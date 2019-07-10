Порятунок від плям і шкідників: луцька клінінгова компанія «SAVA» надає послуги виїзної хімчистки. ФОТО*





Питання чистоти в оселі особливо гостро постає, коли там мешкають діти. Непосидючі та ініціативні «художники», «пластилінові майстри» чи просто винахідники ладні зробити неймовірний шедевр навіть із томатного соку на килимі чи дивані.



Лучанка Ірина – мама двох маленьких, надзвичайно грайливих і активних дітей, не з чуток знає, на скільки складно встежити за тим, аби, коли закінчиться розмальовка, в хід не пішли поверхні – дивани, крісла, стіни. Відіпрати і відчистити плями з м’якого покриття – вкрай важко в домашніх умовах і не завжди вистачає часу. У таких випадках завжди довіряє рішення проблеми професіоналам із клінінгової служби «SAVA».



Для чистки м’яких меблів, матраців, килимів майстри використовують лише високоякісну гіпоалергенну хімію від світових брендів у галузі клінінгу, призначену для різних типів забруднення. Виведуть навіть масло, шоколад, кров, вино, сік, зеленку, соуси та інше.







«Якби я намагалася справлятися із цим самостійно, то розумію, що витрачала б купу часу і сил, не сподіваючись на успішний результат, а так, я маю можливість провести день за більш корисними і приємними справами. Регулярно користуюся послугами цієї компанії і дуже задоволена», – каже клієнтка компанії.



Ось і сьогодні майстри «SAVA» вирішили розповісти та показати, як, власне, відбувається сеанс професійного «спа» для диванів на квартирі у своєї постійної клієнтки.







Адміністратор клінінгової компанії Вікторія переконує, що хімчистка – доволі складний процес, який у домашніх умовах виконати добре фактично неможливо. Чищення відбувається в декілька етапів і повернути вигляд «як з картинки» можуть лише професіонали, що розуміються в хімії та її використанні для тих чи інших випадків забруднення.



Майстер хімчистки Олександр – фахівець у своїй справі, адже постійно вдосконалює навички, відвідує навчання і може гарантувати, що 98% бруду і плям покинуть поверхню після його вмілих маніпуляцій з хімією та пилососом. Каже, що найважче працювати із застарілими плямами і речовинами, які дуже щільно в’їдаються у покриття. «Перед виїздом на об’єкт ми просимо надсилати нам фото плям, які потрібно вивести, аби правильно підібрати хімію і оцінити ступінь складності, на фото все зазвичай виглядає не так, як в реальності, але ми бачимо хоч приблизну картинку того, з чим доведеться мати справу, і можемо зорієнтувати клієнта в ціні», – каже Олександр.







Хімчистка відбувається в декілька етапів. У випадку з диваном Ірини майстру довелося виводити синій фломастер, рештки соку, фарб і крові зі світлої поверхні дивану. Для кожного з типів плям в арсеналі є свої заздалегідь підготовлені засоби.



Перший етап – суха чистка для видалення пилового забруднення та сипучих решток. У випадку із диваном пані Ірини цього робити не довелося.



Другий етап – обробка поверхні професійними хімічними засобами під високим тиском у вигляді дрібнодисперсного спрею. Хімію наносять рівномірним шаром на поверхню, на декілька хвилин речовина має лишитися там.



Третій етап – чистка від хімії та плям потужним вакуумним пристроєм. Під час хімчистки килимів, ковроліну та м’яких меблів у «SAVA» використовують техніку німецької фірми «Karcher» – одного із найпотужніших виробників клінінгової техніки у світі. Пристрій має велику силу тяги, що дозволяє без проблем всмоктувати бруд та вологу з поверхонь.







Четвертий етап – якщо на поверхні лишаються забруднення, тоді хімію наносять повторно і знову промивають його, аби позбутися залишків плям і засобів чистки.







П’ятий етап – сушка. Повне висихання дивану та м’яких крісел після хімчистки відбувається орієнтовно за 2–4 години при кімнатній температурі у провітрюваному приміщенні. Однак за бажанням клієнта майстри клінінгової компанії можуть пришвидшити цей процес і встановити спеціальний сушильний прилад, який впорається із завданням набагато швидше.







ЧИТАТИ ТАКОЖ: Від хімчистки меблів – до впорядкування могил: чому прибирання варто довірити луцькій клінінговій компанії «SAVA». ФОТО*



На роботу із диваном пані Ірини майстер Олександр витратив приблизно годину. На поверхні були застрілі плями, на які довелося витрати більше часу, але результат помітний відразу. Наголошують, що люди також дуже часто допускають помилку і намагаються самостійно боротися зі старими та складними плямами. І лише зрозумівши, що стало тільки гірше, телефонують в клінінгову службу і просять врятувати улюблений диван чи іншу поверхню, коли це вже вкрай складно.



«Спроба самостійно вивести пляму з дивану за допомогою дешевої побутової хімії може закінчитися тим, що пляма тільки збільшиться у розмірі і різними «ванішами» її просто «законсервують» на поверхні. Оббивка виробу втратить колір, навіть може покритися грудочками, тоді ми вже нічим не допоможемо», – зазначає Вікторія.







У результаті професійної чистки власники квартир забудуть, що означає сидіти на брудних диванах або відчувати неприємний запах від килимів, більше того, професійне очищення дозволяє знищити усі мікроорганізми та кліщів.



