Сервіс доставки продуктів Smaco: ми перевірили, як покупцям збирають замовлення. ФОТО*

У всіх час від часу виникає проблема нестачі часу: у когось – через щільний робочий графік, у декотрих – через малечу, у декого – через купу хатніх справ, у когось ці два фактори поєднуються... Відтак, не вистачає часу ні на відпочинок, ні на хобі, а на покупки й поготів. Але ж усім хочеться гарно виглядати, добре харчуватися, при цьому мати вільні хвилини «на себе» і не віддавати космічні суми за доставку готової їжі. Вихід є – доставка продуктів із супермаркетів. Цей тренд набуває популярності в Україні та, зокрема, у Луцьку, і доводить, що якісні товари можна купити у кілька кліків: без черг, зайвих витрат, клопотів і з економією дорогоцінного часу.



У Луцьку із вересня успішно діє Сервіс доставки продуктів з супермаркетів додому та в офіс – Smaco. Ба більше, Smaco працює навіть за межами обласного центру – у селах Боголюби, Боратин, Гаразджа, Дачне, Забороль, Зміїнець, Липини, Підгайці, Прилуцьке, Рованці, Струмівка, Тарасове.



«Наші комплектувальники складають кошик для вас, як для себе», - йдеться на сайті сервісу.



Тож Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило перевірити, як безпосередньо відбувається процес відбору продуктів та чи дійсно це роблять, «як для себе».



Що таке Smaco та з чим його смакують



Власниця Сервісу доставки Smaco Марія Куліш розповідає, що ідея створити таку платформу доставки продуктів виникла ще у 2018 році.

Власниця Сервісу доставки Smaco Марія Куліш

«Тоді я знаходилася в декреті, дитині було 1,3 роки і коли вона лишалася з бабусею на кілька годин, то у нас стояло питання або їхати в магазин, або піти десь у кафе. Тоді я задумалася про свою справу. На той час вела блог у Youtube та Instagram, слідкувала за іншими блогерами і якось побачила, що одна з них замовила доставку продуктів додому у Санкт-Петербурзі. Мене зацікавила ця ідея і я подумала, що було б чудово втілити подібний проект у Луцьку», - ділиться підприємиця. Тож Марія почала вивчати ринок, уже в квітні – домовлятися про співпрацю з супермаркетами «TOR-BA» і «Улюблений продукт», а далі – працювати над розробкою сайту Smaco. Повноцінно сервіс запрацював вже у вересні цього року і нині не збавляє обертів.



Так, на сьогодні Smaco працює над розширенням географії, ведучи перемовини із «Там Тамом», «Сільпо» та «Салютом». Окрім того, бізнесмен Євгеній Черняк погодився інвестувати у розвиток луцького сервісу 100 тисяч доларів під час його виступу на конференції «Big Money інтенсив» у Львові 24 листопада. Тому якщо Smaco пройде процедуру інвестування, із 2020 року працюватиме не лише в Луцьку та на околицях міста, а й у Рівному, Львові, Тернополі та Івано-Франківську.



Зробити замовлення необхідних товарів напрочуд просто: увійти на сайт



«Ми завжди на стороні клієнта. Будучи нашим клієнтом всі це відчувають», - відзначає власниця Smaco.



Як у магазині збирають замовлення



На сьогодні у Smaco можна вибирати товари у двох магазинах – «TOR-BA», що на Єршова, 11 і «Улюблений продукт», що на Набережній, 8. У кожного з них свій розділ на сайті та кошик із товарами. Ціни у Smaco такі ж, як на полицях у фізичному магазині, акції – аналогічні, адже асортимент оновлюють щодня.



Комплектувальниця Ірина зустрічає нас на вході у «TOR-BA» у «повній бойовій готовності»: з кошиком для товарів, списком покупок та у фірмовому світшоті Smaco. Дівчина показує нам список одного з замовлень, у ньому:

- 3 кг моркви – 17.70 грн;

- 0,6 кг буряка – 4,50 грн;

- 0,2 червоного перцю – 14,98 грн;

- 0,2 жовтого перцю – 14,98 грн;

- 3 упаковки молока «РадиМо» - 62,70 грн;

- йогурт «Danone» питний чорниця – 39,20 грн;

- сметана «РадиМо» 15% - 20,40 грн;

- ковбаса «Забіяка» лікарська 0,4 кг – 70,40 грн;

- вино Алазанська долина біле – 54,30 грн;

- банан 0,3 кг – 8,37 грн;

- крем-мило «Bion» лотос і алое 500 мл 2 штуки – 31 грн;

- яблуко Лігольд 1 кг – 16,90 грн;

- курага 0,4 кг – 26 грн;

- мюслі «Аха» медові з фруктами – 60,80 грн;

- цукерки натуральні «Bob snail» яблуко-полуниця страйп 14 г 4 штуки – 36,40 грн;

- цукерки натуральні «Bob snail» яблуко-вишня страйп 14 г 4 штуки – 36,40 грн;

- цукерки натуральні «Bob snail» яблуко-полуниця пастила 60 г 2 штуки – 65,40 грн;

- круасан «7 days» какао 2 штуки – 21,60 грн.



