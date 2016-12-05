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Волинянки здобули перемогу на Міжнародному турнірі з боксу

Волинянки здобули перемогу на Міжнародному турнірі з боксу
Вихованки Горохівської КДЮСШ імені Олександра Баламута взяли участь у ІІ Міжнародному турнірі з боксу «Кубок Карпат».

У місті Надвірна Івано-Франківської області відбувся турнір присвячено пам’яті заслуженого тренера України В.Т.Дем’янова серед жінок, жінок-молоді, юніорок та дівчат 2004-2005 років народження, - пише Район.Горохів.

Перемоги у різних вікових категоріях на рингу виборювали понад 300 боксерок з України та понад 50 - з Азербайджану, Казахстану та Індії. У ваговій категорії 81 кілограм перемогу здобула горохівчанка Тетяна Селітреннікова, а Віра Данилюк опинилась на п’ятому місці серед тих, чия вагова категорія 51 кілограм.

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Теги: бокс, Волинь, перемога
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