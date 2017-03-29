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Поліція встановила, хто збив чоловіка на Рівненській

Поліція встановила, хто збив чоловіка на Рівненській
Учора, 25 грудня, на вулиці Рівненській у Луцьку Volkswagen Passat збив 55-річного місцевого жителя.

Чоловіка госпіталізували, - інформує прес-служба волинської поліції.

За кермом легковика перебував 33-річний житель Луцького району. Керуючи транспортним засобом водій допустив наїзд на 55-річного лучанина, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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