Загалом 18 позицій на 602,03 грн без врахування доставки. Окрім того, у коментарі на сайті Smaco покупець попросив обрати 4 зеленіші банани.



Ірина телефонує до покупця, аби підтвердити замовлення та уточнити бажаний час доставки (на сайті вказали з 13:00 до 15:00). Далі ж прямує збирати кошик. Спочатку комплектувальниця бере круасани із найсвіжішою датою (термін придатності у них до березня 2020 року), за таким же принципом обирає й наступні товари, зокрема, «равлики». Однак, на жаль, корисних смаколиків «яблуко-вишня» виявилося лише 2 штуки в наявності, більшої упаковки «яблуко-полуниця» не було взагалі. Комплектувальниця занотовує це собі в блокнот, вказуючи наявні смаки, і прямує за наступними товарами – вином та мюслями.



Перша упаковка мюслів, що стояла на поличці, виявилася надірваною, тому працівниця Smaco після ретельного «кастингу» обрала іншу. На черзі – відділ з овочами та фруктами.



«Ми намагаємося використовувати якомога менше поліетиленових пакетів, наприклад, банани важимо без пакета. Чи як от в замовленні попросили два перці – їх теж беремо без пакета. Покупці таку ініціативу розуміють та підтримують. Усе ж таки це питання екології», - відзначає Ірина.



За словами комплектувальниці, під час покупки овочів та фруктів звертають увагу на свіжість, їхній товарних вигляд та підбирають більш-менш подібні за розмірами.



«Звичайно, це ваговий товар, тому рідко можна обрати «грам у грам». У такому випадку ми намагаємося зважити на 10-15 грамів менше, аби покупець не переплачував, бо ж розраховує на певну суму», - каже комплектувальниця.



Передивившись чи не усі яблука Лігольд у ящику, що виявилися не надто смачними на вигляд, Ірина робить експертний висновок: не годиться. Обирає схожий сорт Чемпіон за тією ж ціною, аби потім запропонувати покупцеві таку заміну.



«Буває, що навіть здешевлюємо замовлення. От, наприклад, якось замовили дві упаковки серветок по 100 штук у кожній. Утім, цієї позиції не виявилося в магазині. Натомість була одна упаковка на 200 штук, яка виявилася дешевшою», - ділиться Ірина.



Курага на поличках магазину була уже розфасована в пакети, проте навіть неозброєним оком можна було помітити, що всередині є якийсь конденсат, а деякі шматочки – зіпсовані.



«Не годиться», - каже Ірина, і ми розуміємо, що у Smaco працюють точнісінько, як для себе, дістаючи з поличок лише найкраще. До того ж, дотримується комплектувальниця і правил товарного сусідства.



«Хімію ми заберемо в останню чергу, аби вона не лежала з продуктами. Ні в якому випадку не кладу рибні продукти з молочкою чи кондитерськими виробами тощо», - розповідає дівчина.



Кожен молочний продукт Ірина ретельно оглядає, дивиться на цілісність упаковки і, звичайно ж, термін придатності.



«Намагаюся обирати молочку, аби минуло не більше, аніж одна третя від терміну», - говорить працівниця Smaco і перелопачує усі упаковки, діставши найсвіжіші товари.



Коли ж усе зі списку вже в кошику, Ірина ще раз звіряється, телефонує до покупця, повідомляє, що «равликів» з обраними смаками не було в наявності та пропонує обрати інші (клієнтка обрала «яблуко-малина»), констатує, що курага виявилася неналежної якості (замовниця відмовляється), погоджує вибір іншого сорту яблук.



Ще одна перевірка на касі і в підсумку вартість обраних товарів без кураги склала 587,68 грн. На збір замовлення Ірина витратила приблизно годину, тобто, зекономила клієнту добрі 2 години часу. Приємний бонус від Smaco – комплімент покупцеві, що робить замовлення на сайті вперше. У нашому випадку – це яблучний сік та побажання гарного дня.



