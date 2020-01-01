Як вибрати нові вікна: поради експерта*

Завершення зими і настання потепління – чудова нагода замінити старі вікна у своєму помешканні, засклити балкон чи лоджію, подарувавши житлу таким чином нове красиве обличчя й подбавши про енергозбереження.Коли рішення про придбання та встановлення вікон прийняте, попереду – усе одно безліч питань: які краще обрати саме для вашого помешкання, який профіль – найнадійніший, яка роль фурнітури і так далі. Безперечно, відповіді на ці запитання мають озвучувати професіонали, а відповіді на них краще знати до, а не після покупки.Тож ми поспілкувалися з директором Торгового центру вікон та дверей. «ВіКсіС» є офіційним дистриб’ютором від провідних фабрик України й успішно працює на ринку вже 14 років.Ціну формуватимуть три основні показники: вибір склопакету, фурнітури та профілю. Це, власне, компоненти, з яких складається вікно.Так. Кажучи простою мовою профіль – це пластикова рама з металевим підсилювачем всередині, обрамлення склопакета. Це – та частина вікна, яка відповідатиме, насамперед, за його міцність.Нині існує дуже багато назв фірм, брендів, які пропонують профілі. Але тут треба наголосити, що якіст профілю не залежить від бренду. Чесно кажучи, неважливо яку назву має профіль, чи це старий перевірений бренд чи той, який щойно з’явився, німецький, австрійський чи англійський. Це всього лиш торгова марка, а не підприємство-виробник.У першу чергу, варто звернути увагу на клас профільної системи. На цьому рідко зосереджують увагу, але по суті клас профілю – це показник якості вашого металопластикового вікна. Товщина стінок є характеристикою формостійкості і міцності профілю. Цей параметр фактично визначає, як довго прослужить вікно і скільки часу зможе зберігати форму під впливом навантажень.Профілі класу А: зовнішні стінки більші або рівні 2,7 мм, внутрішні стінки більші або рівні 2,5 ммПрофілі класу В: зовнішні стінки більші або рівні 2,5 мм, внутрішні стінки більші або рівні 2,0 мм.Профілі класу С: до профілів немає строгих вимог. Це вікна економ-класу. Вікна виготовлені з профілів А-класу мають кращі характеристики щодо теплоізоляції і термінів експлуатації. Тим не менше, для вибору вікна, яке оптимально поєднує в собі потрібні вам умови, важливо також враховувати глибину, товщину профілю та його камерність – кількість повних камер.Вибір цих параметрів залежить від конкретних цілей і місця встановлення вікон. Ми рекомендуємо профіль з не менш як п'ятьма камерами і монтажною глибиною не менше 70 мм. Але це не означає, що профіль має бути дорогим. Бо нерідко покупець переплачує саме за розкручений бренд.Звісно. Тому варто обирати склопакет, зваживши на його товщину, кількість скла і його властивості. Виправдовує себе низькоемісійне скло (k-скло, і-скло). Це теплозберігаюче скло зі спеціальним покриттям, яке пропускає в приміщення сонячні промені, але не випускає тепло з приміщення назовні. Використовуючи його, можна зекономити на опаленні або кондиціюванні. Термін окупності в середньому становить від 1,5 року.У склопакетів є свої формули, які можуть розповісти про них все. Формула найпростішого склопакета: 4-16-4 (24 мм), де 4 мм – товщина зовнішнього скла, 16 мм- товщина повітряної камери (товщини між стеклами), 4 мм – товщина внутрішнього, ближнього до приміщення скла. Тобто загальна товщина склопакета – 24 мм. Формула двокамерного склопакета: 4-10-4-10-4 (32 мм)У наших умовах оптимальним варіантом буде двокамерний склопакет щонайменше 32 мм. Він має оптимальні теплоізоляційні і звукоізоляційні властивості.У виборі фурнітури, на відміну від профілю, значну роль відіграє фірма-виробник. Зазвичай компанії, що вже заслужили авторитет на ринку, використовують фурнітуру німецького виробництва. Вона працює довго та безвідмовно. Не скупіться на якісні ручки. Неякісні ручки досить часто зроблені з пластику або неякісного металу. Вони можуть гнутися і ламатися.Часто люди просять встановити гребінки на стулки, які відкриваються. Але при їх встановленні псується зовнішній вигляд рами самою гребінкою, яка не дуже естетична, а також саморізами, якими вона прикручується. Покупці погоджують, думаючи, що немає іншого виходу. Вони не знають про механізми триступеневого відкривання, який можна замовити до фурнітури. Такі механізми коштує копійки, але його не видно, тому вікно має естетичний вигляд. Просто недобросовісні продавці або ж забувають сказати про ці механізми, або ж завищують ціну. Це дуже зручна, потрібна і естетична річ. У гребінки є лише маленький плюс – вона дозволяє відкрити стулку трошки більше, ніж механізм триступеневого відкривання.У тому числі. Від ущільнювача справді великою мірою залежить якість роботи вікна. Адже саме він захищає приміщення від холодного повітря, шуму, пилу та вологи. Головною характеристикою якісного ущільнювача є еластичність, тобто здатність відновлювати форму після деформації. Ущільнювачі бувають трьох кольорів: білий, сірий і чорний. Якість від кольору не залежить. Чорний дуже поширений і дешевий. Білий – трошки дорожчий, виглядає краще і візуально збільшує віконний отвір.Наголошую, що при купівлі вікон не варто економити на ущільнювачі, фурнітурі, ручках, механізмах триступеневого відкривання. Якщо ваш бюджет обмежений і ви не знаєте яку конфігурацію вибрати – попросіть зробити прорахунок в двох варіантах – стандартний і який ви хочете. Обов’язково вимагайте гарантію на вікна. Якщо фірма гарантії не дає – шукайте іншу.Це – вікно, яке має профіль класу А. Камерність – 5 камер. Монтажна глибина – 70мм. Товщина склопакета – 32 мм. Марка фурнітури – німецька з триступеневим відкриванням. Ущільнювач – білий.