетяна Дін.За словами власників ресторану «Золотий дракон», нерідко у заклад заходять і просять суші. Утім, суші – традиційна страва японської кухні, а не китайської.«Багато хто плутає кухні – заходить у китайський ресторан і питає про суші. Але суші – страва японської кухні, не китайської. Однак люди, які одного разу спробували страви китайської кухні, уже не можуть пройти повз. Усім подобається поєднання різноманітних спецій, заправок, соусів, які створюють справжню смакову феєрію», - зауважує власник «Золотого дракона» Фу Чін Дін.У Китаї прийнято виділяти п'ять основних смаків і п'ять інгредієнтів, які за них відповідають: гостре – перець та імбир, кисле – оцет, солоне – сіль, гірке – вино, солодке - патока. Найбільш популярними «підсилювачами» смаків є часник, гострий червоний перець, імбир, кумин, гвоздика, аніс – усе це надає китайській їжі неповторний смак і аромат.Тетяна та Фу Чін Діни розповідають, що час від часу бувають в Китаї, куштують різноманітні страви та дуже хотіли б привезти рецепти у Луцьк, але часто це просто неможливо через відсутність потрібних інгредієнтів.«Ми замовляємо з Китаю всі спеції, окрім солі та чорного перцю. Також два види китайських деревних грибів – білий іньєр і чорний муер, які спеціально розводять, наприклад, як у нас шампіньйони. Їх зрізають, сушать і доправляють до нас у маленьких коробочках. Ще до нас в ресторан доставляють з Китаю для страв так званий штучний бамбук», - каже Тетяна Дін.Китайці не люблять вживати сирі продукти, на відміну від японців, каже Фу Чін Дін, вони полюбляють усе смажене чи печене. Із сирого у стравах може бути хіба картопля.«Є страви з картоплі, що майже сира. Але якщо ви не знаєте, що то картопля, навіть і не здогадаєтесь», - відзначає власник ресторану. До слова, картоплю китайці полюбляють не менше, аніж українці, проте є одна відмінність – цей овоч вважають не гарніром, а повноцінною стравою. Наприклад, у ресторані можна поласувати смаженою картоплею по-китайськи.«Для китайців, як і для українців, застілля – цілий ритуал. Особливу увагу приділяють святковому столу в новорічну ніч. У Китаї цьогоріч це - 25 січня, в Україні традиційно 1 січня. Так, наприклад, щоб новий рік був вдалим у фінансовому плані, на столі обов'язково має бути риба - символ благополуччя і багатства. Ми точно знаємо, як зробити будь-яке свято смачним, та ще й привернути удачу», - додає насамкінець власник ресторану.