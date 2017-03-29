Вища рада правосуддя схвалила ліквідацію луцького суду





Відповідне рішення опублікували на сайті ВРП.



Вища рада правосуддя розглянула питання щодо ліквідації місцевих загальних судів та утворення окружних судів. У цьому переліку – Луцький міськрайонний суд.



На його основі має постати Луцький окружний суд.



«Відповідно до частин першої, другої статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) суд утворюється і ліквідовується законом. Проект закону про утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя», - йдеться в документі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вища рада правосуддя погодила президентську пропозицію щодо ліквідації Луцького міськрайонного суду.Відповідне рішення опублікували на сайті ВРП.Вища рада правосуддя розглянула питання щодо ліквідації місцевих загальних судів та утворення окружних судів. У цьому переліку – Луцький міськрайонний суд.На його основіЛуцький окружний суд.«Відповідно до частин першої, другої статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) суд утворюється і ліквідовується законом. Проект закону про утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя», - йдеться в документі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію