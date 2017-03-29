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Вища рада правосуддя схвалила ліквідацію луцького суду

Вища рада правосуддя схвалила ліквідацію луцького суду
Вища рада правосуддя погодила президентську пропозицію щодо ліквідації Луцького міськрайонного суду.

Відповідне рішення опублікували на сайті ВРП.

Вища рада правосуддя розглянула питання щодо ліквідації місцевих загальних судів та утворення окружних судів. У цьому переліку – Луцький міськрайонний суд.

На його основі має постати Луцький окружний суд.

«Відповідно до частин першої, другої статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) суд утворюється і ліквідовується законом. Проект закону про утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя», - йдеться в документі.


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Теги: суд, Луцьк
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Коментарі 1
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Ще б з ліквідацією Луцького міськрайонного суду зникло наплювательське відношення до маленького українця...
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