Морозива багато не буває: у Луцьку влаштували грандіозне свято найсмачніших солодощів та найяскравіших емоцій. ФОТО*

У Луцьку відбулася найрадісніша та найбільш очікувана подія весняно-літнього сезону, яку обожнюють не лише діти, а й дорослі, – Свято Морозива від компанії «Рудь» (АТ «Житомирський маслозавод»).Дійство, що вже давно полюбилося лучанам та гостям міста, влаштували 23 травня на Театральному майдані.Як розповіла координатор проєкту «Свято Морозива», провідний фахівець маркетингу компанії «Рудь», родинний захід, наповнений веселощами, холодними смаколиками та щирими посмішками, компанія організовує вже вшістнадцяте. Однак цьогорічне свято – особливе. У час пандемії особливо хочеться яскравих емоцій, обіймів та святкового настрою (звісно ж, із дотриманням усіх карантинних заходів безпеки), тож цьогорічний слоган дійства: «Рудь» ― це завжди любов».«Це – соціальний проєкт, мета якого – згуртувати родини, показати, наскільки важливе живе спілкування. Свято ми проводили 15 років поспіль і лише минулого року перервали традицію через пандемію. Для нас це ще більше показало, наскільки важливо приділяти увагу та час своїм рідним, дітям, близьким. Тож, незважаючи на всі складності організації такого заходу в умовах карантину, адже потрібно дотримуватися всіх протиепідемічних заходів, ми все ж вирішили влаштувати свято.Треба рухатися маленькими кроками вперед, налагоджувати живе спілкування, виходити з формату «онлайн» в «офлайн». Людині потрібна людина. Сім’я та спілкування – найголовніше», - із трепетом говоритьНа Святі Морозива, окрім власне тисяч упаковок «солодкого холоду» (від улюбленого смаколика – 100 % пломбіру, до новинок – фруктового льоду «Хайп», освіжаючого лимонного «Как-тусім?», вишуканого «Imperium. Чотири сири»), гостям підготували надзвичайно насичену програму з цікавими майстер-класами, яскравими фотозонами, новими атракціонами. Новинка цьогорічного дійства – квест для дітей із мегаподарунками, де серед завдань, наприклад, – запропонувати смак морозива, про який мрієш.«Завдання – дуже легкі, і покликані навпаки зацікавити дітей та залучити до дійства. Ми не знали, як діти відреагують на це, але побачили, що всі вони в захваті!», - каже координатор проєкту «Свято Морозива».На території грандіозного дійства постійно проходили розіграші, тож діти легко могли виграти морозиво або корисні подарунки, адже умови конкурсів - напрочуд прості.Ще одна приємна новина: при купівлі одного будь-якого морозива, кожен отримав один квиток на улюблений атракціон у подарунок. Тобто, більше морозива – більше яскравих вражень!Родина лучан із доньками Варварою та Дариною вперше відвідали фестиваль, однак кажуть: задоволені, адже тут і морозивом посмакувати можна, і масштаби свята вражають.«Дуже любимо морозиво! Пломбір в шоколаді такий смачний! Зараз підемо дивитися, які тут є атракціони», - діляться дівчатка. А для дівчаток на Святі Морозива – справжній рай: і косу можна заплести так, як давно хотіла, і аквагрим яскравий нанести. Хлопчики, наприклад, можуть зробити тимчасове тату і пограти в дартс. Усе це і навіть більше – у святкових наметах.Найближчим часом насолодитися усіма емоціями Свята Морозива зможуть мешканці Новограду-Волинського, Житомира, Львова, Ужгорода, Івано-Франківська та Вінниці.