Щодо цін, то у компанії «SAVA» вони доволі демократичні. Вартість хімчистки одного посадкового місця обійдеться приблизно у 200 гривень, ціна також може варіюватися залежно від ступеня забрудненості текстильного покриття. Чистку дивану пані Ірини майстер оцінив у 800 гривень. Генеральне ж прибирання вартує від 35 гривень за квадратний метр, сума також залежить від загальної площі помешкання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Волинської області та у Луцьку зокрема працює професійна клінінгова компанія «SAVA» , майстри якої з легкістю можуть впоратися з різними завданнями: хімчисткою, прибиранням, дезінфекцією, обслуговуванням ОСББ та приміщень, прибиранням могил, облаштуванням прибудинкової території та іншими роботами на прохання клієнта. У період карантину одними із найпопулярніших послуг стали саме хімчистка та домашні прибирання, позаяк якісна чистка – секрет відсутності мікробів і шкідників в помешканні.Питання чистоти в оселі особливо гостро постає, коли там мешкають діти. Непосидючі та ініціативні «художники», «пластилінові майстри» чи просто винахідники ладні зробити неймовірний шедевр навіть із томатного соку на килимі чи дивані.Лучанка– мама двох маленьких, надзвичайно грайливих і активних дітей, не з чуток знає, на скільки складно встежити за тим, аби, коли закінчиться розмальовка, в хід не пішли поверхні – дивани, крісла, стіни. Відіпрати і відчистити плями з м’якого покриття – вкрай важко в домашніх умовах і не завжди вистачає часу. У таких випадках завжди довіряє рішення проблеми професіоналам із клінінгової служби «SAVA».Для чистки м’яких меблів, матраців, килимів майстри використовують лише високоякісну гіпоалергенну хімію від світових брендів у галузі клінінгу, призначену для різних типів забруднення. Виведуть навіть масло, шоколад, кров, вино, сік, зеленку, соуси та інше.«Якби я намагалася справлятися із цим самостійно, то розумію, що витрачала б купу часу і сил, не сподіваючись на успішний результат, а так, я маю можливість провести день за більш корисними і приємними справами. Регулярно користуюся послугами цієї компанії і дуже задоволена», – каже клієнтка компанії.Ось і сьогодні майстри «SAVA» вирішили розповісти та показати, як, власне, відбувається сеанс професійного «спа» для диванів на квартирі у своєї постійної клієнтки.Адміністратор клінінгової компаніїпереконує, що хімчистка – доволі складний процес, який у домашніх умовах виконати добре фактично неможливо. Чищення відбувається в декілька етапів і повернути вигляд «як з картинки» можуть лише професіонали, що розуміються в хімії та її використанні для тих чи інших випадків забруднення.Майстер хімчистки– фахівець у своїй справі, адже постійно вдосконалює навички, відвідує навчання і може гарантувати, що 98% бруду і плям покинуть поверхню після його вмілих маніпуляцій з хімією та пилососом. Каже, що найважче працювати із застарілими плямами і речовинами, які дуже щільно в’їдаються у покриття. «Перед виїздом на об’єкт ми просимо надсилати нам фото плям, які потрібно вивести, аби правильно підібрати хімію і оцінити ступінь складності, на фото все зазвичай виглядає не так, як в реальності, але ми бачимо хоч приблизну картинку того, з чим доведеться мати справу, і можемо зорієнтувати клієнта в ціні», – каже Олександр.Хімчистка відбувається в. У випадку з диваном Ірини майстру довелося виводити синій фломастер, рештки соку, фарб і крові зі світлої поверхні дивану. Для кожного з типів плям в арсеналі є свої заздалегідь підготовлені засоби.– суха чистка для видалення пилового забруднення та сипучих решток. У випадку із диваном пані Ірини цього робити не довелося.– обробка поверхні професійними хімічними засобами під високим тиском у вигляді дрібнодисперсного спрею. Хімію наносять рівномірним шаром на поверхню, на декілька хвилин речовина має лишитися там.– чистка від хімії та плям потужним вакуумним пристроєм. Під час хімчистки килимів, ковроліну та м’яких меблів у «SAVA» використовують техніку німецької фірми «Karcher» – одного із найпотужніших виробників клінінгової техніки у світі. Пристрій має велику силу тяги, що дозволяє без проблем всмоктувати бруд та вологу з поверхонь.– якщо на поверхні лишаються забруднення, тоді хімію наносять повторно і знову промивають його, аби позбутися залишків плям і засобів чистки.– сушка. Повне висихання дивану та м’яких крісел після хімчистки відбувається орієнтовно за 2–4 години при кімнатній температурі у провітрюваному приміщенні. Однак за бажанням клієнта майстри клінінгової компанії можуть пришвидшити цей процес і встановити спеціальний сушильний прилад, який впорається із завданням набагато швидше.На роботу із диваном пані Ірини майстер Олександр витратив приблизно годину. На поверхні були застрілі плями, на які довелося витрати більше часу, але результат помітний відразу. Наголошують, що люди також дуже часто допускають помилку і намагаються самостійно боротися зі старими та складними плямами. І лише зрозумівши, що стало тільки гірше, телефонують в клінінгову службу і просять врятувати улюблений диван чи іншу поверхню, коли це вже вкрай складно.«Спроба самостійно вивести пляму з дивану за допомогою дешевої побутової хімії може закінчитися тим, що пляма тільки збільшиться у розмірі і різними «ванішами» її просто «законсервують» на поверхні. Оббивка виробу втратить колір, навіть може покритися грудочками, тоді ми вже нічим не допоможемо», – зазначає Вікторія.У результаті професійної чистки власники квартир забудуть, що означає сидіти на брудних диванах або відчувати неприємний запах від килимів, більше того, професійне очищення дозволяє знищити усі мікроорганізми та кліщів.Щодо цін, то у компанії «SAVA» вони доволі демократичні. Вартість хімчисткиобійдеться приблизно у, ціна також може варіюватися залежно від ступеня забрудненості текстильного покриття. Чистку дивану пані Ірини майстер оцінив у 800 гривень. Генеральне ж прибирання вартує від, сума також залежить від загальної площі помешкання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію