Диво прийде знову, або Хто дарує новорічну казку маленьким пацієнтам волинської лікарні

Заввідділенням анестезіології та реанімації Юрій Радчук

«Лікарня - не найвеселіше місце в світі. Але особливо сумно тут діткам, які залишаються в її стінах на Новий рік. Напівпорожні палати і коридори, персоналу майже немає, незвично тихо... а діти є діти - вони чекають дива. І бачили б ви їх очі, коли 1 січня, зранечку, приходить Дід Мороз із Снігуронькою й роздає подарунки! Кожен ще й отримує на свій смак – кому машинки, кому м’які іграшки, кому розвиваючі ігри. А за подарунки маленькі волиняни розповідають віршики чи співають. Батьки ж, коли бачать своїх чад усміхненими та здивованими від такого святкового дійства, не стримують сліз”, - так розповідає про акціюголовний медбрат Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднанняЗавдяки “Звичайному диву” вже три роки поспіль маленькі пацієнти обласної лікарні в Новий рік можуть відчути себе як удома, адже на них чекає справжнє свято - з подарунками, конкурсами та розвагами. Не виключення - й рік наступний, 2020-ий.Керівник ВОДТМОзауважує, що співпраця з благодійним фондом ПриватБанку «Допомагати просто!» триває вже впродовж кількох років. Зворушлива акція “Звичайне диво” втретє приходить у стіни медзакладу з подарунками, щороку допомагає пришвидшити одужання сотням маленьких волинян. Окрім того, в рамках акції, медзаклади отримують і дороговартісне медичне обладнання. Так, за цей час лікарня отримала такі необхідні їй операційні лампи, приліжкові монітори, електрохірургічний апарат.«Першим обладнанням, яке нам подарував фонд ПриватБанку “Допомагати просто!” була безтіньова медична хірургічна лампа», - каже Ляшенко. - Потім було інше високотехнологічне медобладнання, яке ми скерували у неонатальний центр – дихальне обладнання, моніторинг за пацієнтом. Повну підтримку ми відчуваємо і в час, коли настають свята, і у час, коли нам дуже скрутно. Цьогоріч «під ялинку» теж маємо подарунок - два приліжкові монітори вартістю у понад 400 тисяч гривень кожен”.Завідувач відділенням анестезіології та реанімаціїобережно, майже навшпиньках проводить нас у палату, де до одного з подарованих ПриватБанком моніторів підключений маленький пацієнт. «Монітор слідкує за життєво важливими функціями дитини: показує тиск, пульс, ступінь насичення киснем крові», - показує він. Така апаратура дуже допомагає лікарям в їх роботі і пришвидшує одужання малих пацієнтів.Але, на жаль, не на всіх діток чекає швидке одужання. Новий рік у стінах медзакладу можуть зустріти понад дві сотні важкохворих дітей, яких з різних причин медики не можуть відпустити додому. Тому у медзакладі вже готуються до Нового року, прикрашаючи палати іграшками та ялинками. І знову чекають “Звичайного дива”, яке обов’язково прийде з подарунками.Усі, як один, працівники лікарні сподіваються, що завдяки спільним справам медиків та благодійників дітки якомога швидше одужуватимуть.А тим, хто хоче долучитися до добрих справ, нагадаємо - зареєструватися в акції може кожен клієнт ПриватБанку. Зробити це можна на сайті акції до кінця грудня.триває!