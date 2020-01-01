Майже стерильне авто: у Луцьку працює потужна автохімчистка «Торнадо»*

Автомобіль – один із найкомфортніших засобів пересування на сьогодні. А для декого через постійну потребу у русі він став місцем, де доводиться проводити чи не найбільше свого часу. Тож у салоні авто потрібні максимальний комфорт та безпека.



Ідеальну чистоту у салоні будь-якого авто за допомогою сучасного обладнання та якісних засобів створюють працівники клінінгового сервісу



Менеджер по роботі із персоналом та клієнтами компанії «Торнадо» Тарас Самчук розповів про основні моменти прибирання автомобіля, найнебезпечніші зони в транспорті і переваги професійної хімчистки, яка допоможе позбутися не лише поверхневого бруду, а й знищить його «під фасадом» машини.







Перед тим, як приступити безпосередньо до чистки автомобіля, працівники «Торнадо» розмовляють із клієнтом щодо того, чи можна знімати клеми, мити мотор, чи був автомобіль фарбований тощо. Загалом, з’ясовують усі нюанси, аби процес чистки транспорту був максимально безпечним та вдалим.



Після з'ясування цих деталей автомобіль заганяють у спеціальний бокс, де з ним працюють Микола та Денис.







Спершу машинну чистять зовні від технічного бруду. За допомогою «Kärcher», який збиває часточки пилу і засохлих плям під потужним струменем води, це відбувається швидко і ефективно.



Далі автомобіль розбирають: при можливості дістають підлогу і крісла, зазначають, що лише таким чином у салоні авто можна зробити якісну хімчистку і позбутися, здавалося б, непомітного, але шкідливого бруду.



Клінінг салону починають зазвичай зі стелі, яка є найбільш «проблемною» зоною, тоді пилососять, натирають панелі хімією, далі працюють торнадором – пристроєм із пістолетом та бачками з центрифугою, що дістає увесь бруд із середини тканини.



Для хімчистки використовують лише дорогу, якісну і гіпоалергенну хімію, перевірену роками.







Наступними етапами є чистка сидінь, багажника, торпеди (панелі), бокових пластиків, пасків безпеки і килима.



Тарас Самчук розповідає, що найскладніше вивести забруднення зі стелі автомобіля, зокрема, там, де прикріплені поручні, а найбільше пилу і бруду традиційно збирається в килимках та на підлозі під ними.



«В таку погоду люди можуть навіть і не помічати, скільки бруду наносять у салон, згодом він засихає і в’їдається глибоко в основу килимів і підлоги, застарілі рештки вивести важче», – додає Тарас.



Зазначає, що працівники хімчистки постійно проходять курси підвищення кваліфікації, тож безсумнівно знають, як правильно працювати із хімічними засобами і миючими приладами, аби не пошкодити жодну із поверхонь у авто та не лишити й сліду від плям.







Окрім того, спеціалісти проводять кварцування сидінь та озонування салону автомобіля, витяжок та кондиціонерів, що особливо актуально під час карантину, коли дезінфекція – чи не найважливіший етап. До слова, таку послугу можна замовити й окремо.



Послуги хімчистки пропонують різним типам авто від купе до автобусів (до 3,5 метрів та 20-ти посадкових місць). Ціни на стандартну чистку седанів стартують від 1600 і сягають до 3200 гривень. Чистка «люкс» вартує +300 гривень для кожного типу авто, в цю ціну входить зняття сидінь, чистка стелі, очистка вентиляції парою, дезінфекція і полірування шин. Окремо послуга озонування коштує 250 гривень, процедура займає близько години. Щодо хімчистки автомобіля, то водієві потрібно розраховувати, що це займе цілий день, адже сидіння сушитимуть у спеціальній камері.



Власники автівки, яку чистили у «Торнадо» на момент фотозйомки, розповіли, що усе зробили просто ідеально й у домашніх умовах неможливо було б досягти такої чистоти у салоні.



Для читачів Інформаційного агентства ВолиньPost сервіс «Торнадо» дарує особливу знижку – 10% на послуги хімчистки автомобілів усіх типів.



Для того, аби скористатися дисконтом, потрібно лише назвати кодове слово «ВолиньPost».