Доставка під двері без зайвих витрат



Після кропіткого процесу комплектування замовлення пакунки Ірина передає кур’єру. Той доставляє товари за вказаною адресою. До того ж, робить це просто до дверей навіть якщо ви живете на 8-му поверсі і в будинку не працює ліфт.



Ви оглядаєте замовлення, оплачуєте готівкою за продукти по чеку та послугу доставки (у межах міста до 30 кілограмів – 69 гривень, у села – 99 гривень). При отриманні пакунків ви завжди можете відмовитися від будь-якого доставленого товару, окрім алкоголю та тютюну.



«Наприклад, у нас замовляли багато різних ящичків печива в офіс. Треба було 4 кілограми одного виду, але ящик уміщав лише 3 кілограми, тому комплектувальник доважив ще кілограм такого ж у торбинку. Однак під час доставки в офісі відмовилися від доваженого, адже їм треба було, щоб печиво довго зберігалося. Ми без проблем зробили повернення товару», - описує один із таких випадків власниця Smaco Марія Куліш, доводячи, що сервіс дійсно на стороні клієнта.



Замовлення, оформлені до 16:00 поточного дня, привозять до 21:00 того ж дня, оформлені після 16:00 доставляють з 9:00 наступного дня.



Після того, як елементарний процес купівлі товарів ми на власному досвіді розібрали до дрібниць (це здавалося вічністю), зрозуміли, що дійсно краще витратити 2 години на відпочинок, хобі, рідних та друзів. А Smaco без проблем придбає усе сам.



