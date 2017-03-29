Поліція встановила, хто збив чоловіка на Рівненській





Чоловіка госпіталізували, - інформує прес-служба волинської поліції.



За кермом легковика перебував 33-річний житель Луцького району. Керуючи транспортним засобом водій допустив наїзд на 55-річного лучанина, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.



Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 25 грудня, на вулиці Рівненській у Луцьку Volkswagen Passat збив 55-річного місцевого жителя Чоловіка госпіталізували, - інформує прес-служба волинської поліції.За кермом легковика перебував 33-річний житель Луцького району. Керуючи транспортним засобом водій допустив наїзд на 55-річного лучанина, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває досудове розслідування.

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