Волинянки здобули перемогу на Міжнародному турнірі з боксу





У місті Надвірна Івано-Франківської області відбувся турнір присвячено пам’яті заслуженого тренера України В.Т.Дем’янова серед жінок, жінок-молоді, юніорок та дівчат 2004-2005 років народження, - пише



Перемоги у різних вікових категоріях на рингу виборювали понад 300 боксерок з України та понад 50 - з Азербайджану, Казахстану та Індії. У ваговій категорії 81 кілограм перемогу здобула горохівчанка Тетяна Селітреннікова, а Віра Данилюк опинилась на п’ятому місці серед тих, чия вагова категорія 51 кілограм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованки Горохівської КДЮСШ імені Олександра Баламута взяли участь у ІІ Міжнародному турнірі з боксу «Кубок Карпат».У місті Надвірна Івано-Франківської області відбувся турнір присвячено пам’яті заслуженого тренера Українисеред жінок, жінок-молоді, юніорок та дівчат 2004-2005 років народження, - пише Район.Горохів Перемоги у різних вікових категоріях на рингу виборювали понад 300 боксерок з України та понад 50 - з Азербайджану, Казахстану та Індії. У ваговій категорії 81 кілограм перемогу здобула горохівчанка, аопинилась на п’ятому місці серед тих, чия вагова категорія 51 кілограм.

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