Надія МІЩУК

Фото Ігоря ДИНІ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Власниця Сервісу доставки Smacoрозповідає, що ідея створити таку платформу доставки продуктів виникла ще у 2018 році.«Тоді я знаходилася в декреті, дитині було 1,3 роки і коли вона лишалася з бабусею на кілька годин, то у нас стояло питання або їхати в магазин, або піти десь у кафе. Тоді я задумалася про свою справу. На той час вела блог у Youtube та Instagram, слідкувала за іншими блогерами і якось побачила, що одна з них замовила доставку продуктів додому у Санкт-Петербурзі. Мене зацікавила ця ідея і я подумала, що було б чудово втілити подібний проект у Луцьку», - ділиться підприємиця. Тож Марія почала вивчати ринок, уже в квітні – домовлятися про співпрацю з супермаркетами «TOR-BA» і «Улюблений продукт», а далі – працювати над розробкою сайту Smaco. Повноцінно сервіс запрацював вже у вересні цього року і нині не збавляє обертів.Так, на сьогодні Smaco працює над розширенням географії, ведучи перемовини із «Там Тамом», «Сільпо» та «Салютом». Окрім того, бізнесменпогодився інвестувати у розвиток луцького сервісу 100 тисяч доларів під час його виступу на конференції «Big Money інтенсив» у Львові 24 листопада. Тому якщо Smaco пройде процедуру інвестування, із 2020 року працюватиме не лише в Луцьку та на околицях міста, а й у Рівному, Львові, Тернополі та Івано-Франківську.Зробити замовлення необхідних товарів напрочуд просто: увійти на сайт https://smaco.com.ua/ , обрати магазин, скласти замовлення, вказати контактні дані та бажаний час доставки і натиснути «Пакуйте». Поки ви займаєтеся своїми справами, комплектувальник збирає ваше замовлення. Він може зателефонувати для узгодження деталей, наприклад, поцікавитися, які банани обрати – стиглі чи зеленіші, порадити щось замінити та навіть допомогти здешевити замовлення.«Ми завжди на стороні клієнта. Будучи нашим клієнтом всі це відчувають», - відзначає власниця Smaco.На сьогодні у Smaco можна вибирати товари у двох магазинах – «TOR-BA», що на Єршова, 11 і «Улюблений продукт», що на Набережній, 8. У кожного з них свій розділ на сайті та кошик із товарами. Ціни у Smaco такі ж, як на полицях у фізичному магазині, акції – аналогічні, адже асортимент оновлюють щодня.Комплектувальницязустрічає нас на вході у «TOR-BA» у «повній бойовій готовності»: з кошиком для товарів, списком покупок та у фірмовому світшоті Smaco. Дівчина показує нам список одного з замовлень, у ньому:Загалом 18 позицій набез врахування доставки. Окрім того, у коментарі на сайті Smaco покупець попросив обрати 4 зеленіші банани.Ірина телефонує до покупця, аби підтвердити замовлення та уточнити бажаний час доставки (на сайті вказали з 13:00 до 15:00). Далі ж прямує збирати кошик. Спочатку комплектувальниця бере круасани із найсвіжішою датою (термін придатності у них до березня 2020 року), за таким же принципом обирає й наступні товари, зокрема, «равлики». Однак, на жаль, корисних смаколиків «яблуко-вишня» виявилося лише 2 штуки в наявності, більшої упаковки «яблуко-полуниця» не було взагалі. Комплектувальниця занотовує це собі в блокнот, вказуючи наявні смаки, і прямує за наступними товарами – вином та мюслями.Перша упаковка мюслів, що стояла на поличці, виявилася надірваною, тому працівниця Smaco після ретельного «кастингу» обрала іншу. На черзі – відділ з овочами та фруктами.«Ми намагаємося використовувати якомога менше поліетиленових пакетів, наприклад, банани важимо без пакета. Чи як от в замовленні попросили два перці – їх теж беремо без пакета. Покупці таку ініціативу розуміють та підтримують. Усе ж таки це питання екології», - відзначає Ірина.За словами комплектувальниці, під час покупки овочів та фруктів звертають увагу на свіжість, їхній товарних вигляд та підбирають більш-менш подібні за розмірами.«Звичайно, це ваговий товар, тому рідко можна обрати «грам у грам». У такому випадку ми намагаємося зважити на 10-15 грамів менше, аби покупець не переплачував, бо ж розраховує на певну суму», - каже комплектувальниця.Передивившись чи не усі яблука Лігольд у ящику, що виявилися не надто смачними на вигляд, Ірина робить експертний висновок: не годиться. Обирає схожий сорт Чемпіон за тією ж ціною, аби потім запропонувати покупцеві таку заміну.«Буває, що навіть здешевлюємо замовлення. От, наприклад, якось замовили дві упаковки серветок по 100 штук у кожній. Утім, цієї позиції не виявилося в магазині. Натомість була одна упаковка на 200 штук, яка виявилася дешевшою», - ділиться Ірина.Курага на поличках магазину була уже розфасована в пакети, проте навіть неозброєним оком можна було помітити, що всередині є якийсь конденсат, а деякі шматочки – зіпсовані.«Не годиться», - каже Ірина, і ми розуміємо, що у Smaco працюють точнісінько, як для себе, дістаючи з поличок лише найкраще. До того ж, дотримується комплектувальниця і правил товарного сусідства.«Хімію ми заберемо в останню чергу, аби вона не лежала з продуктами. Ні в якому випадку не кладу рибні продукти з молочкою чи кондитерськими виробами тощо», - розповідає дівчина.Кожен молочний продукт Ірина ретельно оглядає, дивиться на цілісність упаковки і, звичайно ж, термін придатності.«Намагаюся обирати молочку, аби минуло не більше, аніж одна третя від терміну», - говорить працівниця Smaco і перелопачує усі упаковки, діставши найсвіжіші товари.Коли ж усе зі списку вже в кошику, Ірина ще раз звіряється, телефонує до покупця, повідомляє, що «равликів» з обраними смаками не було в наявності та пропонує обрати інші (клієнтка обрала «яблуко-малина»), констатує, що курага виявилася неналежної якості (замовниця відмовляється), погоджує вибір іншого сорту яблук.Ще одна перевірка на касі і в підсумку вартість обраних товарів без кураги склала. На збір замовлення Ірина витратила приблизно годину, тобто, зекономила клієнту добрі 2 години часу. Приємний бонус від Smaco – комплімент покупцеві, що робить замовлення на сайті вперше. У нашому випадку – це яблучний сік та побажання гарного дня.Після кропіткого процесу комплектування замовлення пакунки Ірина передає кур’єру. Той доставляє товари за вказаною адресою. До того ж, робить це просто до дверей навіть якщо ви живете на 8-му поверсі і в будинку не працює ліфт.Ви оглядаєте замовлення, оплачуєте готівкою за продукти по чеку та послугу доставки (у межах міста до 30 кілограмів – 69 гривень, у села – 99 гривень). При отриманні пакунків ви завжди можете відмовитися від будь-якого доставленого товару, окрім алкоголю та тютюну.«Наприклад, у нас замовляли багато різних ящичків печива в офіс. Треба було 4 кілограми одного виду, але ящик уміщав лише 3 кілограми, тому комплектувальник доважив ще кілограм такого ж у торбинку. Однак під час доставки в офісі відмовилися від доваженого, адже їм треба було, щоб печиво довго зберігалося. Ми без проблем зробили повернення товару», - описує один із таких випадків власниця Smaco Марія Куліш, доводячи, що сервіс дійсно на стороні клієнта.Замовлення, оформлені до 16:00 поточного дня, привозять до 21:00 того ж дня, оформлені після 16:00 доставляють з 9:00 наступного дня.Надія МІЩУКФото Ігоря ДИНІ

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