Домовитися про хімчистку авто можна за номером (099) 050 38 88 чи безпосередньо на сервісі, що знаходиться за адресою: вулиця Запорізька, 37, сайт https://tornados.com.ua/himchystka-avtomobilya-u-luczku







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ідеальну чистоту у салоні будь-якого авто за допомогою сучасного обладнання та якісних засобів створюють працівники клінінгового сервісу «Торнадо» . Спеціалісти переконують, що важко навіть уявити, скільки пилу і бруду осідає на сидіннях, у вентиляції та поручнях всього за декілька поїздок. Згодом усе це потрапляє в легені водія та пасажирів, тож періодичні хімчистки потрібні не лише для зовнішнього ефекту.Менеджер по роботі із персоналом та клієнтами компанії «Торнадо»розповів про основні моменти прибирання автомобіля, найнебезпечніші зони в транспорті і переваги професійної хімчистки, яка допоможе позбутися не лише поверхневого бруду, а й знищить його «під фасадом» машини.Перед тим, як приступити безпосередньо до чистки автомобіля, працівники «Торнадо» розмовляють із клієнтом щодо того, чи можна знімати клеми, мити мотор, чи був автомобіль фарбований тощо. Загалом, з’ясовують усі нюанси, аби процес чистки транспорту був максимально безпечним та вдалим.Після з'ясування цих деталей автомобіль заганяють у спеціальний бокс, де з ним працюютьтаСпершу машинну чистять зовні від технічного бруду. За допомогою «Kärcher», який збиває часточки пилу і засохлих плям під потужним струменем води, це відбувається швидко і ефективно.Далі автомобіль розбирають: при можливості дістають підлогу і крісла, зазначають, що лише таким чином у салоні авто можна зробити якісну хімчистку і позбутися, здавалося б, непомітного, але шкідливого бруду.Клінінг салону починають зазвичай зі стелі, яка є найбільш «проблемною» зоною, тоді пилососять, натирають панелі хімією, далі працюють торнадором – пристроєм із пістолетом та бачками з центрифугою, що дістає увесь бруд із середини тканини.Для хімчистки використовують лише дорогу, якісну і гіпоалергенну хімію, перевірену роками.Наступними етапами є чистка сидінь, багажника, торпеди (панелі), бокових пластиків, пасків безпеки і килима.Тарас Самчук розповідає, що найскладніше вивести забруднення зі стелі автомобіля, зокрема, там, де прикріплені поручні, а найбільше пилу і бруду традиційно збирається в килимках та на підлозі під ними.«В таку погоду люди можуть навіть і не помічати, скільки бруду наносять у салон, згодом він засихає і в’їдається глибоко в основу килимів і підлоги, застарілі рештки вивести важче», – додає Тарас.Зазначає, що працівники хімчистки постійно проходять курси підвищення кваліфікації, тож безсумнівно знають, як правильно працювати із хімічними засобами і миючими приладами, аби не пошкодити жодну із поверхонь у авто та не лишити й сліду від плям.Окрім того, спеціалісти проводять кварцування сидінь та озонування салону автомобіля, витяжок та кондиціонерів, що особливо актуально під час карантину, коли дезінфекція – чи не найважливіший етап. До слова, таку послугу можна замовити й окремо.Послуги хімчистки пропонують різним типам авто від купе до автобусів (до 3,5 метрів та 20-ти посадкових місць). Ціни на стандартну чистку седанів стартують від 1600 і сягають до 3200 гривень. Чистка «люкс» вартує +300 гривень для кожного типу авто, в цю ціну входить зняття сидінь, чистка стелі, очистка вентиляції парою, дезінфекція і полірування шин. Окремо послуга озонування коштує 250 гривень, процедура займає близько години. Щодо хімчистки автомобіля, то водієві потрібно розраховувати, що це займе цілий день, адже сидіння сушитимуть у спеціальній камері.Власники автівки, яку чистили у «Торнадо» на момент фотозйомки, розповіли, що усе зробили просто ідеально й у домашніх умовах неможливо було б досягти такої чистоти у салоні.Для читачівсервіс «Торнадо» дарує особливуна послуги хімчистки автомобілів усіх типів.Для того, аби скористатися дисконтом, потрібно лише назвати кодове слово «ВолиньPost».

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